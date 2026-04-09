Palpite Aston Villa x Manchester City - Premier League - 26/10/2025

Nosso especialista em apostas acredita que o City e Erling Haaland manterão sua impressionante sequência na visita ao Villa Park.

Melhores palpites para Aston Villa x Manchester City:

Manchester City vence, com odds de 1.90 na Betano;

Manchester City marca mais de 1,5 gols, com odds de 1.75 na Betano;

Erling Haaland marca, com odds de 1.80 na Betano.

Palpite de placar: Aston Villa 1-3 Manchester City.

Nossa análise: momento das equipes

O Aston Villa encontrou alguma forma após um início instável na campanha 2025/26.

Eles não venceram nenhum dos seus seis primeiros jogos, mas estavam em uma sequência de cinco vitórias consecutivas antes da derrota na Liga Europa para o Go Ahead Eagles. Vencer o Tottenham Hotspur na Premier League foi importante.

O Manchester City, por sua vez, está em ótima fase. Eles venceram o Villarreal na Champions League no meio da semana com uma vitória confortável por 2-0.

Esse jogo marcou a terceira vitória consecutiva para Pep Guardiola. Eles não perdem desde agosto e já têm sete jogos sem sofrer gols nesta temporada.

Prováveis escalações para Aston Villa x Manchester City

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, Onana, Malen, McGinn, Rogers, Watkins;

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Aké, O’Reilly, Silva, Savinho, Reijnders, Foden, Doku, Haaland.

Outra vitória do City

Este tem sido um confronto complicado para o Manchester City nos últimos anos. O time de Pep conquistou apenas um ponto nas suas últimas três visitas ao Villa Park. As coisas mudaram, e estamos apostando que eles conseguirão a vitória aqui.

O Manchester City se recuperou das derrotas no início da temporada para o Tottenham Hotspur e Brighton and Hove Albion. O time de Guardiola venceu sete dos nove jogos seguintes e manteve seis jogos sem sofrer gols também.

O Villa terá que estar no seu melhor para conseguir algo aqui. A derrota para o Go Ahead Eagles não foi ideal, mas não tira muito do seu progresso recente. No entanto, significa que eles não entrarão neste jogo invictos.

O Villa é um time de altos e baixos. Mesmo que tenha sido uma escalação rotativa no meio da semana, espera-se que essa sequência continue aqui e que o Manchester City quebre seu péssimo histórico no Villa Park.

Palpite 1 para Aston Villa x Manchester City: Manchester City vence, com odds de 1.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Aston Villa x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os estabelecidos goleadores dos Cityzens

Os Cityzens estão marcando muitos gols no momento. Eles marcaram mais de 1,5 gols em cinco dos seus últimos seis jogos em todas as competições e só não conseguiram marcar em uma partida durante toda a temporada.

O Villa, por sua vez, sofreu gols em cada um dos seus últimos quatro jogos da Premier League. Eles também estão tendo dificuldades para manter jogos sem sofrer gols ultimamente.

A vantagem de jogar em casa deve ter um papel importante para os anfitriões, mas o City tem sido igualmente forte fora de casa e marcou em todos os jogos fora nesta temporada.

É algo que Emery estará muito ciente, e ele pode fazer alguns ajustes para tentar reforçar sua defesa.

Rodri parece provável de ficar de fora novamente, assim como Abdukodir Khusanov e Nico Gonzalez. No entanto, o City tem lidado bem com suas lesões até agora.

O Villa não tem novas preocupações com lesões, felizmente, mas provavelmente fará algumas mudanças de qualquer forma.

Palpite 2 para Aston Villa x Manchester City: Manchester City marca mais de 1,5 gols, com odds de 1.75 na Betano.

Haaland está em ótima fase

Erling Haaland está em uma forma assustadoramente boa no momento. O internacional norueguês tem 28 gols e assistências em 14 aparições pelo clube e pela seleção nesta temporada. Ainda é outubro.

Seu gol contra o Villarreal garantiu que seu recorde de só não marcar em um jogo nesta temporada permanecesse.

Claro, haverá outras ameaças em campo, mas enquanto Haaland estiver lá, ele é o favorito para marcar. O Villa, como um coletivo, só marcou 12 vezes nesta temporada, o que diz muito sobre onde Haaland está agora em comparação.

Os Villans não tiveram que lidar muito com Haaland ao longo dos anos. Ele só fez quatro aparições contra o Villa em suas três temporadas completas na Inglaterra até agora. Haaland ainda tem duas participações em gols nesse período.

Dada sua forma no momento, é difícil não acreditar que ele adicionará mais um, especialmente com essas odds.