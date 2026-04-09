Palpite Bayer Leverkusen x PSG - Champions League - 21/10/2025

O Leverkusen enfrenta o atual campeão PSG na terça-feira, buscando evitar sua primeira sequência de três jogos sem vitória nesta fase da Champions League desde 2016.

Melhores palpites para Bayer Leverkusen x PSG:

Empate/PSG (intervalo/final), com odds de 4.75 na Betano;

Menos de 2,5 gols, com odds de 2.30 na Betano;

Gonçalo Ramos marca a qualquer momento, com odds de 2.40 na Betano.

Previsão de placar: Bayer Leverkusen 0-1 PSG.

Nossa análise: momento das equipes

O PSG, atual campeão da Liga dos Campeões, viaja para Leverkusen para enfrentar a equipe de Kasper Hjulmand na tarde de terça-feira.

Os parisienses mantêm um recorde de 100% até agora na fase de grupos, incluindo uma impressionante vitória por 2-1 sobre o Barcelona, mesmo com a ausência de vários jogadores-chave.

O Bayer Leverkusen está invicto em todas as competições desde que Hjulmand assumiu após a saída repentina de Erik ten Hag.

O Leverkusen venceu dois jogos consecutivos no campeonato, incluindo sua última vitória por 4-3 sobre o Mainz no sábado.

Esta competição é uma na qual o PSG tem se destacado há algum tempo. Eles estão invictos nos últimos 14 jogos da Champions League e venceram os últimos cinco consecutivos.

A equipe de Luis Enrique provavelmente estará sem jogadores como Dembélé, Ruiz e Neves para a viagem a Leverkusen. No entanto, Désiré Doué pode estar na escalação inicial.

Escalações esperadas para Bayer Leverkusen x PSG

Bayer Leverkusen: Flekken, Arthur, Andrich, Belocian, Bade, Fernandez, Garcia, Grimaldo, Poku, Maza, Kofane;

PSG: Chevalier, Mendes, Hakimi, Pacho, Zabarnyi, Kang-in, Vitinha, Kvaratskhelia, Doué, Barcola, Ramos.

PSG assumirá a liderança após um primeiro tempo cauteloso

O Leverkusen está em uma sequência de nove jogos sem perder, enquanto o PSG está invicto nos últimos quatro jogos. O time alemão também marcou primeiro nos últimos cinco jogos, enquanto o PSG marcou primeiro em oito dos últimos dez jogos competitivos.

Portanto, parece que o jogo desta terça-feira à tarde será uma questão de quem pisca primeiro. Um início de jogo cauteloso nos primeiros 45 minutos é provável.

Os anfitriões estão ansiosos para manter o PSG à distância, enquanto o PSG demora um pouco para engrenar.

No entanto, a equipe de Luis Enrique deve encontrar o caminho para o gol eventualmente. Os mercados de apostas acreditam que há apenas 21,05% de chance do jogo estar empatado no intervalo e o PSG vencer no segundo tempo.

Palpite 1 para Bayer Leverkusen x PSG: Empate/PSG (intervalo/final), com odds de 4.75 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Bayer Leverkusen x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Lesões apontam para um jogo com poucos gols

Dembélé ainda está longe de estar 100% em forma após seus recentes problemas no tendão. Enquanto isso, Fabián Ruiz e João Neves provavelmente perderão o jogo desta terça-feira.

Enrique enfatizou que não arriscará seus jogadores em recuperação, então esperamos um meio-campo improvisado para os visitantes. Além disso, Marquinhos também está se recuperando de uma lesão na coxa.

O Leverkusen também tem jogadores titulares fora por lesão. Nathan Tella, Jarell Quansah e Exequiel Palacios estão todos fora.

Testes de aptidão física também são esperados para Axel Tape-Kobrissa e Patrick Schick.

Dada a falta de coesão de ambos os lados, há valor em apostar em menos de 2,5 gols aqui. Isso apesar do PSG ter uma média de três gols por jogo, e o Leverkusen também marcando três por partida.

Palpite 2 para Bayer Leverkusen x PSG: Menos de 2,5 gols, com odds de 2.30 na Betano.

Ramos será o herói do PSG

Embora Gonçalo Ramos tenha lutado para causar impacto na Ligue 1, o atacante português marcou dois gols em dois jogos na Champions League.

Os mercados de apostas dão a ele uma probabilidade de 41,67% de marcar a qualquer momento. Esta parece ser a aposta de valor do nosso trio de previsões para Bayer Leverkusen x PSG, especialmente com Dembélé ainda fora.

Com Doué e Barcola apoiando-o, Ramos deve ter muitas chances na tarde de terça-feira.

O próprio Barcola também pode ser uma boa aposta para marcar a qualquer momento, tendo marcado quatro gols em seus primeiros sete jogos na Ligue 1 em 25/26.