Palpite Corinthians x Athletico-PR - Copa do Brasil - 10/09/2025

O duelo entre as equipes promete ser daqueles de muita tensão e poucas brechas.

Melhores apostas para Corinthians x Athletico-PR

Vitória do Corinthians com odd 1.95 na bet365

Menos 2,5 gols com odd 1.50 na bet365

Mais 9,5 escanteios com odd 1.75 na bet365

Previsão de placar: Corinthians 1x0 Athletico-PR

Nossa análise: momento das equipes

O Corinthians recebe o Athletico-PR para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil com a vantagem no placar agregado.

Após vencer por 1x0 no duelo de ida, o Alvinegro precisa apenas de um empate para avançar na competição. Caso seja derrotado por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.

No seu compromisso mais recente, pelo Campeonato Brasileiro, o clube empatou em 1x1 em casa com o Palmeiras.

Já o Athletico, depois da derrota para o Corinthians, disputou dois jogos pelo Brasileirão Série B e somou três pontos em cada um deles: primeiro, na vitória por 2x1 sobre o Novorizontino e, depois, no triunfo por 3x1 diante do Botafogo-SP.

Prováveis escalações para Corinthians x Athletico-PR

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Bidon, Charles, Maycon e Garro; Romero (Memphis Depay) e Gui Negão.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho, Patrick, Mendoza e Luiz Fernando; Zapelli e Viveros.

Timão favorito na Arena

O Corinthians chega para este confronto da Copa do Brasil com moral elevada. A equipe tem feito uma campanha sólida no torneio e, até aqui, ainda não sabe o que é perder na competição.

Diante do Athletico-PR, que apesar de vir embalado por três vitórias nos últimos quatro jogos carrega a desvantagem no placar agregado, o Corinthians deve assumir o protagonismo.

Jogando com o apoio da torcida, a tendência é de pressão constante desde os primeiros minutos. O Furacão pode até tentar explorar os contra-ataques, mas a força corintiana em Itaquera deve pesar.

Assim, o cenário aponta boas chances de vitória para o Corinthians, que deve se impor e confirmar sua consistência nesta edição da competição.

Palpite 1 para Corinthians x Athletico-PR: Vitória do Corinthians com odd 1.95 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Athletico-PR nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um jogo de poucos gols

O Timão vem mostrando uma defesa quase impenetrável, ainda sem ser vazado no torneio, o que reforça a solidez do sistema defensivo. Além disso, os jogos do Corinthians têm sido marcados por placares magros: nenhuma partida ultrapassou a marca de dois gols.

Do outro lado, o Furacão tem qualidade, mas deve encontrar grandes dificuldades para furar o bloqueio corintiano dentro da Neo Química Arena.

Considerando também que o ataque alvinegro não costuma aplicar goleadas, a previsão mais provável é de um duelo truncado e com poucas oportunidades claras. Desse modo, o mercado de menos de 2,5 gols aparece como o mais indicado.

Palpite 2 para Corinthians x Athletico-PR: Menos 2,5 gols com odd 1.50 na bet365.

Escanteios em alta

Este encontro tem tudo para ser movimentado também nas bolas paradas, especialmente nos escanteios.

O Time de Dorival Júnior, em cinco jogos na competição, já cobrou 23 cantos e sofreu 28, mostrando que suas partidas costumam ser bem abertas nas laterais. Em três desses duelos, o número total de escanteios ultrapassou a marca de 9,5.

O Rubro-Negro apresenta números semelhantes: foram 27 escanteios a favor e 19 contra, também com três confrontos recentes na Copa do Brasil passando dos dez tiros de canto.

Considerando o estilo de jogo das duas equipes, que apostam bastante na velocidade pelos lados e na bola aérea, o panorama aponta para um confronto com boas chances de superar a linha de 9,5 escanteios.