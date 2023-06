Palpite Bragantino x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 22/6/23

Confira o melhor palpite para Bragantino x Flamengo, na 11ª rodada do Brasileirão.

Saiba quais os melhores palpites de apostas para a partida:

Flamengo para vencer: 2.15 na bet365

2.15 na bet365 Mais de 5,5 escanteios para o Flamengo: 2.00 na bet365

2.00 na bet365 Pedro para marcar a qualquer momento: 2.40 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Flamengo está há seis jogos sem perder no Brasileirão

A equipe carioca estabeleceu uma importante sequência de recuperação na liga nacional e já conta com seis jogos de invencibilidade (5 vitórias e 1 empate). Dessa forma, ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro e já se reafirma como um possível candidato ao título.

Indo mais a fundo na invencibilidade do Flamengo, expandindo para todas as competições, o Rubro-Negro já está há dez jogos sem ser derrotado. E mesmo atuando fora de casa, contra um Bragantino oscilante, o Urubu deve agregar mais um resultado positivo na sua série invicta.

Vale ressaltar ainda, que a equipe de Bragança Paulista está há três jogos sem vencer, pois perdeu para o Fluminense na nona rodada e ficou apenas no empate com o Atlético-MG na décima. E em seu último jogo pela Sul-Americana, ficou no 1 a 1 contra o Estudiantes.

Palpite 1 - Bragantino x Flamengo - Flamengo para vencer: 2.15 na bet365.

Brasileirão 2023 tem uma média alta de escanteios

O Flamengo sabe que se quiser continuar na briga contra Palmeiras e Botafogo, que atualmente estão à frente na tabela de classificação, um empate fora de casa não será o suficiente.

Por este motivo, é esperado que os comandados de Jorge Sampaoli tomem a iniciativa no jogo e busquem o resultado durante os noventa minutos da partida, para que possam trabalhar com mais segurança no decorrer do campeonato.

Os jogos envolvendo o Flamengo nesta temporada têm média de 9,81 escanteios no total. Fora de casa, no entanto, as partidas têm uma média de 9,14 tiros de canto. Vale ressaltar ainda, que a média de escanteios em jogos no Brasileirão Série A 2023 é de 10,11. Mas levando em conta a necessidade do time carioca, esses números devem ser maiores nesta partida em específico.

Palpite 2 - Bragantino x Flamengo - Mais de 5,5 escanteios para o Flamengo: 2.00 na bet365.

Pedro é o segundo maior artilheiro no futebol brasileiro em 2023

Na lista de artilheiros do Brasileirão, Pedro aparece na terceira colocação, uma vez que marcou até aqui, quatro gols. A frente do camisa nove do Flamengo, estão Hulk e Roger Guedes na segunda posição, empatados com cinco gols. Na primeira posição, aparece Tiquinho Soares, que tem o dobro de Pedro, com oito gols.

No entanto, fazendo um recorte para a temporada do futebol brasileiro como um todo, apenas Germán Cano, do Fluminense, marcou mais gols do que Pedro neste ano. Enquanto o argentino anotou 25 gols, o brasileiro já marcou 24. Para fazer esses 24 gols, o atacante do Rubro-Negro precisou de 31 partidas, dessa forma, sua média de tentos por jogo está em 0,77.

Embora Pedro tenha participado do jogo da Seleção Brasileira em Lisboa, contra a seleção de Senegal, ele deve estar à disposição de Jorge Sampaoli para este jogo contra o Bragantino, quinta-feira.

Palpite 3 - Bragantino x Flamengo - Pedro para marcar a qualquer momento: 2.40 na bet365.