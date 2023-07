Palpite Corinthians x Vasco - Campeonato Brasileiro - 29/7/23

Veja quais são os melhores palpites para apostar no jogo Corinthians x Vasco, no Brasileirão, no sábado.

Nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira! Aposta Palpite Odd Vitória Corinthians vence 1.80 na bet365 Mais/Menos gols + Ambas equipes marcam Menos de 2.5 gols e não para ambas as equipes marcarem 1.90 na bet365 Vitória sem sofrer gols Corinthians vence sem sofrer gols 2.50 na bet365 As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365 . Conheça o código bônus bet365

Saiba quais são os melhores apps de apostas

Saiba os melhores sites de apostas em julho de 2023 Sequência positiva em casa para o Timão Embalado pela vitória no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Timão parte em busca de melhorar o seu desempenho no campeonato nacional, perigosamente perto da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Vasco tem uma situação ainda mais delicada na Série A, ocupando a última colocação, com apenas nove pontos e 15 jogos, passando enorme risco de voltar para a segunda divisão após conquistar o acesso na temporada passada. Embora o desempenho passe longe do ideal no Brasileirão para o Corinthians, a equipe de Vanderlei Luxemburgo vem em uma crescente. Já são três vitórias nas suas três últimas partidas em casa. Este período inclui triunfos sobre o Universitario, América Mineiro, e mais recentemente, o seu rival paulista, São Paulo. Contando partidas dentro fora de casa, já s vão seis jogos de invencibilidade para o Timão, com sua última derrota ocorrendo na ida das quartas de final da Copa do Brasil. Palpite 1 - Corinthians x Vasco - Vitória do Corinthians: 1.80 na bet365. Neo Química Arena tem sido palco de poucos gols neste Brasileirão Em seis jogos em casa neste Brasileirão, o Timão acumula apenas duas vitórias, encontrando dificuldades no início da competição, e muito por conta de seu ataque. São apenas sete gols marcados em casa, neste campeonato nacional, para uma equipe que não tem tirado proveito do seu bom desempenho defensivo na Neo Química Arena. Foram apenas cinco gols sofridos pelo Corinthians em casa, Destas seis partidas em casa, apenas em uma ocasião o Timão proporcionou um jogo com pelo menos três gols, e ambas as equipes balançando as redes. Este jogo ocorreu lá atrás, na primeira rodada, quando derrotou o Cruzeiro por 2-1. Palpite 2 - Corinthians x Vasco - Menos de 2.5 gols e não para ambas as equipes marcarem: 1.90 na bet365. Equipe carioca não marca há um bom tempo O Vasco além da última colocação também tem o pior ataque do campeonato. Além disso, nada indica melhorias em suas atuações recentes. Lá se vão três jogos sem balançar as redes para o ataque cruzmaltino, que vem de três derrotas seguidas. De fato, o Vasco marcou apenas um gol nas últimas cinco rodadas. Na sua única vitória neste período, quando bateu o Cuiabá pelo placar mínimo em casa. Nos outros quatro jogos, foram derrotas para Goiás, Cruzeiro, e Athletico Paranaense, todas em casa, e outra como visitante para o Botafogo. Palpite 3 - Corinthians x Vasco - Vitória do Corinthians sem sofrer gols: 2.50 na bet365.