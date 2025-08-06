Palpite Athletico-PR x São Paulo - Copa do Brasil - 06/08/2025

O Athletico-PR recebe o São Paulo para um confronto decisivo, com desvantagem no placar agregado e sem a presença do técnico Odair Hellmann, que cumpre suspensão.

Confira alguns palpites e análises para Athletico-PR x São Paulo.

Mercado Palpite Odds na Novibet Para se Classificar São Paulo 1.30 1º T – Total Gols Menos 1,5 1.25 Casa – Total Cartões Amarelos Menos 2,5 1.70

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 04/08, às 23h46.

Como chegam as equipes

O São Paulo saiu na frente no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Athletico-PR por 2x1, no Morumbis.

O Tricolor construiu a vantagem com gols de Pablo Maia e Ferreira, mas viu a diferença diminuir aos 42 minutos do segundo tempo, quando Viveros descontou para o Furacão.

Com esse resultado, o São Paulo joga por um empate na Ligga Arena para avançar às quartas de final. Já o Athletico-PR precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por dois ou mais gols para garantir a classificação direta.

No fim de semana, em seus respectivos compromissos pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor Paulista venceu mais uma, também por 2x1, desta vez sobre o Internacional, em Porto Alegre. Com esse resultado, o clube soma cinco vitórias consecutivas.

O Athletico-PR, por sua vez, empatou em 1x1 com o Paysandu, pela Série B, e amarga uma sequência de seis jogos sem vencer.

Classificação Tricolor

O São Paulo tem a vantagem de avançar na segunda maior competição do país mesmo com um empate. Além disso, apesar de atuar fora de casa, enfrenta um Athletico-PR que não vive um bom momento e tem apresentado baixo rendimento em seus últimos compromissos.

Além do jejum de vitórias, que já dura seis partidas, o Furacão venceu apenas cinco dos seus últimos 15 jogos.

Diante dessa oscilação, o clube paranaense ocupa apenas a 11ª posição na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos. Situação semelhante à do São Paulo na Série A, onde o Tricolor está em oitavo lugar, com 25 pontos, mas vive um momento de recuperação, com uma boa sequência de resultados recentes.

Outro fator que pesa contra o Athletico é o desempenho como mandante: nas últimas sete partidas em casa, venceu apenas duas, empatou duas e perdeu três. Diante do contexto atual e do placar favorável do jogo de ida, o São Paulo tem boas chances de garantir sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Palpite 1 - Para o São Paulo se classificar, com odd 1.30 na Novibet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Athletico-PR x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Primeiro tempo de poucos gols

Um padrão tem se repetido nos últimos três jogos de ambas as equipes: todos terminaram com menos de 1,5 gol no primeiro tempo.

O São Paulo vem de três partidas com placares movimentados, todas com três ou mais gols no total. No entanto, os primeiros tempos foram mais contidos: na vitória por 3x1 sobre o Fluminense, apenas um gol foi marcado antes do intervalo. Nas vitórias por 2x1 sobre Athletico-PR e Internacional, também houve menos de dois gols na etapa inicial.

O mesmo se aplica ao Athletico-PR. No empate por 2x2 com o América-MG, três dos quatro gols saíram no segundo tempo. Já em seu jogo mais recente, o primeiro tempo terminou sem gols, com os dois marcados apenas na segunda etapa.

Mesmo com a necessidade de adotar uma postura mais ofensiva desde o início, o Athletico pode encontrar dificuldades diante de um São Paulo que vem se defendendo bem nos primeiros 45 minutos.

O Tricolor, que tem a vantagem do placar agregado, tende a administrar o jogo e conter o avanço do adversário. Prova disso é que, nos últimos seis jogos, a equipe sofreu cinco gols, porém, apenas um deles ocorreu no primeiro tempo.

Palpite 2 - Menos 1,5 gols no 1º T, com odd 1.25 na Novibet.

Cartões para o Athletico

Com base nos últimos seis jogos, o Athletico tem se mostrado mais contido nas faltas duras e não vem recebendo muitos cartões. Nesse recorte, exceto na partida contra o Volta Redonda, pela 17ª rodada da Série B, quando levou cinco cartões amarelos e um vermelho, a equipe não recebeu mais de dois cartões em nenhuma das outras partidas.

No primeiro jogo da decisão, enquanto o São Paulo foi advertido com três cartões amarelos, o time comandado por Odair Hellmann recebeu apenas um.

No entanto, no banco de reservas, o técnico foi advertido por reclamação, acumulou dois cartões amarelos e acabou sendo expulso. Com isso, não poderá comandar a equipe no jogo da volta, em Curitiba.

Considerando o baixo número de cartões recebidos pelo Athletico nas últimas partidas, é plausível acreditar que o time mantenha esse padrão e receba menos de três cartões amarelos neste confronto.

Palpite 3 - Menos 2,5 cartões amarelos para o Athletico-PR, com odd 1.70 na Novibet.