Palpite Coreia do Sul x Brasil - Amistosos internacionais - 10/10/2025

Esperamos uma vitória do Brasil em Seul, buscando se recuperar da derrota em seu último jogo. No entanto, os coreanos oferecerão um desafio.

Dicas de apostas para Coreia do Sul x Brasil:

Ambos os times marcam, com odds de 1.87 na Betano;

Mais de 2,5 gols, com odds de 1.78 na Betano;

Vinicius Jr como artilheiro a qualquer momento, com odds de 2.62 na Betano.

Esperamos que o Brasil vença por 2-1 contra a Coreia do Sul.

Nossa análise: momento das equipes

A Coreia do Sul tem se mostrado muito difícil de ser derrotada ultimamente, tendo perdido apenas uma de suas nove partidas em 2025.

Eles venceram os EUA por 2-0 e empataram 2-2 com o México no mês passado. Sua única derrota foi contra o Japão, quando jogaram sem seus melhores jogadores. Eles confiam que podem causar problemas para os visitantes.

Enquanto isso, o Brasil tem tido resultados inconsistentes. Eles perderam seu jogo mais recente fora de casa contra a Bolívia, mas dominaram o Chile por 3-0 alguns dias antes.

Carlo Ancelotti estará ansioso para preparar seu time para a Copa do Mundo, com a qualificação já garantida.

Escalações esperadas para Coreia do Sul x Brasil

Coreia do Sul: Seung-gyu, Moon-hwan, Han-beom, Min-jae, Tae-seok, Myung-jae, Kang-in, In-beom, Castrop, Heung-min, Hee-chan;

Brasil: Bento, Vanderson, Militão, Gabriel, Santos, Guimarães, Casemiro, Paquetá, Rodrygo, Richarlison, Vinicius Jr.

Muitas ameaças ofensivas

Ambos os lados podem encontrar o gol, pois possuem muitos artilheiros produtivos.

Para os donos da casa, Son Heung-min é a ameaça evidente. No entanto, com Hwang Hee-chan do Wolverhampton Wanderers, Lee Kang-In do PSG e a estrela em ascensão do Genk, Oh Hyeon-gyu, eles claramente não dependem de um único jogador.

Como de costume, o Brasil também tem muitos atacantes. Raphinha e João Pedro estão ausentes, mas com jogadores como Vini Jr, Rodrygo, Esteban e Richarlison, Ancelotti tem um leque de opções. Será interessante ver quais jogadores ele decidirá escalar.

Apostar que ambos os times marquem em jogos envolvendo os Guerreiros Taegeuk não tem sido bem-sucedido este ano. Eles mantiveram cinco jogos sem sofrer gols nas últimas sete partidas.

No entanto, eles não enfrentaram um ataque tão potente quanto o dos brasileiros, então esperamos que eles sofram gols em Seul.

A Seleção, por sua vez, sofreu gols contra Bolívia, Argentina e Colômbia nos últimos meses. Portanto, os anfitriões certamente também podem encontrar o gol.

Palpite 1 para Coreia do Sul x Brasil: Ambos os times marcam, com odds de 1.87 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Coreia do Sul x Brasil nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um confronto cheio de ação

Esperamos um encontro emocionante no Estádio da Copa do Mundo de Seul, pois é provável que haja ação em ambas as extremidades.

Mais de 1,5 gols foram marcados em todos, exceto um dos jogos da Coreia do Sul em 2025, enquanto metade dos jogos do Brasil apresentaram mais de 2,5 gols. Portanto, há muito potencial para entretenimento neste amistoso.

Este jogo está prestes a ser uma ocasião histórica para Son, que está prestes a fazer sua 137ª aparição recorde por sua nação.

Atualmente, ele compartilha esse recorde com o técnico Hong Myung-bo e Cha Bum-kun, mas isso mudará na sexta-feira. Ele vai querer tornar a noite memorável em campo.

Além disso, haverá muitos gols, com base nas estatísticas recentes. Seus cinco encontros anteriores desde 2002 apresentaram 21 gols, com ambos os times marcando nos dois últimos.

O Brasil venceu oito de seus nove confrontos, mas eles não são mais tão dominantes como antes.

Palpite 2 para Coreia do Sul x Brasil: Mais de 2,5 gols, com odds de 1.78 na Betano.

Vini Jr. de volta ao jogo

Vini Jr. está redescobrindo sua forma após um final de temporada difícil. Até agora, ele marcou cinco gols e deu quatro assistências em oito jogos da La Liga, com seis G/A em seus últimos quatro jogos.

Além disso, ele conseguiu encontrar o gol em seu jogo internacional mais recente e estará ansioso para aumentar sua contagem este mês.

Embora as casas de apostas o classifiquem como um dos favoritos para marcar, ao lado de Igor Jesus, Richarlison e Rodrygo, ele é a melhor opção de aposta.

Ancelotti sabe exatamente como obter o melhor desempenho do jogador de 25 anos, e eles podem reacender seu sucesso no Bernabéu no cenário internacional.