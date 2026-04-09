Palpite Cruzeiro x Santos - Brasileirão Série A - 10/08/2025

Enquanto o Cruzeiro está em alta, o Santos entra em campo em busca de uma recuperação na competição.

Confira algumas dicas de apostas e análises para Cruzeiro x Santos.

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Time com mais escanteios Cruzeiro 1.27 Total cartões Mais 5,5 2.01 Total gols Menos 2,5 1.66

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 08/08, às 13h48.

Como chegam as equipes

Sem sustos, o Cruzeiro confirmou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o CRB por 2x0 fora de casa. Agora, de volta ao Campeonato Brasileiro, a equipe mineira busca retomar a liderança da competição.

Com o tropeço do Flamengo na última rodada e a vitória da Raposa por 2x0 sobre o Botafogo, o Cruzeiro chegou aos mesmos 37 pontos do rubro-negro, mas permanece na segunda colocação pelos critérios de desempate.

Já o Santos, focado exclusivamente no Brasileirão, conquistou um resultado importante na luta contra o rebaixamento ao bater o Juventude por 3x1. A vitória foi impulsionada pelo apoio maciço da torcida, que compareceu em peso ao Morumbis.

Com o triunfo, o Peixe deixou a zona de rebaixamento e agora ocupa a 15ª posição, com 18 pontos.

Time com mais escanteios

Analisando os seis jogos mais recentes de ambas as equipes, é nítida a superioridade do Cruzeiro no número de escanteios cobrados em relação ao Santos. Enquanto a Raposa executou 46 cobranças de escanteio e cedeu apenas 27, o Peixe, no mesmo período, cobrou apenas 19 e permitiu 46.

Em todas essas partidas, o Santos superou o adversário em número de escanteios apenas no confronto contra o Internacional. Atuando como visitante, o desempenho do time nesse quesito é ainda mais modesto.

Além disso, a média geral de escanteios no Campeonato Brasileiro também favorece o Cruzeiro, com 5,7 por partida, contra 4,5 do Santos, mais um indicativo da vantagem celeste nesse aspecto do jogo.

Palpite 1 - Time com mais escanteios (Cruzeiro), com odd 1.27 na F12 Bet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Santos nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Total de cartões

Cruzeiro e Santos têm apresentado estatísticas semelhantes no que diz respeito ao número de cartões. Com base nos últimos oito jogos de cada equipe, foi possível observar que, em metade dessas partidas, a marca de 5,5 cartões foi superada.

No total, o Cruzeiro recebeu 18 advertências, enquanto o Santos foi advertido 21 vezes.

Outro ponto em comum é que o número elevado de cartões voltou a se repetir no embate anterior a este. Na última quinta-feira, o Cruzeiro enfrentou o CRB e recebeu quatro cartões, mesmo número aplicado ao adversário. Já o Santos, em partida contra o Juventude, também viu três cartões para cada lado.

Diante desses dados, uma aposta em pelo menos seis cartões neste confronto pode apresentar uma probabilidade considerável de acerto.

Palpite 2 - Mais 5,5 cartões, com odd 2.01 na F12 Bet.

Expectativa de poucos gols

O Cruzeiro teve metade de seus jogos neste Brasileirão com o total de gols ultrapassando a linha dos 2,5. No entanto, esse padrão não se repetiu nas três partidas mais recentes.

O Santos também teve mais de 2,5 gols em nove de seus jogos no campeonato até agora. Porém, devido à sua defesa frequentemente vazada, a maioria desses placares mais altos foi impulsionada pelos gols dos adversários.

Jogando fora de casa, o Santos marcou gols em duas das últimas três partidas como visitante, somando cinco gols, mas foi contra equipes mais frágeis da competição, como Fortaleza e Sport. Contra o Mirassol, porém, não balançou as redes.

Já o Cruzeiro não sofreu gols em nenhuma de suas três partidas anteriores, mas também não marcou mais de dois gols em nenhuma delas.

Portanto, é possível que o confronto termine com menos de três gols no placar.

Palpite 3 - Menos 2,5 gols, com odd 1.66 na F12 Bet.