Palpite Corinthians x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 3/9/23

Confira os melhores palpites para apostar em Corinthians e Palmeiras, no Campeonato Brasileiro.

Ambos com passaportes garantidos nas semifinais de competições continentais, o Timão na Sul-Americana, e o Verdão na Libertadores, estes dois rivais de São Paulo se enfrentam na Neo Química Arena.

No primeiro turno, o Palmeiras levou a melhor, derrotando o Timão por 2-1 em casa, e agora parte em busca de concretizar a dobradinha para cima do Corinthians pelo segundo ano seguido, no campeonato nacional.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 2.18 na Betano Time não marcar gols Corinthians não marcar gols 2.40 na Betano Anula aposta Vitória do Palmeiras (Empate anula a aposta) 1.52 na Betano

Timão se classificou, mas passou longe de uma atuação convincente

O domínio que a equipe do Estudiantes exerceu sobre o Timão na partida de volta das quartas da Sul-Americana foi alarmante. O Corinthians conseguiu sair da Argentina com a vaga, mas escancarou certas vulnerabilidades.

Ao todo, o Estudiantes finalizou na meta de Cássio 30 vezes, acertando a trave em quatro diferentes ocasiões. O placar de 1-0 não representou de forma alguma o que foi o jogo.

Em nenhum momento recente o Timão teve uma atuação tão precária, mas os resultados não estão sendo bons. Nas suas últimas oito partidas, o Corinthians venceu apenas duas, sendo uma destas contra o integrante do Z4, o Coritiba.

Palpite 1 - Corinthians x Palmeiras - Vitória do Palmeiras: 2.18 na Betano.

Defesa palmeirense vive momento de ouro

O Palmeiras teve uma atuação protocolar na volta das quartas contra o Deportivo Pereira, apenas se aproveitando da enorme vantagem que construiu com a goleada na ida.

O empate sem gols assegurou a equipe de Abel Ferreira o seu sexto jogo consecutivo em todas as competições, sem sofrer um único gol. Esta sequência se estende desde a derrota por 2-1 para o Fluminense, no início de agosto.

Sofrendo 17 gols em 21 jogos na Série A, o Verdão possui a segunda melhor defesa do campeonato nacional.

Palpite 2 - Corinthians x Palmeiras - Corinthians para não marcar gols: 2.40 na Betano.

Histórico recente do clássico favorece o Palmeiras

Este será o terceiro duelo entre estes dois gigantes paulistas na temporada. No Paulistão, o dérrbi terminou em empate por 2-2, e no primeiro turno da Série A, deu Palmeiras, por 2-1.

No Brasileirão do ano passado, o Verdão venceu ambos os confrontos, sem conceder um único gol, com placares de 3-0 e 1-0.

Nos últimos 10 jogos, são sete vitórias do Palmeiras, três empates, e uma única vitória do Corinthians.

Palpite 3 - Corinthians x Palmeiras - Vitória do Palmeiras (Empate anula a aposta): 1.52 na Betano.