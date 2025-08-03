Palpite Ceará x Flamengo - Brasileirão Série A - 03/08/2025

Em campo neste domingo, tanto o Vozão quanto o Rubro-Negro só querem saber da vitória.

No meio da tabela, o Ceará quer se aproximar da parte superior, enquanto o Flamengo, que assumiu a liderança na última rodada, quer se consolidar no topo do Brasileirão, mesmo com um jogo a menos.

Melhores dicas de apostas para Ceará x Flamengo

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Mercado Palpite Odds na BetBoom Dupla chance Flamengo vence ou empata 1.21 Total de gols Menos de 2.5 1.51 Flamengo vence um dos tempos Sim 1.56

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Com objetivos bem definidos no Brasileirão, Ceará e Flamengo se enfrentam às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. No meio da tabela, o Vozão voltou a vencer na última rodada após uma sequência de três derrotas seguidas, enquanto o Flamengo, em boa fase, superou o Atlético-MG e assumiu a liderança da competição. Agora, o foco dos dois times é na continuidade da boa sequência.

Em 9º, o Ceará faz uma boa campanha em seu retorno ao Brasileirão. Com 21 pontos em 16 jogos, a equipe tem seis vitórias, três empates e sete derrotas, com 16 gols marcados e 16 sofridos. Nos últimos cinco jogos, duas vitórias e três derrotas. Na última partida, a equipe surpreendeu o Cruzeiro no Mineirão e saiu vencedora da partida.

O ano do Ceará é bom, com o título do Campeonato Cearense abrindo a temporada. Agora, além do Brasileirão, o time ainda segue vivo na Copa do Nordeste. Ao todo, são 37 jogos disputados em 2025, com 19 vitórias, sete empates e 11 derrotas.

Líder e com boa consistência defensiva, o Flamengo vem motivado para o confronto contra o Ceará. Com 36 pontos somados após 16 jogos no Brasileirão, a equipe tem 11 vitórias, três empates e duas derrotas na competição. São 30 gols marcados e seis sofridos. Nos últimos cinco jogos, quatro vitórias e uma derrota. No último jogo, o Rubro-Negro recebeu o Atlético-MG e saiu vitorioso, por 1 a 0.

Campeão Carioca e da Supercopa, o Flamengo começou 2025 com tudo. Vivo na Libertadores e na Copa do Brasil, o Rubro-Negro ainda representou o Brasil na Copa do Mundo de Clubes, mas acabou eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final. Ao todo, são 44 jogos disputados, com 29 vitórias, nove empates e apenas seis derrotas em 2025.

Este será o jogo de número 29 entre Ceará e Flamengo na história do futebol, com 11 vitórias do Rubro-Negro, 11 empates e seis triunfos do Ceará. No último encontro entre os times, empate em 1 a 1 no Maracanã, lá no Brasileirão de 2022.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Matías Viña; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

Mesmo fora de casa, o Flamengo é favorito para vencer

Líder do Brasileirão e vivendo grande fase, o Flamengo é o grande candidato a vencer o confronto contra o Ceará, neste domingo (3), na Arena Castelão. Apesar disso, os jogos anteriores mantinham uma boa frequência de empates, o que também pode se repetir.

Palpite 1- Flamengo vence ou empata, com odds de 1.21 na BetBoom

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Ceará x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de poucos gols no Castelão

Com um time que não marca muitos gols, como é o caso do Ceará, e um time que não sofre muitos gols, como o Flamengo, a tendência é para um jogo com poucas bolas na rede neste domingo. Nos últimos cinco jogos do Flamengo, em quatro, menos de dois gols foram marcados.

Palpite 2- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.51 na BetBoom.

Rubro-Negro quer manter a liderança

De olho na manutenção da primeira colocação, o Flamengo quer vencer o Ceará, e deve conseguir isso em pelo menos um dos tempos da partida deste domingo.

Palpite 3- Flamengo vence um dos tempos, com odds de 1.56 na BetBoom.