Palpite Botafogo x Defensa y Justicia – Copa Sul-Americana - 23/8/23

O Botafogo recebe o Defensa y Justicia, no Engenhão, no confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Invicto há 17 partidas, o time carioca atravessa um ótimo momento. Então, o Fogão vai querer aproveitar o fator casa para cravar vantagem neste mata-mata e seguir sonhando com sua primeira Copa Sul-Americana. Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto:

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 1.70 na Betano Ambas equipes marcam Não 1.80 na Betano Mais/menos escanteios Mais de 8,5 escanteios 2.00 na Betano

Favoritismo alvinegro

Entre Brasileirão e Sul-Americana, o Botafogo continua invicto em casa nesta temporada. O Fogão é favorito para conseguir mais uma vitória neste encontro, apesar de algumas baixas importantes no elenco, como Tiquinho Soares.

O time argentino é uma equipe organizada, mas coletivamente inferior. Mesmo chegando mais descansada devido à pausa no campeonato argentino, não deve ter argumentos para bater o Fogão fora de seus domínios.

Vale notar que este será o terceiro encontro da história entre ambos, com vantagem do time carioca que venceu os dois confrontos de 2019, também pela Sul-Americana.

Palpite 1 - Botafogo x Defensa y Justicia: Botafogo para vencer: 1.70 na Betano.

Jogo calculado

Nos últimos cinco jogos em todas as competições, o Glorioso sofreu apenas dois gols e não deve ter dificuldades para segurar a defesa e dominar a redonda.

Sob o comando de Julio Vaccari, o Defensa Y Justicia soma sete vitórias em oito jogos nesta copa, além de mostrar solidez defensiva no campeonato argentino, com 23 gols sofridos em 27 rodadas.

No Engenhão, se espera que os argentinos fechem na defesa, apostando em contra-ataque para tentar surpreender o Botafogo. Por isso, o volume de gols deve ser baixo.

Palpite 2 - Botafogo x Defensa y Justicia: Ambas as equipes marcam - Não: 1.80 na Betano.

Escanteios em alta

Na Copa Sul-Americana, o Botafogo tem registrado alto número de escanteios. Ao jogar em casa, o time deve sair para cima em busca do gol e de um placar alargado.

Isso potencia grande atividade na linha de fundo e alto volume de tiros de canto, que deve ser aumentado pelas ofensivas de contra-ataque do adversário.

Assim, um palpite pouco arriscado é que o encontro termine com mais de 8.5 escanteios.

Palpite 3 - Botafogo x Defensa y Justicia: Mais de 8.5 escanteios: 2.00 na Betano.