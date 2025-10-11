Palpite Espanha x Geórgia - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - 11/10/2025

Nosso especialista em apostas espera que os visitantes sejam competitivos, mas que a Espanha conquiste uma vitória sólida, com Mikel Oyarzabal marcando.

Dicas de apostas para Espanha x Geórgia:

Menos de 3,5 gols, com odds de 1.88 na Betano;

Mikel Oyarzabal marca a qualquer momento, com odds de 1.83 na Betano;

Espanha vence sem sofrer gols, com odds de 1.75 na Betano.

Espera-se que a Espanha vença a Geórgia por 2-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

A Espanha é a favorita para vencer a Copa do Mundo de 2026 e mostrou exatamente o porquê em setembro, com duas grandes vitórias para iniciar sua campanha de qualificação.

Eles venceram a Bulgária por 3-0 em Sofia, antes de fazer uma grande declaração com uma vitória de 6-0 na Turquia.

Excluindo uma derrota nos pênaltis para Portugal na final da Liga das Nações deste verão, estão agora invictos em 22 jogos internacionais.

A Geórgia está mirando o segundo lugar neste grupo. Eles sofreram um revés inicial, perdendo por 3-2 para a Turquia em sua partida de abertura.

No entanto, a resposta foi positiva, já que o time de Willy Sagnol venceu a Bulgária por 3-0 alguns dias depois.

Escalações esperadas para Espanha x Geórgia

Espanha: Simón, Porro, Vivian, Le Normand, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Merino, Pino, Oyarzabal, Ferran;

Geórgia: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Azarovi, Gagnidze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

Lesões no ataque podem impactar o jogo

Essas equipes estiveram envolvidas em alguns confrontos de alta pontuação nos últimos anos, mas as lesões sugerem que isso pode não ocorrer desta vez.

A Espanha terá que lidar sem seus dois principais pontas, Nico Williams e Lamine Yamal. A dupla ajudou a transformar a sorte de sua seleção nacional nos últimos 18 meses.

Isso pode criar oportunidades para jogadores como Ferran Torres e Yeremy Pino, mas facilitará um pouco para a defesa visitante.

Enquanto isso, o melhor jogador da Geórgia, Khvicha Kvaratskhelia, também tem lidado com problemas de condicionamento físico.

O PSG estava relutante em liberar o atacante, que marcou em cada uma das duas primeiras eliminatórias da Copa do Mundo de sua equipe nacional. Ele já marcou 20 vezes em 43 aparições por seu país, mas pode não estar em sua melhor forma aqui.

Palpite 1 para Espanha x Geórgia: Menos de 3,5 gols, com odds de 1.88 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Espanha x Geórgia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Oyarzabal para marcar novamente pela Espanha

Embora haja incerteza sobre quem começará nas pontas pela Espanha, Mikel Oyarzabal deve continuar pelo meio. Ele superou o capitão Álvaro Morata como a opção preferida de atacante.

Apesar de um recorde de gols relativamente medíocre pela Real Sociedad nos últimos anos, o jogador de 28 anos se destaca em sua forte seleção nacional.

Ele marcou quatro vezes durante a Liga das Nações 2024/25 e foi excelente nas duas primeiras eliminatórias da Copa do Mundo.

Oyarzabal jogou os 90 minutos completos na Bulgária, onde registrou três chutes e marcou uma vez. Ele esteve muito envolvido na Turquia também, terminando o jogo com três assistências.

Você pode apostar que o atacante basco marcará a qualquer momento com uma probabilidade implícita de 53,2% no sábado.

Palpite 2 para Espanha x Geórgia: Mikel Oyarzabal marca a qualquer momento, com odds de 1.83 na Betano.

Os anfitriões devem manter a defesa sólida

A Espanha ainda não sofreu gols nesta campanha de qualificação para a Copa do Mundo. Eles permitiram apenas 0.10 xG em sua partida de abertura.

Enquanto isso, um time turco que conta com jogadores como Arda Güler só conseguiu criar um xG de 0.54 quando os dois favoritos do grupo se enfrentaram na segunda rodada.

Eles perderam o zagueiro Dean Huijsen devido a uma lesão na preparação para este jogo. Dani Vivian pode substituí-lo no time, e embora ele seja menos confortável com a bola, o jogador do Athletic Club é, sem dúvida, um defensor melhor.

Isso sugere que La Roja deve continuar bastante segura na defesa, e isso se deve em grande parte ao quão dominantes eles são no meio-campo.

O time de Luis de la Fuente completou 92% de seus passes contra a Bulgária e 89% contra a Turquia.

Os problemas de Kvaratskhelia também sugerem que a Geórgia pode ter dificuldades para finalizar no terço final.

Você pode apostar que a Espanha vencerá sem sofrer gols com uma probabilidade implícita de 57,1%.