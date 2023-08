Palpite Botafogo x Internacional – Campeonato Brasileiro - 12/8/23

Após cumprirem os seus deveres continentais, Botafogo e Internacional regressam ao Brasileirão.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Botafogo e o Internacional, referente à rodada 19 do Brasileirão, este sábado.

Aposta Palpite Odd Vitória Botafogo vence 1.93 na Betano Ambas equipes marcam Não 1.70 na Betano Mais/menos gols Menos de 2,5 gols 1.57 na na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da Betano

.

Botafogo quer reforçar liderança

O Botafogo cumpriu a sua missão a meio da semana na a Copa Sul-Americana, conseguindo a classificação para as quartas de final com um empate a 0-0 no jogo de ida contra o Guaraní, após vencer em casa o jogo de ida de 2 a 1.

No jogo no Paraguai, o time carioca deixou claro que o Brasileirão é a sua prioridade. Bruno Lage escalou uma equipe com vários jogadores importantes de fora.

Mas este sábado certamente que o Botafogo vai voltar com tudo, na rodada que marca o fim do primeiro turno esta temporada.

O Alvinegro está em primeiro lugar com 44 pontos, mais 13 que os perseguidores mais próximos - Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Bragantino.

O Internacional está em 12º com menos 20 pontos, uma diferença na tabela que reflete a diferença na qualidade dos times. Esperamos, por isso mesmo, a vitória do time da casa.

Palpite 1: Botafogo x Internacional – Botafogo vence: 1,93 na Betano.

Problema com Tiquinho

No domingo passado, o Botafogo não conseguiu mais do que um empate a 0-0 no terreno do Cruzeiro, naquele que terá sido o seu pior jogo esta temporada.

O pior foi que Bruno Lage perdeu o seu melhor artilheiro, Tiquinho Soares, que se lesionou em um joelho e deverá estar afastado dos gramados por cinco semanas.

Assim mesmo, em casa o Alvinegro ainda só tem vitórias no Brasileirão, vencendo os nove jogos já disputados, marcando 20 gols e sofrendo apenas um.

Sem Tiquinho poderá ser mais difícil marcar, mas o Botafogo tem outras opções de qualidade. Então, deverá marcar e não sofrer.

Palpite 2: Botafogo x Internacional – Ambas as equipes marcam - Não: 1,70 na Betano.

Internacional motivado

O Internacional chega motivado por eliminar o River Plate nas oitavas de final da Copa Libertadores, ainda que tenham precisado dos pênaltis.

Agora com Eduardo Coudet no comando, esta foi a primeira vitória após sete jogos. Ao contrário do Botafogo, a prioridade do Colorado é a competição continental.

No sábado passado, o Internacional colocou vários jogadores das reservas e acabou empatando de 2 a 2 contra o Corinthians.

O desgaste físico vai certamente um fator importante no Colorado, que fora de casa não se dá muito bem.

O nosso palpite vai para um jogo equilibrado, mas com a vantagem para o Botafogo, mas com poucos gols.

Palpite 3: Botafogo x Internacional – Menos de 2,5 gols: 1,57 na Betano.