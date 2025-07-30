Palpite Corinthians x Palmeiras - Copa do Brasil - 30/07/2025

Em um dos jogos mais importantes das oitavas de final da Copa do Brasil, principalmente por envolver dois rivais ferrenhos, nenhuma das equipes quer perder.

Sem conseguir engatar bons resultados, o Corinthians precisa se reinventar, enquanto o Palmeiras, mesmo sem encantar, ainda não perdeu desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes.

Melhores dicas de apostas para Corinthians x Palmeiras

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Mercado Palpite Odds na Novibet Ambos marcam Sim 1.96 Total de escanteios Mais de 10.5 1.91 Total de gols Mais de 1.5 1.45

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Um dos maiores clássicos do Brasil, o confronto entre Corinthians e Palmeiras sempre movimenta bastante as torcidas. Enquanto o Timão enxerga na Copa a chance mais rápida de voltar a disputar a Libertadores, o Verdão, acostumado com a disputa de mata-mata nos últimos anos, sonha com mais um troféu do torneio.

Ainda em fase de adaptação ao trabalho de Dorival Júnior, o Corinthians precisa jogar bem mais do que tem jogado se quiser superar o Palmeiras na Copa do Brasil.

Desde que o futebol voltou após a Copa do Mundo de Clubes, a equipe venceu apenas um jogo, contra o Ceará, no Castelão. Após isso, dois empates e uma derrota. Na Copa do Brasil, este será o terceiro jogo da equipe, que venceu as duas partidas contra o Novorizontino na terceira fase da competição.

Na temporada, o Timão, que venceu o Campeonato Paulista justamente contra o Palmeiras, já disputou 45 jogos, com 22 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Foram 54 gols marcados e 45 sofridos. No último jogo, o Corinthians visitou o Botafogo e empatou por 1 a 1.

Do lado do Palmeiras, após a decepção na Copa do Mundo de Clubes, as coisas clarearam no Campeonato Brasileiro. Desde que voltou, ainda não perdeu, e voltou a encostar na liderança.

Agora, o foco é na Copa do Brasil, competição que a equipe sonha em conquistar, já que foi eliminada precocemente nas últimas temporadas. Na terceira fase, o Verdão superou o Ceará duas vezes, uma por 1 a 0 e outra por 3 a 0. Na última partida, o Palmeiras recebeu o Grêmio e venceu por 1 a 0.

Na temporada, o Palmeiras já atuou em 44 partidas, com 28 vitórias, 10 empates e seis derrotas, com 71 gols marcados e 31 sofridos.

Este será o jogo de número 342 entre Corinthians e Palmeiras na história do futebol, com 115 vitórias do Timão, 103 empates e 123 triunfos do Verdão. No último confronto, vitória do Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque. As equipes jamais se enfrentaram pela Copa do Brasil.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo, Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez; Emiliano Martínez, Aníbal Moreno (Evangelista), Mauricio; Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque.

Sem favoritismo, mas com esperança de gols

Clássico é clássico. E Corinthians x Palmeiras é Corinthians x Palmeiras. Mesmo sem um favorito claro, a expectativa de ambas as torcidas é de que seja um jogo bem jogado e com chances para os dois lados. Por conta disso, é compreensível afirmar que as duas equipes irão balançar as redes no confronto.

Palpite 1- Ambos marcam, com odds de 1.96 na Novibet.

Veja odds para resultado da partida

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Escanteios podem decidir

As duas equipes têm bons cabeceadores. No Corinthians, destaque para Cacá, enquanto Gustavo Gómez é o grande nome no Palmeiras. Por isso, os times irão buscar chances em bolas paradas, e o escanteio é um caminho rápido para isso.

Palpite 2- Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 1.91 na Novibet.

Gol não deve faltar

Em jogos eliminatórios, a vontade de vencer se sobrepõe, e não será diferente no clássico entre Corinthians e Palmeiras. Com ataques potentes, os dois times irão com tudo para tentar resolver o confronto na partida de ida.

Palpite 3- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.45 na Novibet.