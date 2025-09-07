Palpite Avaí x Goiás - Brasileirão Série B - 07/09/2025

Confira os palpites para Avaí x Goiás para o confronto em Criciúma, neste domingo (7), às 20h30, pela Série B.

Melhores palpites de apostas para Avaí x Goiás

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Avaí x Goiás

Goiás vence ou empata, com odds de 1.60 na Betano

Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.82 na Betano

Menos de 4.5 cartões, com odds de 1.93 na Betano

Em jogo equilibrado, o Goiás deve vencer por 1 a 2.

Nossa análise: momento das equipes

Avaí e Goiás escrevem, na noite deste domingo (7), às 20h30, na Ressacada, mais um capítulo na história dos confrontos entre as equipes. No topo, o Esmeraldino não quer vacilar e perder fôlego, enquanto o Leão da Ressacada precisa reagir se ainda sonhar com o acesso à Série A do Brasileirão.

Em 12º, o Avaí tem, até o momento, 33 pontos na Série B. Em 24 jogos disputados, o time oscilou, com apenas oito vitórias conquistadas.

Nos últimos cinco jogos, foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória, incluindo os dois resultados ruins seguidos, contra Amazonas e América-MG. Se quiser lutar para subir, o time precisará melhorar seu desempenho.

O Goiás, por sua vez, é o grande líder da Série B, com 44 pontos. Em 24 jogos, o Esmeraldino conquistou 13 vitórias, mas andou derrapando nas últimas partidas. Foram apenas dois triunfos nos últimos cinco jogos, com um empate e duas derrotas sofridas. No último jogo, a equipe recebeu o Botafogo-SP e perdeu por 3 a 2 em casa.

Avaí e Goiás já disputaram 26 jogos na história, com 11 vitórias do Esmeraldino, quatro empates e 11 triunfos do Avaí. No último encontro, já na Série B desta temporada, vitória do Goiás por 2 a 1.

Prováveis escalações de Avaí e Goiás

Avaí: César Augusto; Raylan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG (Mário Sérgio); João Victor, JP, Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel; Cléber e Emerson Ramon (Thayllon)

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Titi e Moraes; Marcão, Juninho e Rafael Gava (Jajá); Wellington Rato, Anselmo Ramon e Pedrinho.

Goiás mantém favoritismo mesmo fora de casa

O líder da Série B entra em campo com moral para buscar pontos importantes na Ressacada.

O Goiás soma 44 pontos e ostenta um dos melhores ataques do campeonato, marcando 31 gols em 24 partidas. Mesmo atuando longe de Goiânia, o time mantém boa regularidade, com bons números como visitante.

Do outro lado, o Avaí ocupa a 12ª colocação, com 33 pontos, mas oscila bastante em casa: venceu só metade de seus jogos na Ressacada.

A diferença de desempenho e a consistência do Esmeraldino indicam que dificilmente sairá derrotado neste duelo direto, mesmo que o Leão da Ilha da Magia seja um adversário difícil em seus domínios.

Palpite 1: Goiás vence ou empata, com odds de 1.60 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Avaí x Goiás nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo não deve ter excesso de escanteios

As estatísticas recentes de Avaí e Goiás mostram que nenhum dos dois times costuma produzir grande volume de escanteios.

O Esmeraldino é eficiente no ataque, mas trabalha muito pelo meio, explorando triangulações e infiltrações em vez de jogadas de linha de fundo. O Avaí, por sua vez, apesar de ter laterais ofensivos, também não pressiona de forma constante a ponto de gerar cantos em excesso.

A média somada das equipes nas últimas cinco rodadas gira em torno de 8 a 9 escanteios, o que sugere números controlados.

Assim, a tendência é de um confronto equilibrado, com escanteios surgindo em momentos pontuais, mas abaixo de uma linha mais alta.

Palpite 2: Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.82 na Betano

Jogo equilibrado, mas sem violência

Embora o duelo entre Avaí e Goiás valha muito na tabela, não se espera um confronto com excesso de faltas ou cartões. As duas equipes estão entre as que menos acumulam advertências na Série B, apostando em intensidade sem exagerar na agressividade.

O Goiás costuma ditar o ritmo com posse de bola e bom posicionamento, enquanto o Avaí, mesmo pressionado, não figura entre os mais indisciplinados do torneio.

Além disso, o histórico recente dos confrontos entre os clubes aponta para médias de três a quatro cartões por partida. Assim, mesmo que a partida seja disputada, o cenário indica que o número de punições ficará abaixo das linhas mais altas oferecidas.