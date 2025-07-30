Palpite CSA x Vasco - Copa do Brasil - 30/07/2025

Ambas as equipes não vivem um bom momento na temporada e precisam da vitória para atenuarem a crise.

Confira algumas dicas de apostas e análises para CSA x Vasco.

Mercado Palpite Odds na VBet Ambas Marcam SIM 2.01 Total Escanteios Mais 9,5 1.61 Primeiro Time a Marcar Vasco 1.75

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 28/07, às 13h15.

Como chegam as equipes

Sem vencer há cinco jogos, o Vasco chega pressionado para a decisão desta quarta-feira, após um empate frustrante contra o Internacional.

A partida foi marcada por uma expulsão bastante questionável: o time carioca vencia os donos da casa por 1x0 quando, aos 38 minutos do segundo tempo, o goleiro Léo Jardim foi expulso após reclamar de dores, ele já havia recebido um cartão amarelo anteriormente por cera. Com um a menos, o Vasco acabou sofrendo o gol de empate aos 45 minutos.

Do outro lado, o CSA, responsável por eliminar o Grêmio da Copa do Brasil, também atravessa um momento instável: não vence há três jogos.

Na última rodada da Série C do Brasileirão, perdeu por 3x1 para o Londrina. Mesmo assim, ocupa a 9ª posição com 18 pontos e ainda disputa as semifinais da Copa do Nordeste.

Previsão de gols na disputa

O confronto entre CSA e Vasco promete ser movimentado, com grande chance de gols para os dois lados.

Olhando para o retrospecto recente, o CSA balançou as redes em seis dos últimos oito jogos, mas também viu sua defesa ser superada em cinco dessas partidas. O cenário não é muito diferente para o Vasco: marcou gols em cinco dos últimos oito confrontos, mas sofreu gols em sete deles.

Ou seja, ambas as equipes têm mostrado força ofensiva, mas fragilidades na retaguarda.

Com ataques oportunistas e defesas vulneráveis, o duelo tende a ser aberto, com espaços para finalizações de ambos os lados. Diante disso, o palpite para ambas marcam se torna bastante promissor.

Palpite 1 - Ambas Marcam (SIM) com Odd 2.01 na VBet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre CSA x Vasco nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Total de escanteios

Analisando os últimos cinco jogos de cada equipe, percebe-se um padrão claro: ambos os times vêm protagonizando partidas com alta incidência de escanteios.

O Vasco, por exemplo, cobrou 29 escanteios nesse recorte recente, com destaque para os impressionantes 12 escanteios contra o Grêmio. Além disso, cedeu 27, o que reforça a ideia de um time que cobra, mas também cede ao muitos escanteios. Três desses cinco confrontos superaram a linha de 9,5 escanteios.

Do outro lado, o CSA também não fica para trás. Foram 30 escanteios a favor e 25 contra, totalizando 55 escanteios nas últimas cinco partidas, uma média ainda mais alta que a do Vasco. Em quatro desses jogos, o total de escanteios passou dos 9,5.

Com essas estatísticas, é possível acreditar que há uma forte tendência para que o embate entre as equipes ultrapasse a marca de 9,5 escanteios.

Palpite 2 - Mais 9,5 Escanteios com Odd 1.61 na VBet.

Primeiro time a marcar

Embora o Vasco não tenha conquistado muitas vitórias em suas disputas recentes, o clube apresenta um dado bastante interessante: o desempenho ao sair na frente do placar.

Nos últimos dez confrontos disputados, o Gigante da Colina abriu o marcador em seis oportunidades, mostrando uma postura agressiva desde os minutos iniciais. E o mais interessante é que essa tendência não se limita apenas aos jogos em São Januário.

Três desses gols iniciais aconteceram fora de casa, como no último domingo (27), quando o time carioca enfrentou o Internacional e balançou as redes aos 30 minutos de jogo, mesmo atuando como visitante.

Esse comportamento ofensivo logo nos primeiros tempos, aliado à qualidade técnica superior do Vasco em relação ao CSA, indica uma boa probabilidade de vermos os vascaínos inaugurando o placar novamente.

Palpite 3 - Primeira Equipe a Marcar (Vasco) com Odd 1.75 na VBet.