Palpite Atlético-MG x Flamengo - Copa do Brasil - 06/08/2025

Após a vitória no primeiro jogo entre as equipes, o Galo entra em campo com o favoritismo ao lado, até pelo fato de jogar em casa. O Rubro-Negro, por sua vez, vive um raro momento de pressão no ano e precisa dar uma resposta contundente à torcida.
Melhores dicas de apostas para Atlético-MG x Flamengo
Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.
|Mercado
|Palpite
|Odds na EstrelaBet
|Resultado final
|Flamengo vence
|2.30
|Total de escanteios
|Mais de 8.5
|1.33
|Total de cartões
|Mais de 5.5
|1.55
As odds estão sujeitas a alterações.
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Como chegam as equipes
Atlético-MG e Flamengo fazem, na noite desta quarta-feira (6), um dos jogos mais imprevisíveis das oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo entra com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0. O Rubro-Negro, porém, tem um time mais organizado e opções que podem definir o confronto.
Classificado na Sul-Americana e com a vantagem ao lado na Copa do Brasil, o Atlético-MG começa a respirar na temporada após a crise institucional de algumas semanas atrás.
Na última partida, disputada contra o RB Bragantino, também na Arena MRV, a equipe mineira saiu com uma boa vitória, por 2 a 1, que deu um gás para o time, que enfrentará um Flamengo necessitado da vitória. No primeiro jogo, houve muito equilíbrio, mas o Atlético aproveitou a falha da defesa para sair na frente.
Em 2025, o Galo tem bons números. Em 41 jogos, 20 vitórias, 13 empates e apenas oito derrotas. Foram 60 gols feitos e 30 sofridos. Na Copa do Brasil, o time disputou cinco jogos até o momento, com quatro vitórias e um empate, marcando 13 gols e sofrendo três.
Sem vencer há dois jogos, o Flamengo entra em campo pressionado. Com um investimento milionário feito em 2025, o Rubro-Negro já conquistou dois títulos no ano, mas não quer parar por aí.
Mesmo assim, as últimas atuações não agradaram os torcedores, principalmente após a derrota no primeiro jogo da Copa do Brasil e o empate contra o Ceará, na Arena Castelão.
No ano, porém, os números do Rubro-Negro são bons. Ao todo, foram 46 partidas disputadas, com 29 vitórias, 10 empates e sete derrotas, com 87 gols marcados e 27 sofridos. Na Copa do Brasil, o Flamengo já disputou três jogos, com duas vitórias e uma derrota.
Reduzindo apenas a confrontos da Copa do Brasil, Atlético-MG e Flamengo já se enfrentaram em nove oportunidades. O Galo venceu três partidas, além de um empate e cinco vitórias do Flamengo.
Prováveis escalações
Atlético-MG: Everson; Natanael, Rômulo, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Rony.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.
Favoritismo Rubro-Negro
Mesmo após a derrota na primeira partida, o Flamengo, por ter mais elenco e ser mais regular, tem boas chances de vencer e garantir a classificação, na noite desta quarta-feira (6), na Arena MRV.
Palpite 1- Flamengo vence, com odds de 2.30 na EstrelaBet.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Bola na área pode resolver
Como em todo jogo eliminatório, a bola aérea pode resolver. Por conta disso, é prudente esperar um bom número de escanteios no confronto entre Atlético-MG e Flamengo.
Palpite 2- Mais de 8.5 escanteios no jogo, com odds de 1.33 na EstrelaBet.
Jogo pegado
Seguindo a lógica das últimas partidas entre os times, o jogo deve ter um número alto de faltas e, consequentemente, cartões.
Palpite 3- Mais de 5.5 cartões no jogo ,com odds de 1.55 na EstrelaBet.