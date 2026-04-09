Palpite Botafogo x LDU - Copa Libertadores - 14/08/2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (14), no Rio de Janeiro. Confronto promete colocar frente a frente dois estilos de jogo completamente diferentes.
Melhores dicas de apostas para Botafogo x LDU
Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.
|Mercado
|Palpite
|Odds na bet365
|Botafogo marca em ambos os tempos
|Sim
|2.45
|Total de gols
|Mais de 2.5
|1.90
|Ambos marcam
|Não
|1.63
As odds estão sujeitas a alterações.
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Como chegam as equipes
De olho na vaga nas quartas de final da Libertadores, Botafogo e LDU disputam, nesta quinta-feira, um dos poucos confrontos das oitavas em que uma equipe entra em campo com um favoritismo claro.
Com mais investimento e jogando um bom futebol, o Glorioso joga sabendo que a responsabilidade é sua. Os equatorianos, por outro lado, entendem sua posição no confronto e serão mais reativos do que o normal.
Em 2025, o Botafogo disputou seis jogos na Libertadores, ainda sob o comando de Renato Paiva, demitido após a eliminação no Mundial de Clubes. Na competição, foram quatro vitórias e duas derrotas, com oito gols feitos e cinco sofridos. O Glorioso avançou na segunda posição, atrás do Estudiantes e deixando Universidad de Chile e Carbono para trás.
A LDU foi a líder em seu grupo que, assim como o do Botafogo, foi muito equilibrado e teve briga pela vaga até o final. Em seis jogos, o time venceu três, empatou dois e perdeu apenas um, marcando oito gols e sofrendo quatro. As outras equipes no grupo eram Flamengo, que também avançou, Central Córdoba e Deportivo Táchira.
Este será o quinto jogo entre Botafogo e LDU na história, com uma vitória do Glorioso, dois empates e um triunfo da Liga. No último encontro, na Libertadores do ano passado, vitória do Botafogo por 2 a 1.
Prováveis escalações:
- Botafogo: John; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton e Danilo; Savarino, Arthur, Montoro e Arthur Cabral.
- LDU: Gonzalo Valle; Daniel De La Cruz, Ricardo Adé (Darío Aimar), Gian Franco Allala, Leonel Quiñónez; Kevin Minda, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray, Álex Arce e Alexander Alvarado.
Botafogo precisa abrir vantagem
Com a segunda partida marcada para a altitude de Quito, o Botafogo sabe que este é o momento ideal para construir uma vantagem confortável.
Jogando no Nilton Santos, diante de sua torcida e em condições climáticas favoráveis, o Glorioso tende a adotar uma postura ofensiva desde os primeiros minutos, pressionando a defesa adversária e buscando o controle da posse de bola.
A superioridade técnica em relação à LDU é um fator que deve se refletir em volume ofensivo e criação de oportunidades claras. O desempenho recente da equipe em jogos decisivos no Rio de Janeiro reforça essa expectativa, já que o Botafogo tem se mostrado eficiente para balançar as redes em momentos chave e não desperdiçar chances dentro de casa.
- Palpite 1 – Botafogo marca em ambos os tempos, com odds de 2.45 na bet365
Veja odds para resultado da partida
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Expectativa de gols
Apesar da necessidade de construir vantagem, o Botafogo deve adotar um equilíbrio entre ataque e controle do jogo. A tendência é que a equipe busque rapidamente abrir dois gols de diferença, aproveitando a força de seu sistema ofensivo e a fragilidade da LDU atuando como visitante.
No entanto, após alcançar esse objetivo, é provável que o Glorioso reduza o ritmo, administrando a posse e evitando se expor a contra-ataques perigosos.
A LDU, por sua vez, deve priorizar a compactação defensiva e esperar por brechas para atacar. Isso significa que, mesmo com um domínio territorial do Botafogo, o jogo pode ter períodos de baixa intensidade ofensiva, intercalados com momentos de explosão e finalizações certeiras.
A qualidade técnica de ambos os ataques ainda pode fazer a rede balançar mais de uma vez no decorrer dos 90 minutos.
- Palpite 2 – Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.90 na bet365
Defesa sólida e gloriosa
A solidez defensiva tem sido um dos pontos fortes do Botafogo desde o retorno do Mundial de Clubes. Em oito partidas nesse período, a equipe sofreu apenas três gols — todos contra adversários do topo da tabela, como Cruzeiro e Corinthians — e chega para o duelo contra a LDU com uma sequência de três jogos sem ser vazada.
Esse desempenho é resultado de um sistema defensivo bem ajustado, que alia boa proteção no meio-campo com segurança na linha de zaga, além de um goleiro em excelente fase.
Na Libertadores, o desempenho é ainda mais expressivo jogando no Nilton Santos: apenas o Estudiantes conseguiu marcar gols contra o Glorioso em casa. A LDU, por sua vez, não costuma ter um desempenho ofensivo expressivo fora de Quito, tendo balançado as redes como visitante apenas contra o Deportivo Táchira, em um confronto de menor dificuldade.
- Palpite 3 – Ambos não marcam na partida, com odds de 1.63 na bet365