Palpite Barcelona x PSG - Champions League - 01/10/2025

Nosso especialista em apostas espera que este jogo tenha gols e que Lamine Yamal impressione em uma vitória em casa.

Dicas de apostas para Barcelona x PSG:

Barcelona vence com odds de 1.90 na Betano;

Lamine Yamal para marcar a qualquer momento com odds de 2.95 na Betano;

Barcelona para marcar mais de 2,5 gols com odds de 1.80 na Betano.

Espera-se que o Barcelona vença por 3-1 contra o PSG.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Barcelona venceu o Real Sociedad por 2-1 no fim de semana, retomando a liderança na classificação da La Liga. Essa foi a sua sétima vitória em oito partidas competitivas nesta temporada.

Eles começaram a Champions League com uma vitória por 2-1 em Newcastle, graças a um belo duplo de Marcus Rashford. O PSG também impressionou na sua estreia europeia, dominando o Atalanta por 4-0 no Parc des Princes.

Ambas as equipes têm três pontos antes deste confronto.

O PSG venceu cinco dos seis jogos da Ligue 1 até agora. Sua única derrota foi por 1-0 contra os rivais Marseille no Stade Vélodrome.

Escalações esperadas para Barcelona x PSG

Barcelona: Szczesny, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Kounde, De Jong, Pedri, Rashford, Olmo, Yamal, Ferran.

PSG: Chevalier, Mendes, Pacho, Beraldo, Hakimi, Mayulu, Vitinha, Ruiz, Barcola, Ramos, Mbaye.

PSG desfalcado para ficar aquém

Este estava se configurando para ser um excelente confronto entre os campeões europeus em título e um dos principais candidatos ao troféu desta temporada. No entanto, o PSG que jogará em Barcelona será significativamente mais fraco do que o que venceu o título de 2024/25.

Eles já estão sem os atacantes-chave Ousmane Dembélé e Désiré Doué e tiveram novas preocupações com vários jogadores nos últimos dias.

Fabián Ruiz, Marquinhos, Vitinha, João Neves e Khvicha Kvaratskhelia têm lidado com problemas. Enquanto Luis Enrique está esperançoso de que alguns desses jogadores joguem, é claro que eles não estarão em plena forma.

Embora o Barcelona também esteja lidando com alguns problemas de lesão, eles continuaram a obter resultados.

O time de Hansi Flick marcou 16 gols em suas cinco partidas desde a última pausa internacional, apesar de Lamine Yamal não ter começado nenhum desses jogos. O alemão terá mais opções de ataque nesta temporada.

Palpite 1 para Barcelona x PSG: Barcelona vence com odds de 1.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Yamal em forma novamente

O astro do Barça retornou do banco no fim de semana. Yamal precisou de apenas um minuto para causar impacto, ao criar uma oportunidade de gol para Robert Lewandowski imediatamente após sua entrada.

O adolescente também mostrou algumas habilidades sublimes, sem sinais de sua recente lesão afetando-o. Isso aumenta suas chances de ter um grande impacto neste jogo.

Com Raphinha fora, espera-se que Yamal forneça grande parte da ameaça de gol. Ele também pode ser responsável por pênaltis se Ferran Torres for preferido a Lewandowski no ataque.

O espanhol tem uma média de 5,59 chutes por 90 minutos pelo Barcelona nesta temporada. Isso é um aumento em relação a 4,54 na La Liga na temporada passada.

Ele já marcou duas vezes, apesar de ter apenas três partidas como titular. Yamal pode ser uma aposta para marcar neste jogo com uma probabilidade implícita de 34,5%.

Palpite 2 para Barcelona x PSG: Lamine Yamal para marcar a qualquer momento com odds de 2.95 na Betano.

Os anfitriões podem marcar pelo menos três

O Barça frequentemente jogou com estilo na Champions League na temporada passada. Eles marcaram três ou mais gols em 71% de seus jogos na competição. Isso incluiu o confronto na fase de grupos com o Bayern de Munique e as duas pernas da semifinal contra a Inter de Milão.

Esses jogos sugerem que eles certamente podem causar muitos problemas para uma defesa do PSG desfalcada.

Eles também esperam ganhar controle no meio-campo. Pedri e Frenkie de Jong foram dominantes na estreia do Barça na Champions League, completando mais de 90% de seus passes.

Já o PSG demonstrou fraqueza em seus recentes jogos fora de casa. Eles concederam três gols em Toulouse no final de agosto.

Enquanto isso, foram derrotados por 1-0 pelos rivais Marseille em seu último jogo fora, à medida que o time de Roberto De Zerbi criou três grandes chances.