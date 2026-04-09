Palpite Botafogo x LDU - Copa Libertadores - 14/08/2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (14), no Rio de Janeiro. Confronto promete colocar frente a frente dois estilos de jogo completamente diferentes.

Melhores dicas de apostas para Botafogo x LDU

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na bet365 Botafogo marca em ambos os tempos Sim 2.45 Total de gols Mais de 2.5 1.90 Ambos marcam Não 1.63

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

De olho na vaga nas quartas de final da Libertadores, Botafogo e LDU disputam, nesta quinta-feira, um dos poucos confrontos das oitavas em que uma equipe entra em campo com um favoritismo claro.

Com mais investimento e jogando um bom futebol, o Glorioso joga sabendo que a responsabilidade é sua. Os equatorianos, por outro lado, entendem sua posição no confronto e serão mais reativos do que o normal.

Em 2025, o Botafogo disputou seis jogos na Libertadores, ainda sob o comando de Renato Paiva, demitido após a eliminação no Mundial de Clubes. Na competição, foram quatro vitórias e duas derrotas, com oito gols feitos e cinco sofridos. O Glorioso avançou na segunda posição, atrás do Estudiantes e deixando Universidad de Chile e Carbono para trás.

A LDU foi a líder em seu grupo que, assim como o do Botafogo, foi muito equilibrado e teve briga pela vaga até o final. Em seis jogos, o time venceu três, empatou dois e perdeu apenas um, marcando oito gols e sofrendo quatro. As outras equipes no grupo eram Flamengo, que também avançou, Central Córdoba e Deportivo Táchira.

Este será o quinto jogo entre Botafogo e LDU na história, com uma vitória do Glorioso, dois empates e um triunfo da Liga. No último encontro, na Libertadores do ano passado, vitória do Botafogo por 2 a 1.

Prováveis escalações:

Botafogo: John; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton e Danilo; Savarino, Arthur, Montoro e Arthur Cabral.

John; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton e Danilo; Savarino, Arthur, Montoro e Arthur Cabral. LDU: Gonzalo Valle; Daniel De La Cruz, Ricardo Adé (Darío Aimar), Gian Franco Allala, Leonel Quiñónez; Kevin Minda, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray, Álex Arce e Alexander Alvarado.

Botafogo precisa abrir vantagem

Com a segunda partida marcada para a altitude de Quito, o Botafogo sabe que este é o momento ideal para construir uma vantagem confortável.

Jogando no Nilton Santos, diante de sua torcida e em condições climáticas favoráveis, o Glorioso tende a adotar uma postura ofensiva desde os primeiros minutos, pressionando a defesa adversária e buscando o controle da posse de bola.

A superioridade técnica em relação à LDU é um fator que deve se refletir em volume ofensivo e criação de oportunidades claras. O desempenho recente da equipe em jogos decisivos no Rio de Janeiro reforça essa expectativa, já que o Botafogo tem se mostrado eficiente para balançar as redes em momentos chave e não desperdiçar chances dentro de casa.

Palpite 1 – Botafogo marca em ambos os tempos, com odds de 2.45 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x LDU nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols

Apesar da necessidade de construir vantagem, o Botafogo deve adotar um equilíbrio entre ataque e controle do jogo. A tendência é que a equipe busque rapidamente abrir dois gols de diferença, aproveitando a força de seu sistema ofensivo e a fragilidade da LDU atuando como visitante.

No entanto, após alcançar esse objetivo, é provável que o Glorioso reduza o ritmo, administrando a posse e evitando se expor a contra-ataques perigosos.

A LDU, por sua vez, deve priorizar a compactação defensiva e esperar por brechas para atacar. Isso significa que, mesmo com um domínio territorial do Botafogo, o jogo pode ter períodos de baixa intensidade ofensiva, intercalados com momentos de explosão e finalizações certeiras.

A qualidade técnica de ambos os ataques ainda pode fazer a rede balançar mais de uma vez no decorrer dos 90 minutos.

Palpite 2 – Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.90 na bet365

Defesa sólida e gloriosa

A solidez defensiva tem sido um dos pontos fortes do Botafogo desde o retorno do Mundial de Clubes. Em oito partidas nesse período, a equipe sofreu apenas três gols — todos contra adversários do topo da tabela, como Cruzeiro e Corinthians — e chega para o duelo contra a LDU com uma sequência de três jogos sem ser vazada.

Esse desempenho é resultado de um sistema defensivo bem ajustado, que alia boa proteção no meio-campo com segurança na linha de zaga, além de um goleiro em excelente fase.

Na Libertadores, o desempenho é ainda mais expressivo jogando no Nilton Santos: apenas o Estudiantes conseguiu marcar gols contra o Glorioso em casa. A LDU, por sua vez, não costuma ter um desempenho ofensivo expressivo fora de Quito, tendo balançado as redes como visitante apenas contra o Deportivo Táchira, em um confronto de menor dificuldade.