Palpite Cruzeiro x Internacional - Brasileirão Série A - 23/08/2025

Cruzeiro e Internacional se enfrentam pelo Brasileirão em jogo difícil no Mineirão.
Melhores palpites de apostas para Cruzeiro x Internacional
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Cruzeiro x Internacional
- Cruzeiro vence, com odds de 1.78 na Betano
- Kaio Jorge marca, com odds de 2.05 na Betano
- Menos de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 1.80 na Betano
Em jogo disputado, o Cruzeiro vencerá o Internacional por 2 a 0.
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Nossa análise: momento das equipes
Em momentos distintos, mas sofrendo com a oscilação, Cruzeiro e Internacional se enfrentam, neste sábado, às 18h30, no Mineirão. Na terceira posição, a Raposa quer superar as dificuldades, enquanto o Colorado, ainda processando a eliminação na Libertadores, quer voltar a vencer.
Fazendo uma boa campanha no atual Brasileirão, o Cruzeiro é um dos favoritos ao título. Com 38 pontos somados, o time tem 11 vitórias, mas apenas uma delas aconteceu nas últimas cinco partidas.
No último jogo, disputado contra o Mirassol, teve empate por 1 a 1 fora de casa, mesmo com a boa atuação da equipe. No meio de semana, por não estar disputando nenhuma competição continental, a Raposa descansou.
Já o Internacional entrou em campo no meio de semana e acabou superado pelo Flamengo na Libertadores. Em um Beira-Rio lotado, o Colorado não conseguiu reverter a vantagem do Rubro-Negro e deu adeus à competição.
Agora, a atenção é toda para o Brasileirão, já que a equipe também foi eliminada da Copa do Brasil. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. O Inter é, atualmente, o 12º colocado, com 24 pontos em 19 jogos.
Este será o jogo de número 89 entre Cruzeiro e Internacional. A Raposa venceu 29 partidas, contra 33 triunfos do Colorado e 26 empates. No último jogo, já neste Brasileirão, vitória do Inter por 3 a 0.
Prováveis escalações de Cruzeiro e Internacional
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.
Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Alan Patrick, Bruno Tabata (Carbonero) e Wesley; Ricardo Mathias.
Cruzeiro quer usar favoritismo para quebrar escrita
Em melhor fase e descansado, o Cruzeiro encara o Internacional com a expectativa de transformar o duelo em uma grande chance de reencontro com a vitória diante do rival.
A Raposa, que ainda oscila na temporada, mas segue firme na disputa pelas primeiras posições, não vence o Colorado desde 2016, justamente em um confronto que acabou sendo crucial para o primeiro rebaixamento da equipe gaúcha.
De lá para cá, foram 13 partidas realizadas entre os dois clubes, e o retrospecto pesa bastante contra os mineiros: oito vitórias do Internacional e cinco empates, cenário que aumenta ainda mais a pressão para o Cruzeiro tentar quebrar esse incômodo tabu.
- Palpite 1: Cruzeiro vence, com odds de 1.78 na Betano
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Internacional nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Kaio Jorge quer decidir confronto no Mineirão
Autor do gol do Cruzeiro no empate contra o Mirassol, Kaio Jorge chega como o grande destaque do ataque celeste para o confronto deste sábado.
Recuperado fisicamente e cada vez mais adaptado ao estilo da equipe, o camisa 19 assumiu protagonismo em 2025 e tem mostrado regularidade. Até aqui, já disputou 28 partidas na temporada, balançando as redes em 16 oportunidades, números que consolidam sua melhor fase desde a transição para o profissional.
Esse desempenho coloca Kaio como peça fundamental no esquema ofensivo da Raposa, não apenas pela eficiência nas finalizações, mas também pela mobilidade e capacidade de abrir espaços para os companheiros. É, sem dúvida, a temporada mais artilheira e promissora da sua carreira.
- Palpite 2: Kaio Jorge marca, com odds de 2.05 na Betano
Bola na área para resolver o impasse
Com duas equipes que prezam pela intensidade e costumam articular suas jogadas pelo meio, a expectativa é de que os escanteios não sejam o ponto mais frequente do confronto entre Cruzeiro e Internacional.
Tanto a Raposa quanto o Colorado têm como característica principal acelerar a transição ofensiva e buscar infiltrações rápidas, reduzindo naturalmente as ações pelos lados do campo — que geralmente originam a maior parte das cobranças de canto.
Ainda assim, situações de pressão, chutes de média distância e defesas parciais podem acabar gerando algumas oportunidades nesse tipo de lance. Por isso, mesmo sem grande volume, os escanteios não devem ser descartados totalmente ao longo do duelo no Mineirão.
- Palpite 3: Menos de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 1.80 na Betano