Palpite Cruzeiro x Atlético-MG - Copa do Brasil - 11/09/2025

Confira nossos palpites para Cruzeiro x Atlético-MG para o jogo em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (11), às 19h30, pela Copa do Brasil.

Melhores palpites de apostas para Cruzeiro x Atlético-MG

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Cruzeiro vence, com odds de 2.10 na bet365

Ambos marcam, com odds de 2.00 na bet365

Menos de 10 escanteios, com odds de 2.00 na bet365

Em clássico intenso, o Cruzeiro deve vencer o Atlético-MG por 2 a 0 no Mineirão.

Nossa análise: momento das equipes

Valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam na noite desta quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão.

A vantagem é da Raposa, que venceu o primeiro jogo, fora de casa, por 2 a 0. Apesar disso, o Galo acredita na força de seu elenco para reverter a vantagem e festejar no Gigante da Pampulha.

Com uma boa vantagem nas mãos, o Cruzeiro entra em campo com um único objetivo: cozinhar o rival e administrar o resultado conquistado na última partida. Mais organizada nesse momento da temporada, a Raposa está confiante de que pode até mesmo repetir o placar e se classificar sem sustos.

Na atual edição da Copa do Brasil, a equipe ainda não perdeu e nem sofreu gols, com quatro vitórias e um empate, além de nove gols marcados.

Do outro lado de Belo Horizonte, o Atlético-MG sonha em repetir o passado e conseguir uma vitória épica no Mineirão. Para avançar, precisa de um sonoro 3 a 0, enquanto para conseguir levar para os pênaltis, basta devolver o placar do último jogo.

Com isso em mente, a equipe liderada por Hulk sabe da dificuldade da missão, mas tem plena noção de que pode conseguir a vaga.

Na Copa do Brasil, o Galo jogou sete partidas, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas, com 13 gols marcados e seis sofridos.

Este será o jogo número 395 entre Cruzeiro e Atlético-MG na história do futebol. Ao todo, são 156 vitórias do Galo, 108 empates e 131 triunfos da Raposa. No último encontro, vitória do Cruzeiro por 2 a 0 na Arena MRV.

Prováveis escalações de Cruzeiro e Atlético-MG

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Cuello, Dudu e Hulk.

Cruzeiro quer confirmar favoritismo no Mineirão

O Cruzeiro chega embalado para a volta das quartas de final da Copa do Brasil após vencer o primeiro jogo fora de casa por 2 a 0.

No Mineirão, com apoio da torcida, a Raposa entra em campo confiante e com a vantagem de poder até perder por um gol. A equipe de Leonardo Jardim tem mostrado consistência, mesmo com algumas oscilações no Brasileirão, e conta com um sistema defensivo sólido para segurar o ímpeto do rival.

O Atlético-MG, pressionado pela derrota na ida, precisará se expor, e isso abre espaços para os contra-ataques cruzeirenses, liderados por Kaio Jorge e Matheus Pereira.

O cenário favorece o Cruzeiro, que pode repetir a boa atuação da ida e garantir a vaga com nova vitória em casa.

Palpite 1 para Cruzeiro x Atlético-MG: Cruzeiro vence, com odds de 2.10 na bet365

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Rivalidade deve render gols para os dois lados

O Atlético-MG chega ao Mineirão sabendo que precisa de, no mínimo, dois gols para levar a decisão aos pênaltis. Isso deve empurrar o time de Gabriel Milito a adotar postura ofensiva desde o início, apostando em Dudu e Hulk para furar a defesa celeste.

Do outro lado, o Cruzeiro mostrou na ida que é capaz de aproveitar os espaços deixados pelo rival, especialmente em jogadas de transição rápida.

Kaio Jorge vive sua temporada mais artilheira e é referência para transformar oportunidades em gols. Com os dois times obrigados a jogar em alta intensidade, a probabilidade de que ambos marquem cresce bastante.

O equilíbrio, somado à necessidade de resultado, promete um duelo aberto e com chances reais para os dois lados balançarem as redes.

Palpite 2 para Cruzeiro x Atlético-MG: Ambos marcam, com odds de 2.00 na bet365

Escanteios podem ficar abaixo da média

Apesar da rivalidade e da intensidade que cercam Cruzeiro x Atlético-MG, a expectativa é de que o número de escanteios não seja alto. Isso porque ambos os times priorizam ataques pelo meio, com tabelas rápidas e finalizações diretas, em vez de jogadas mais frequentes pelas laterais.

O estilo do Cruzeiro, em especial, favorece infiltrações centrais e chutes de fora da área, que raramente resultam em tiros de canto.

Já o Atlético, mesmo quando pressionado, também busca lances mais diretos para seus atacantes. O jogo da ida mostrou essa tendência, com volume ofensivo alto, mas número limitado de escanteios.

No Mineirão, a necessidade de gol pode até aumentar a pressão, mas o padrão das equipes indica uma partida com menos cantos do que a média do torneio.