Palpite Atlético-MG x Cruzeiro - Copa do Brasil - 27/08/2025

Confira os palpites para o confronto em Belo Horizonte, nesta quarta (27), às 19h30, pela Copa do Brasil.

Melhores palpites de apostas para Atlético-MG x Cruzeiro

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Atlético-MG x Cruzeiro

Cruzeiro vence ou empata, com odds de 1.57 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.02 na bet365

Menos de 10 escanteios, com odds de 1.90 na bet365

Em partida disputada, Atlético-MG e Cruzeiro devem empatar por 1 a 1 em na Arena MRV.

Nossa análise: momento das equipes

Com a vaga nas semifinais da Copa do Brasil em jogo, Atlético-MG e Cruzeiro disputam, nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena MRV, o jogo de ida das quartas de final.

Vivo na Copa Sul-Americana e se reabilitando no Brasileirão, o Galo acredita no título e, principalmente, na vitória contra o rival. Já o Cruzeiro, que tem na copa nacional sua principal expectativa de título, quer mostrar que o bom desempenho pode premiar a equipe com o troféu.

Derrotado pelo São Paulo no último domingo, por 2 a 0, no Morumbi, o Atlético-MG agora precisa focar no clássico contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Na competição, o Galo tem seis jogos disputados, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

O Cruzeiro, por sua vez, venceu bem o Internacional em sua última partida, disputada no Mineirão. Na Copa do Brasil, os números também são bons, com três vitórias e um empate em quatro jogos disputados.

Atlético-MG e Cruzeiro já se enfrentaram em 394 jogos na história, com o Galo tendo 156 vitórias, além de 108 empates e 130 triunfos da Raposa. Na última partida, pelo Brasileirão desta temporada, empate por 0 a 0. Pela Copa do Brasil, foram quatro partidas, com três vitórias do Atlético e uma do Cruzeiro.

Prováveis escalações de Atlético-MG e Cruzeiro

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Iván Roman, Júnior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Scarpa; Rony e Hulk.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva e Lucas Romero; Matheus Henrique, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge.

Cruzeiro quer segurar o Galo no clássico

Mesmo enfrentando o Atlético-MG fora de casa, o Cruzeiro chega ao clássico com confiança para buscar ao menos um empate no confronto.

A Raposa tem mostrado competitividade nos jogos recentes contra rivais diretos e aposta em uma defesa sólida, além da velocidade no contra-ataque, para equilibrar as ações. O Atlético, por sua vez, joga em casa e deve pressionar desde o início, mas também enfrenta momentos de instabilidade que podem ser explorados.

Diante desse cenário, a tendência é de um duelo muito equilibrado, em que o Cruzeiro pode conquistar um resultado positivo, seja com a vitória ou segurando um empate no tempo regulamentar.

Em caso de vitória, a Raposa quebrará uma sequência de seis jogos sem vencer o maior rival.

Palpite 1: Cruzeiro vence ou empata, com odds de 1.57 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG e Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Clássico promete gols para os dois lados

Atlético-MG e Cruzeiro protagonizam sempre partidas intensas, e este clássico pela Copa do Brasil não deve ser diferente.

O Galo conta com atacantes experientes e decisivos, como Hulk e Rony, que são capazes de criar chances mesmo em jogos travados. Do outro lado, o Cruzeiro vem embalado pelo bom momento de Kaio Jorge e Matheus Pereira, que têm conseguido balançar as redes com frequência.

Além disso, os dois times apresentam defesas que nem sempre passam total segurança, o que aumenta a chance de gols dos dois lados.

Clássicos mineiros costumam ser equilibrados, mas raramente passam em branco no placar, e a expectativa é de emoção do início ao fim.

Palpite 2: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.02 na bet365

Escanteios não devem ser destaque na Arena MRV

Apesar da rivalidade e da intensidade que cercam o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, a tendência é que o número de escanteios não seja elevado. Isso porque ambas as equipes priorizam jogadas trabalhadas pelo meio e finalizações rápidas, ao invés de explorarem cruzamentos constantes pelas laterais.

Essa característica naturalmente reduz as oportunidades de tiros de canto ao longo da partida. Além disso, em jogos decisivos como este, os times tendem a valorizar a posse e arriscar menos em jogadas de linha de fundo, o que reforça a projeção de números controlados nesse mercado.

Assim, a expectativa é de equilíbrio, mas sem excesso de escanteios, mesmo que esses possam aparecer com certa frequência.