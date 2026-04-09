Palpite Bahia x Fluminense - Brasileirão Série A - 09/08/2025

Classificados na Copa do Brasil, os dois tricolores mudam, neste momento, sua atenção para o Brasileirão.

Próximos, mas nem tanto, na tabela, o bom resultado pode fazer a diferença para qualquer um dos times.

Melhores dicas de apostas para Bahia x Fluminense

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Betano Ambos marcam Sim 2.07 Total de gols Menos de 2.5 1.57 Marcador de gol Everaldo 4.55

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Bahia e Fluminense disputam, neste sábado (9), em Salvador, um dos jogos mais interessantes da rodada do Brasileirão. Na primeira metade da tabela, os dois times precisam de um bom resultado para continuar sonhando com posições maiores no Brasileirão.

Para o Bahia, uma manutenção no G-4 é o ideal, enquanto para o Fluminense, um pouco mais atrás, o foco é em alcançar o G-6.

Em 4º, o Bahia vive um bom momento no Brasileirão. Nos últimos cinco jogos, o Esquadrão de Aço ganhou três e empatou dois, se consolidando no pelotão principal da competição.

No ano, o Bahia faz uma ótima campanha. Em 53 jogos, o time conquistou 28 triunfos, 15 empates e sofreu 10 derrotas. Foram 81 gols feitos e 39 sofridos. Na última partida, contra o Retrô pela Copa do Brasil, empate por 0 a 0 e classificação para as quartas de final garantida.

Pelo lado do Fluminense, a vitória contra o Internacional na Copa do Brasil serviu para a equipe respirar na temporada. Após uma campanha histórica na Copa do Mundo de Clubes, o Tricolor perdeu Árias, e isso influenciou diretamente na queda de rendimento do time.

No ano, o Fluminense já disputou 49 jogos, com 24 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. São 73 gols marcados e 42 sofridos.

Bahia e Fluminense já se enfrentaram em 56 oportunidades, com 26 vitórias do Tricolor, 17 empates e 13 triunfos do Esquadrão de Aço. Na última partida entre as equipes, no último Brasileirão, vitória do Fluminense por 1 a 0 no Maracanã.

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Ademir e Willian José.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga (Renê); Hércules (Bernal), Martinelli e Nonato (Ganso); Serna, Keno (Canobbio) e Everaldo.

Expectativa de jogo movimentado

A tendência é para que o confronto entre Bahia e Fluminense, neste sábado, na Fonte Nova, seja um dos jogos mais movimentados da rodada do Brasileirão. Por conta disso, a expectativa é de que as duas equipes marquem gols no jogo.

Palpite 1- Ambos marcam na partida, com odds de 2.07 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Quero ver gol

Apesar da movimentação, os dois times têm goleiros que dão conta do recado, além de sistemas defensivos firmes. Por conta disso, não espere goleadas ou muitos gols, mas um número considerável, apenas.

Palpite 2- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.57 na Betano.

Lei do ex à vista!

Em boa fase, o atacante Everaldo, do Fluminense, tem uma história com o Bahia. Por isso, é uma das armas do Tricolor para furar o bloqueio do time de Rogério Ceni nesta partida.

Palpite 3- Everaldo marca a qualquer momento, com odds de 4.55 na Betano.