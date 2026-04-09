Palpite Botafogo x Vasco - Copa do Brasil - 11/09/2025

No Clássico da Amizade, a expectativa é de uma partida tensa e marcada pelo equilíbrio.

Melhores apostas para Botafogo x Vasco

Vitória do Botafogo com odd 1.66 na bet365

Menos 2,5 gols com odd 1.75 na bet365

Menos 9,5 escanteios com odd 1.79 na bet365

Previsão de placar: Botafogo 1x0 Vasco.

Nossa análise: momento das equipes

Com o 1x1 no jogo de ida em São Januário, Botafogo e Vasco estão empatados no placar agregado. Assim, quem vencer esta partida avança na competição; em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

O Glorioso chega para o confronto após uma grande vitória sobre o Bragantino por 4x1, pelo Brasileirão, resultado que ampliou sua sequência invicta para três jogos.

O Vasco da Gama também vem de um triunfo importante no Campeonato Brasileiro, ao bater o Sport por 3x2, rival direto na luta contra o rebaixamento. Com esse resultado, o time soma uma vitória, um empate e uma derrota nos últimos três compromissos.

Prováveis escalações para Botafogo x Vasco

Botafogo: Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, David Ricardo e Marçal; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros, David, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Botafogo é favorito no clássico

O clássico entre Botafogo e Vasco promete fortes emoções, já que o equilíbrio no placar agregado mantém a disputa totalmente aberta. No entanto, o fator casa pode ser determinante neste duelo.

O Glorioso, empurrado por sua torcida, chega com a confiança de quem tem feito bons jogos recentemente e sabe se impor em momentos decisivos.

Do outro lado, o Cruzmaltino ainda mostra dificuldade em se firmar em clássicos, especialmente quando atua como visitante, e isso pesa em um confronto de mata-mata.

A expectativa é de um jogo intenso, marcado pela rivalidade e por muita entrega de ambos os lados.

Porém, considerando as condições da partida, o Botafogo aparece como favorito e tem boas chances de garantir a vitória diante do Vasco.

Palpite 1 para Botafogo x Vasco: Vitória do Botafogo com odd 1.66 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Vasco nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Clássico de poucos gols

O Fogão, que costuma ter jogos de placar baixo nesta Copa do Brasil, vem mostrando uma postura mais cautelosa após a goleada na estreia contra o Capital.

Já o Vasco, apesar de ter protagonizado duelos mais movimentados na competição, construiu esses resultados diante de adversários de menor expressão.

Agora, enfrentando um rival de peso no Nilton Santos e precisando buscar a classificação, o Gigante da Colina terá que se expor mais, mas encontrará dificuldades diante da defesa alvinegra.

Assim, mesmo com as duas equipes obrigadas a atacar para desempatar o agregado, as estatísticas apontam para uma partida controlada, com poucas oportunidades claras, onde a tendência é de menos de 2,5 gols no confronto.

Palpite 2 para Botafogo x Vasco: Menos 2,5 gols com odd 1.75 na bet365

Previsão para escanteios

Analisando os últimos cinco compromissos de ambas as equipes, nota-se uma média baixa de escanteios: o Botafogo acumulou apenas 14 cantos, com apenas um jogo ultrapassando 9,5 escanteios, enquanto o Vasco chegou a 18, igualmente com apenas um duelo acima da marca.

Esse dado indica que, assim como no primeiro confronto, a tendência é de uma partida marcada por poucas oportunidades de escanteio.

A disputa deve ser mais cadenciada, com foco em transições rápidas e atenção defensiva, reduzindo a quantidade de cantos.

Dessa forma, a projeção é de que o clássico registre menos de 9,5 escanteios, reforçando o equilíbrio e a estratégia tática entre as equipes.