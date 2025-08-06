Palpite Atlético-MG x Flamengo - Copa do Brasil - 06/08/2025

Após a vitória no primeiro jogo entre as equipes, o Galo entra em campo com o favoritismo ao lado, até pelo fato de jogar em casa. O Rubro-Negro, por sua vez, vive um raro momento de pressão no ano e precisa dar uma resposta contundente à torcida.

Melhores dicas de apostas para Atlético-MG x Flamengo

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na EstrelaBet Resultado final Flamengo vence 2.30 Total de escanteios Mais de 8.5 1.33 Total de cartões Mais de 5.5 1.55

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Atlético-MG e Flamengo fazem, na noite desta quarta-feira (6), um dos jogos mais imprevisíveis das oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo entra com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0. O Rubro-Negro, porém, tem um time mais organizado e opções que podem definir o confronto.

Classificado na Sul-Americana e com a vantagem ao lado na Copa do Brasil, o Atlético-MG começa a respirar na temporada após a crise institucional de algumas semanas atrás.

Na última partida, disputada contra o RB Bragantino, também na Arena MRV, a equipe mineira saiu com uma boa vitória, por 2 a 1, que deu um gás para o time, que enfrentará um Flamengo necessitado da vitória. No primeiro jogo, houve muito equilíbrio, mas o Atlético aproveitou a falha da defesa para sair na frente.

Em 2025, o Galo tem bons números. Em 41 jogos, 20 vitórias, 13 empates e apenas oito derrotas. Foram 60 gols feitos e 30 sofridos. Na Copa do Brasil, o time disputou cinco jogos até o momento, com quatro vitórias e um empate, marcando 13 gols e sofrendo três.

Sem vencer há dois jogos, o Flamengo entra em campo pressionado. Com um investimento milionário feito em 2025, o Rubro-Negro já conquistou dois títulos no ano, mas não quer parar por aí.

Mesmo assim, as últimas atuações não agradaram os torcedores, principalmente após a derrota no primeiro jogo da Copa do Brasil e o empate contra o Ceará, na Arena Castelão.

No ano, porém, os números do Rubro-Negro são bons. Ao todo, foram 46 partidas disputadas, com 29 vitórias, 10 empates e sete derrotas, com 87 gols marcados e 27 sofridos. Na Copa do Brasil, o Flamengo já disputou três jogos, com duas vitórias e uma derrota.

Reduzindo apenas a confrontos da Copa do Brasil, Atlético-MG e Flamengo já se enfrentaram em nove oportunidades. O Galo venceu três partidas, além de um empate e cinco vitórias do Flamengo.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Rômulo, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Rony.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

Favoritismo Rubro-Negro

Mesmo após a derrota na primeira partida, o Flamengo, por ter mais elenco e ser mais regular, tem boas chances de vencer e garantir a classificação, na noite desta quarta-feira (6), na Arena MRV.

Palpite 1- Flamengo vence, com odds de 2.30 na EstrelaBet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Bola na área pode resolver

Como em todo jogo eliminatório, a bola aérea pode resolver. Por conta disso, é prudente esperar um bom número de escanteios no confronto entre Atlético-MG e Flamengo.

Palpite 2- Mais de 8.5 escanteios no jogo, com odds de 1.33 na EstrelaBet.

Jogo pegado

Seguindo a lógica das últimas partidas entre os times, o jogo deve ter um número alto de faltas e, consequentemente, cartões.

Palpite 3- Mais de 5.5 cartões no jogo ,com odds de 1.55 na EstrelaBet.