Palpite Athletico-PR x Amazonas - Brasileirão Série B - 27/10/2025

Equipes se enfrentam em duelo decisivo pela Série B. Furacão ainda sonha com o acesso, e o Amazonas quer escapar do rebaixamento.

Melhores palpites para Athletico-PR x Amazonas:

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.00 na bet365;

Ambos os times marcam (SIM), com odds de 2.25 na bet365;

Intervalo - Resultado - Athletico-PR, com odds de 1.83 na bet365.

Em jogo tenso, o Athletico-PR deve vencer o Amazonas por 3 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

O Athletico-PR está em um momento ruim, sem vencer há quatro jogos, e precisa desesperadamente dos três pontos para seguir com boas chances de conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Um novo tropeço do Furacão pode colocar tudo a perder, com o time cada vez mais distante do G-4.

O técnico Odair Hellmann tem uma missão complicada para este jogo, já que não poderá contar com Zapelli e Viveros, dois dos principais nomes do Furacão. Suspensos, eles não enfrentam o Amazonas.

O Amazonas está em uma situação extremamente complicada, na vice-lanterna, com apenas 32 pontos em 33 jogos.

O time ainda alimenta esperanças de escapar do rebaixamento e, para isso, precisa superar o Athletico-PR na Arena da Baixada.

Prováveis escalações de Athletico-PR x Amazonas

Athletico-PR: Santos, Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Patrick, Dudu e Léo Derik; Leozinho, Mendoza (Luiz Fernando) e Julimar (Alan Kardec);

Amazonas: Renan; Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Erick Varão, Domingos e PH; Diego Torres, Kevin Ramírez e Henrique Almeida.

Duelo de ataque poderoso contra zaga frágil

Este confronto tem um duelo de opostos muito interessante para o mercado de apostas.

O Athletico-PR tem o segundo melhor ataque da competição, com 45 gols marcados, enquanto o Amazonas tem a terceira pior defesa, com 48 gols sofridos. Uma disparidade assustadora.

As motivações dos times para este duelo também pesam bastante. O CAP não pode nem pensar em tropeçar e deve partir com tudo para cima desde os minutos iniciais.

Do outro lado, ainda que como visitante, o Amazonas não tem escolha: precisa tentar surpreender o Furacão e conquistar a vitória.

Tendo em vista as estatísticas apresentadas pelos times até aqui, este deve ser um duelo de muitos gols, com o Athletico em vantagem contra os visitantes.

Palpite 1 para Athletico-PR x Amazonas: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.00 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Athletico-PR x Amazonas nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Chance de gols de ambos os lados

Para quem acredita que o Amazonas ainda pode surpreender nesta Série B, apostar que ambos os times marquem neste confronto é uma boa opção.

Em caso de nova derrota nesta rodada, a Onça ficará em uma situação praticamente irreversível. Por isso, é possível imaginar que a equipe vá se esforçar ao máximo para balançar a rede do Furacão na Arena da Baixada.

Apesar do favoritismo dos donos da casa, os desfalques podem atrapalhar os planos do Athletico-PR e deixar o jogo um pouco mais equilibrado.

O jejum de vitórias do Furacão também joga a favor dos visitantes.

O momento de ambas as equipes não é bom, e tudo pode acontecer neste duelo.

Palpite 2 para Athletico-PR x Amazonas: Ambos os times marcam (SIM), com odds de 2.25 na bet365.

Furacão vai com gás total

Em uma análise fria, a superioridade do Athletico-PR sobre o Amazonas é evidente. O Furacão joga em casa, apoiado por sua torcida, está na briga pelo acesso e não pode vacilar. Para completar, o adversário da vez é apenas o vice-lanterna.

Tendo em vista todo esse cenário, é possível imaginar que o Furacão construa uma vitória ainda no primeiro tempo.

O fato do Athletico-PR ter um dos melhores ataques da competição também deve pesar para a construção de um resultado positivo já na primeira etapa.

Além disso, o Amazonas tem números recentes muito ruins. São seis derrotas, dois empates e apenas duas vitórias nas últimas dez partidas, com o time em crise e muito próximo do rebaixamento.