Palpite Bahia x Retrô - Copa do Brasil - 30/07/2025

Dando uma pausa nos pontos corridos, o Tricolor de Aço quer abrir uma boa vantagem contra o Retrô para seguir sonhando com a Copa do Brasil, o caminho mais curto para voltar à Libertadores.
O Retrô, por sua vez, tenta surpreender e continuar chegando longe na competição.
Melhores dicas de apostas para Bahia x Retrô
Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.
|Mercado
|Palpite
|Odds na Betano
|Resultado final
|Bahia vence
|1.19
|Total de escanteios
|Menos de 9.5
|2.05
|Total de gols
|Mais de 3.5
|2.40
As odds estão sujeitas a alterações.
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Como chegam as equipes
Bem no Brasileirão, o Bahia agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. Nas oitavas de final, o foco total é pelo título da competição, que garante uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026.
Vice-campeão do Campeonato Pernambucano, o Retrô está em ascensão no futebol nacional e também sonha com o título da competição, que entraria no hall das grandes zebras da história da Copa do Brasil.
Com um elenco milionário e com padrão de jogo bem definido, o Bahia vem para campo com bastante expectativa neste confronto contra o Retrô. Em dois jogos da Copa do Brasil, a equipe, que entrou na fase anterior justamente por ter disputado a Copa Libertadores, venceu.
Na temporada, o Bahia já entrou em campo 50 vezes, com 27 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Foram 78 gols feitos e 37 sofridos. Em seu último jogo, pelo Brasileirão, o Bahia venceu o Juventude por 3 a 0 em uma atuação de gala de seu setor ofensivo.
Já o Retrô chega às oitavas da Copa do Brasil credenciado pela campanha no Campeonato Pernambucano. Apesar disso, não conseguiu entregar um bom futebol até o momento no restante da temporada.
Na Copa do Brasil, a equipe fez apenas o básico para avançar. Em quatro jogos, uma vitória e três empates, passando por Jequié, Atlético Goianiense e Fortaleza. Foram cinco gols marcados e quatro sofridos.
Na temporada, a maior decepção foi a Série C até agora. Com uma campanha morna, a equipe venceu apenas três dos 14 jogos disputados na competição até aqui. Ao todo, são 33 jogos disputados pelo Retrô na temporada, com 10 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. A equipe marcou 28 gols e sofreu 36.
Em todas as competições, Bahia e Retrô nunca se enfrentaram na história.
Prováveis escalações:
Bahia: Marcos Felipe; Santi Arias, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.
Retrô: Fabián Volpi; Eduardo Porto (Bruno Peres), Robson, Rayan Ribeiro e João Lucas; Richard Franco, Fabinho; Maycon Douglas, Mike, Rodolfo; Vagner Love.
Bahia é favorito
Com um time mais organizado e motivado por Rogério Ceni, o Bahia é o grande favorito para vencer o confronto pela Copa do Brasil. Jogando em casa e com o apoio da torcida, o time quer repetir a boa atuação da partida contra o Juventude, pela Copa do Brasil.
Palpite 1- Bahia vence, com odds de 1.19 na Betano.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Retrô nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Bola na área, mas nem tanto
Com um futebol mais direto e de posse de bola, o Bahia não é um time que ganha e nem cede tantos escanteios em uma partida. Por conta disso, o número pode ser bom, mas não exagerado.
Palpite 2- Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 2.05 na Betano.
Pra vencer e convencer
Assim como contra o Juventude, o Bahia vem com tudo para o confronto contra o Retrô. Por conta disso, a expectativa é de que o Tricolor de Aço supere o adversário com uma boa margem de gols e resolva o confronto já na primeira partida das oitavas da Copa do Brasil.
Palpite 3- Mais de 3.5 gols no jogo, com odds de 2.40 na Betano.