Palpite Cruzeiro x Internacional - Brasileirão Série A - 23/08/2025

Cruzeiro e Internacional se enfrentam pelo Brasileirão em jogo difícil no Mineirão.

Melhores palpites de apostas para Cruzeiro x Internacional

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Cruzeiro x Internacional

Cruzeiro vence, com odds de 1.78 na Betano

Kaio Jorge marca, com odds de 2.05 na Betano

Menos de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 1.80 na Betano

Em jogo disputado, o Cruzeiro vencerá o Internacional por 2 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Em momentos distintos, mas sofrendo com a oscilação, Cruzeiro e Internacional se enfrentam, neste sábado, às 18h30, no Mineirão. Na terceira posição, a Raposa quer superar as dificuldades, enquanto o Colorado, ainda processando a eliminação na Libertadores, quer voltar a vencer.

Fazendo uma boa campanha no atual Brasileirão, o Cruzeiro é um dos favoritos ao título. Com 38 pontos somados, o time tem 11 vitórias, mas apenas uma delas aconteceu nas últimas cinco partidas.

No último jogo, disputado contra o Mirassol, teve empate por 1 a 1 fora de casa, mesmo com a boa atuação da equipe. No meio de semana, por não estar disputando nenhuma competição continental, a Raposa descansou.

Já o Internacional entrou em campo no meio de semana e acabou superado pelo Flamengo na Libertadores. Em um Beira-Rio lotado, o Colorado não conseguiu reverter a vantagem do Rubro-Negro e deu adeus à competição.

Agora, a atenção é toda para o Brasileirão, já que a equipe também foi eliminada da Copa do Brasil. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. O Inter é, atualmente, o 12º colocado, com 24 pontos em 19 jogos.

Este será o jogo de número 89 entre Cruzeiro e Internacional. A Raposa venceu 29 partidas, contra 33 triunfos do Colorado e 26 empates. No último jogo, já neste Brasileirão, vitória do Inter por 3 a 0.

Prováveis escalações de Cruzeiro e Internacional

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Alan Patrick, Bruno Tabata (Carbonero) e Wesley; Ricardo Mathias.

Cruzeiro quer usar favoritismo para quebrar escrita

Em melhor fase e descansado, o Cruzeiro encara o Internacional com a expectativa de transformar o duelo em uma grande chance de reencontro com a vitória diante do rival.

A Raposa, que ainda oscila na temporada, mas segue firme na disputa pelas primeiras posições, não vence o Colorado desde 2016, justamente em um confronto que acabou sendo crucial para o primeiro rebaixamento da equipe gaúcha.

De lá para cá, foram 13 partidas realizadas entre os dois clubes, e o retrospecto pesa bastante contra os mineiros: oito vitórias do Internacional e cinco empates, cenário que aumenta ainda mais a pressão para o Cruzeiro tentar quebrar esse incômodo tabu.

Palpite 1: Cruzeiro vence, com odds de 1.78 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Internacional nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Kaio Jorge quer decidir confronto no Mineirão

Autor do gol do Cruzeiro no empate contra o Mirassol, Kaio Jorge chega como o grande destaque do ataque celeste para o confronto deste sábado.

Recuperado fisicamente e cada vez mais adaptado ao estilo da equipe, o camisa 19 assumiu protagonismo em 2025 e tem mostrado regularidade. Até aqui, já disputou 28 partidas na temporada, balançando as redes em 16 oportunidades, números que consolidam sua melhor fase desde a transição para o profissional.

Esse desempenho coloca Kaio como peça fundamental no esquema ofensivo da Raposa, não apenas pela eficiência nas finalizações, mas também pela mobilidade e capacidade de abrir espaços para os companheiros. É, sem dúvida, a temporada mais artilheira e promissora da sua carreira.

Palpite 2: Kaio Jorge marca, com odds de 2.05 na Betano

Bola na área para resolver o impasse

Com duas equipes que prezam pela intensidade e costumam articular suas jogadas pelo meio, a expectativa é de que os escanteios não sejam o ponto mais frequente do confronto entre Cruzeiro e Internacional.

Tanto a Raposa quanto o Colorado têm como característica principal acelerar a transição ofensiva e buscar infiltrações rápidas, reduzindo naturalmente as ações pelos lados do campo — que geralmente originam a maior parte das cobranças de canto.

Ainda assim, situações de pressão, chutes de média distância e defesas parciais podem acabar gerando algumas oportunidades nesse tipo de lance. Por isso, mesmo sem grande volume, os escanteios não devem ser descartados totalmente ao longo do duelo no Mineirão.