Palpite Corinthians x Fortaleza - Brasileirão Série A - 03/08/2025

Com a promessa de um jogo pegado, os dois times precisam de um bom resultado para seguirem com seus objetivos no Brasileirão.

Na parte intermediária da tabela, o Timão quer se aproximar do G-6, enquanto o Leão sonha com a saída do Z-4.

Melhores dicas de apostas para Corinthians x Fortaleza

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Mercado Palpite Odds na EstrelaBet Resultado final Corinthians vence 1.78 Total de gols Mais de 2.5 2.40 Ambos marcam Sim 2.20

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Corinthians e Fortaleza entram em campo a partir das 16h deste domingo (3), na Neo Química Arena.

Empolgado pela vitória no clássico da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Timão espera mais uma boa atuação e, consequentemente, a vitória para sonhar com uma vaga na Libertadores. Pressionado por mais uma derrota, desta vez para o Grêmio, o Fortaleza se afundou no Z-4 e precisa vencer se quiser respirar no campeonato.

Em 11º, o Corinthians faz uma campanha morna no Brasileirão. Os 21 pontos conquistados em 17 jogos dão a tônica disso, com cinco vitórias, seis empates e seis derrotas. Nos últimos cinco jogos disputados na competição, o Timão perdeu dois, empatou dois e venceu apenas um, há três jogos. O time marcou 16 gols e sofreu 20.

No ano, o Corinthians começou bem, com o título do Campeonato Paulista, mas logo diminuiu o ritmo. Na Copa Sul-Americana, por exemplo, acabou eliminado na primeira fase, após já ter caído na fase classificatória da Libertadores. Ao todo, foram 46 jogos disputados até aqui, com 23 vitórias, 13 empates e 10 derrotas.

Fazendo sua temporada mais instável desde 2020, o Fortaleza, atualmente, é apenas o 18º colocado na Série A do Brasileirão. A equipe, agora comandada por Renato Paiva, soma 14 pontos em 16 jogos disputados, com três vitórias, cinco empates e oito derrotas. O time, que venceu apenas um dos últimos cinco jogos que disputou, marcou 17 gols e sofreu 23.

O ano para o Fortaleza não começou bem, com a perda do Campeonato Cearense para o Ceará. Depois disso, a equipe foi eliminada da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Como boa notícia, apenas a classificação para as oitavas da Libertadores. Ao todo, o Leão disputou 41 jogos em 2025, com 13 vitórias, 11 empates e 17 derrotas.

Corinthians e Fortaleza já se enfrentaram em 36 oportunidades, com 20 vitórias do Timão, nove empates e sete triunfos do Leão. No último encontro entre os dois, na Copa Sul-Americana da última temporada, vitória do Corinthians por 3 a 0, na Neo Química Arena.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Fortaleza: Magrão; Mancuso, Kuscevic, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Herrera, Breno Lopes e Deyverson.

Corinthians é favorito

Jogando em casa e com o apoio da torcida, o Corinthians é o grande favorito para vencer o confronto contra o Fortaleza. Animado após a vitória no clássico contra o Palmeiras, o Timão enfrenta um Leão pressionado e tem tudo para sair com os três pontos.

Palpite 1- Corinthians vence, com odds de 1.78 na EstrelaBet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Fortaleza nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols

Em 11 das últimas 16 partidas do Corinthians em casa no Brasileirão, pelo menos três gols foram marcados. A tendência, portanto, principalmente se baseando na fragilidade do Fortaleza, é de que isso se repita.

Palpite 2- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.40 na EstrelaBet.

Ambos marcam

Em sete dos últimos nove jogos do Fortaleza como visitante no Brasileirão, ambos os times marcaram gols. Com uma força ofensiva considerável, o Leão não faz um grande trabalho de defesa, assim como o Corinthians.

Palpite 3- Ambos marcam na partida, com odds de 2.20 na EstrelaBet.