Palpite Bahia x Retrô - Copa do Brasil - 30/07/2025

Dando uma pausa nos pontos corridos, o Tricolor de Aço quer abrir uma boa vantagem contra o Retrô para seguir sonhando com a Copa do Brasil, o caminho mais curto para voltar à Libertadores.

O Retrô, por sua vez, tenta surpreender e continuar chegando longe na competição.

Melhores dicas de apostas para Bahia x Retrô

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado final Bahia vence 1.19 Total de escanteios Menos de 9.5 2.05 Total de gols Mais de 3.5 2.40

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Bem no Brasileirão, o Bahia agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. Nas oitavas de final, o foco total é pelo título da competição, que garante uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026.

Vice-campeão do Campeonato Pernambucano, o Retrô está em ascensão no futebol nacional e também sonha com o título da competição, que entraria no hall das grandes zebras da história da Copa do Brasil.

Com um elenco milionário e com padrão de jogo bem definido, o Bahia vem para campo com bastante expectativa neste confronto contra o Retrô. Em dois jogos da Copa do Brasil, a equipe, que entrou na fase anterior justamente por ter disputado a Copa Libertadores, venceu.

Na temporada, o Bahia já entrou em campo 50 vezes, com 27 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Foram 78 gols feitos e 37 sofridos. Em seu último jogo, pelo Brasileirão, o Bahia venceu o Juventude por 3 a 0 em uma atuação de gala de seu setor ofensivo.

Já o Retrô chega às oitavas da Copa do Brasil credenciado pela campanha no Campeonato Pernambucano. Apesar disso, não conseguiu entregar um bom futebol até o momento no restante da temporada.

Na Copa do Brasil, a equipe fez apenas o básico para avançar. Em quatro jogos, uma vitória e três empates, passando por Jequié, Atlético Goianiense e Fortaleza. Foram cinco gols marcados e quatro sofridos.

Na temporada, a maior decepção foi a Série C até agora. Com uma campanha morna, a equipe venceu apenas três dos 14 jogos disputados na competição até aqui. Ao todo, são 33 jogos disputados pelo Retrô na temporada, com 10 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. A equipe marcou 28 gols e sofreu 36.

Em todas as competições, Bahia e Retrô nunca se enfrentaram na história.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Santi Arias, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Retrô: Fabián Volpi; Eduardo Porto (Bruno Peres), Robson, Rayan Ribeiro e João Lucas; Richard Franco, Fabinho; Maycon Douglas, Mike, Rodolfo; Vagner Love.

Bahia é favorito

Com um time mais organizado e motivado por Rogério Ceni, o Bahia é o grande favorito para vencer o confronto pela Copa do Brasil. Jogando em casa e com o apoio da torcida, o time quer repetir a boa atuação da partida contra o Juventude, pela Copa do Brasil.

Palpite 1- Bahia vence, com odds de 1.19 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Retrô nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Bola na área, mas nem tanto

Com um futebol mais direto e de posse de bola, o Bahia não é um time que ganha e nem cede tantos escanteios em uma partida. Por conta disso, o número pode ser bom, mas não exagerado.

Palpite 2- Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 2.05 na Betano.

Pra vencer e convencer

Assim como contra o Juventude, o Bahia vem com tudo para o confronto contra o Retrô. Por conta disso, a expectativa é de que o Tricolor de Aço supere o adversário com uma boa margem de gols e resolva o confronto já na primeira partida das oitavas da Copa do Brasil.

Palpite 3- Mais de 3.5 gols no jogo, com odds de 2.40 na Betano.