Palpite Cuiabá x CRB - Brasileirão Série B - 08/09/2025

Após uma série de jogos sem vencer, a previsão é que o Cuiabá reencontre o caminho das vitórias.

Melhores apostas para Cuiabá x CRB

Vitória do Cuiabá com odd 2.05 na Betano

Mais 2,5 gols com odd 2.07 na Betano

Mais 10,5 escanteios com odd 2.00 en Betano

Previsão de placar: Cuiabá 2x1 CRB.

Nossa análise: momento das equipes

O Cuiabá chega para este confronto após dois empates consecutivos, ambos por 2x2, primeiro contra o Atlético-GO e depois diante da Ferroviária.

Antes disso, vinha de uma derrota seguida de mais um empate. Assim, já são quatro rodadas sem vencer no campeonato, o que acende um sinal de alerta para a equipe. Com essa sequência, o time ocupa a 9ª colocação, somando 34 pontos.

O CRB, por sua vez, também tem 34 pontos, mas aparece na 7ª posição. Em sua partida mais recente, superou o Paysandu por 2x0. Com esse resultado, a equipe acumula três vitórias e apenas uma derrota nas últimas quatro rodadas.

Prováveis escalações para Cuiabá x CRB

Cuiabá: Guilherme Nogueira; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan, Marcelo; Calebe, Lucas Mineiro, Denilson; Carlos Alberto, Alejandro Martínez e Allison Safira.

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael.

Cuiabá favorito em casa

O Dourado chega para este confronto pressionado por não vencer há quatro jogos, mas ainda mantém sua força como mandante, fator que pesa bastante no campeonato.

Jogando na Arena Pantanal, o clube costuma impor um ritmo mais agressivo, explorando bem a intensidade ofensiva e aproveitando o apoio da torcida.

Do outro lado, o CRB até embalou nas últimas rodadas, mas seus números como visitante deixam a desejar.

A vitória recente sobre o Volta Redonda não serve como parâmetro de grande força fora de casa, já que o adversário atravessa uma fase delicada e briga contra o rebaixamento.

Assim, o Cuiabá aparece com mais chances de se impor, aproveitando o mando de campo para encerrar o jejum de vitórias e confirmar o favoritismo neste duelo.

Palpite 1: Vitória do Cuiabá com odd 2.05 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cuiabá x CRB nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um jogo de muitos gols

O Cuiabá tem mostrado tendência para partidas mais abertas, já que em metade dos seus últimos dez jogos o placar superou a linha dos 2,5 gols.

Além disso, vem de duas rodadas seguidas com quatro gols no marcador, evidenciando um momento de maior eficiência no ataque, mas também de vulnerabilidade defensiva.

Já o CRB apresenta números mais discretos, com apenas duas partidas acima dessa linha no mesmo recorte, porém enfrenta um adversário que costuma ser mais agressivo dentro de casa.

Diante do cenário, a expectativa é de um confronto movimentado, com espaço para criação de jogadas e chances claras para ambos os lados. Assim, existe boa probabilidade de vermos três ou mais gols nesta partida.

Palpite 2: Mais 2,5 gols com odd 2.07 na Betano

Escanteios em alta

Este confronto promete ser movimentado também nas bolas paradas, especialmente nos escanteios.

Analisando o retrospecto recente, o time de Eduardo Barros somou 29 escanteios em seus últimos cinco jogos, embora apenas uma dessas partidas tenha superado a linha dos 10,5 cantos.

O CRB aparece com números mais consistentes nesse quesito: foram 33 escanteios no mesmo período, com três confrontos ultrapassando essa marca e apenas um jogo em que não conseguiu manter a média elevada de cobranças.

Isso mostra que o time costuma pressionar bastante, criando boas chances pelos lados e acumulando escanteios.

Portanto, é razoável projetar que o confronto tende a oferecer volume ofensivo dos dois lados, aumentando as chances do jogo ultrapassar a linha de 10,5 escanteios.