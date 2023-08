Palpite Corinthians x Goiás - Campeonato Brasileiro - 26/8/23

Confira palpites para Corinthians x Goiás, no Brasileirão.

Estas duas equipes, além de serem adversárias na 21ª rodada do Brasileirão, também estão conectadas pelo Estudiantes na Copa Sul-Americana.

A equipe argentina eliminou o Goiás nas oitavas de final, e agora disputa as quartas contra o Timão, que saiu em vantagem ao vencer o jogo de ida por 1-0, na Neo Química Arena.

Nossos especialistas em apostas revelam ótimas opções de palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Corinthians 1.95 na Betano Número de gols Dois gols ou mais 1.53 na Betano Placar exato Corinthians vence por 2-0 8.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Retrospecto extremamente favorável ao Timão

O Esmeraldino ainda não sabe o que é vencer o Corinthiansna Neo Química Arena. A última vitória do Goiás como visitante contra o Timão veio em 2013, por 2-1, no Pacaembu.

Três atletas que atuaram como titulares do Corinthians na ocasião ainda permanecem com a equipe: o goleiro Cássio, o lateral-esquerdo Fábio Santos, e o zagueiro Gil.

De lá para cá, o Timão venceu todos os cinco confrontos em casa que teve contra a equipe goiana. No total, há um saldo positivo de 11 gols, marcando 13 gols, e sofrendo apenas dois.

Palpite 1 - Corinthians x Goiás - Vitória do Corinthians: 1.95 na Betano.

Timão vem proporcionando rodadas com muitos gols

O Corinthians não possui uma das piores defesas da competição, tampouco um dos melhores ataques. No entanto, este não tem sido o reflexo de seus jogos nas últimas rodadas.

Em seus quatro jogos mais recentes do Campeonato Brasileiro, a média de gols é de 3.5 gols por partida, sempre com ambas equipes marcando em cada jogo. Neste período, o Timão possui duas vitórias e dois empates.

Esta sequência envolve duas vitórias por 3 - 1, ambas em casa, contra o Vasco e o Coritiba. Além disso, há empates por 2 - 2 com o Internacional, e 1 - 1 com o Cruzeiro, ambos fora de casa.

Palpite 2: Corinthians x Goiás - Dois gols ou mais:1.53 na Betano.

Equipe goiana tem dificuldades em marcar na Neo Química Arena

Nas cinco visitas que o Esmeraldino fez à Neo Química Arena, o Goiás conseguiu marcar apenas dois gols. Além disso, saiu derrotado em cada um desses jogos.

Em três destas cinco partidas, o Corinthians venceu por pelo menos dois gols de diferença.

Nas duas vitórias mais recentes do Timão pelo campeonato nacional, o triunfo veio com dois gols de diferença.

Palpite 3 - Corinthians x Goiás - (Placar exato) Corinthians vence por 2-0: 8.00 na Betano.