Palpite Botafogo x Bragantino – Campeonato Brasileiro – 15/7/2023

Confira as melhores odds para o jogo Botafogo x Bragantino pela 15ª rodada do Brasileirão 2023.

O nosso especialista em apostas destaca três sugestões de apostas para o jogo entre o Botafogo e o Bragantino, referente à 15ª rodada do Brasileirão Série A, este sábado.

Aposta Palpite Odds Vitória Botafogo vence 1.95 na bet365 Ambas equipes marcam Sim 1.95 na bet365 Resultado correto 2 - 1 Botafogo 9.00 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365 .

Botafogo sem Luís Castro

O Botafogo conseguiu um dos melhores arranques de temporada este ano sob o comando de Luís Castro, vencendo sete dos seus oito jogos no Brasileirão.

Mas o treinador foi atraído pelos milhões da Arábia Saudita e deixou recentemente o Alvinegro Carioca. Para o seu lugar chega o seu compatriota português, Bruno Lage.

Pelo meio, Cacapa assumiu o time de forma interina e venceu os dois jogos em que comandou o time Carioca. Lage se estreou igualmente bem com uma vitória de 2-0 contra o Patronato, no jogo de ida do play-off da Copa Sul-Americana.

Assim, o Botafogo tem tudo para vencer este final de semana.

Palpite 1 - Botafogo x Bragantino – Botafogo vence: 1,95 na bet365.

Alvinegro não sofre

Lage recebe um time que venceu os últimos cinco jogos da Série A sem sofrer qualquer gol. O Alvinegro lidera o Brasileirão com mais 10 pontos que os segundos classificados, Flamengo e Grêmio.

Atualmente, a equipe ainda aproveita o trabalho de Luís Castro, ficando no pensamento a dúvida sobre a capacidade de Lage de manter a forma do time.

O teste deste final de semana será importante, contra um Bragantino muito regular e com bons resultados.

O Braga chega a esse jogo sem perder nos últimos cinco jogos do campeonato e apenas com duas derrotas até ao momento esta temporada.

Palpite 2 - Botafogo x Bragantino – Ambas as equipes marcam - Sim: 1,95 na bet365.

Massa Bruta vai brigar

O time comandado por outro português, Pedro Caixinha, tem surpreendido, que o diga o Flamengo que tomou 4-0 do Massa Bruta.

Uma vitória no Estádio Nilton Santos pode colocar o Bragantino no segundo lugar, dependendo dos resultados dos times acima na tabela. O time de São Paulo divide o quarto lugar com o Fluminense e o Palmeiras, todos com 24 pontos. Flamengo e Grêmio têm 26.

A jogar frente à sua torcida e com Tiquinho Soares em Grande forma, o Botafogo deve vencer, mas o Bragantino vai brigar.

Palpite 3 - Botafogo x Bragantino – Resultado correto - 2-1 Botafogo: 9,00 na bet365.