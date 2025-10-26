Palpite Arsenal x Crystal Palace - Premier League - 26/10/2025

Nosso especialista em apostas prevê um confronto desafiador para o Arsenal, mas a vantagem de jogar em casa pode ajudar a garantir os três pontos.
Melhores palpites para Arsenal x Crystal Palace:
- 1x2: Arsenal, com odds de 1.45 na Betano;
- BTTS (Ambos Marcam): Sim, com odds de 2.00 na Betano;
- Artilheiro a qualquer momento: Eberechi Eze, com odds de 2.95 na Betano.
Palpite de placar: Arsenal 2-1 Crystal Palace.
Nossa análise: momento das equipes
Após muito tempo, tanto a mídia quanto os torcedores estão começando a acreditar que o Arsenal é um forte candidato em várias frentes.
Um dos motivos é o desempenho deles nesta temporada, além da incrível profundidade de elenco que possuem.
Os homens de Mikel Arteta estão no topo da tabela da Premier League, esperando encerrar uma espera de 22 anos pelo título. Com apenas uma derrota em toda a temporada, estão prontos para um desafio sério, mas vencer equipes como o Crystal Palace é essencial.
Na temporada passada, a perseguição do Arsenal ao Liverpool desmoronou no final da campanha.
O Palace, inclusive, foi uma das equipes que arrancou um empate por 2-2 no Emirates Stadium, atrapalhando as esperanças de título dos norte-londrinos.
Oliver Glasner trouxe uma nova energia desde que assumiu o comando do Palace. Ele já conquistou a FA Cup e guiou sua equipe ao futebol europeu pela primeira vez na história.
Eles começaram bem na Conference League e, recentemente, mantinham a sequência invicta mais longa nas cinco principais ligas da Europa. O Everton encerrou essa sequência de forma abrupta, interrompendo-a em 19 jogos.
Os Eagles terão um desafio pela frente aqui, especialmente após jogarem na noite de quinta-feira, em comparação com o Arsenal, que competiu pela última vez na terça-feira.
Prováveis escalações de Arsenal x Crystal Palace
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Calafiori, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Trossard, Gyökeres;
Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Muñoz, Kamada, Wharton, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.
O imparável Arsenal tem qualidade de sobra
Os anfitriões vêm voando desde o início da temporada, e esse impulso será difícil de parar.
Aquela única derrota para o Liverpool parece ter ocorrido há muito tempo, já que estão invictos há nove jogos desde então. E eles entram neste confronto após seis vitórias em todas as competições.
O Palace, por sua vez, não venceu nos dois jogos anteriores, desconsiderando o confronto de quinta-feira contra o Larnaca.
O recente histórico dos Eagles contra os Gunners não é animador, especialmente porque a última vitória fora de casa contra este adversário foi em 2019.
Glasner nunca venceu o Arsenal em três tentativas, então sua sequência sem vitórias pode continuar aqui.
Os anfitriões venceram seis dos últimos sete confrontos diretos e foram vitoriosos em quatro dos últimos cinco encontros com o Palace no Emirates.
Considerando a qualidade que o Arsenal possui tanto no time titular quanto no banco, os visitantes podem não resistir à derrota.
- Palpite 1 para Arsenal x Crystal Palace: 1x2: Arsenal, com odds de 1.45 na Betano.
Veja as odds para Resultado da Partida
Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Crystal Palace nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
O Palace pode romper a muralha do Arsenal
A marca registrada do Arsenal de Arteta nesta temporada tem sido a defesa, assim como na temporada passada.
Com 12 jogos disputados em todas as competições, os Gunners sofreram apenas três gols. Isso é um gol a cada quatro jogos, uma estatística impressionante que destaca sua forte defesa.
Apesar dessa sequência e de quatro jogos sem sofrer gols até este fim de semana, o Palace pode encontrar alguma alegria aqui.
Ambas as equipes marcaram nos últimos três confrontos diretos, incluindo ambos os jogos da liga na temporada passada.
Desconsiderando o jogo de quinta-feira, o Palace marcou 10 gols nos últimos cinco jogos. Com Jean-Philippe Mateta marcando um hat-trick no último fim de semana, ele estará motivado para preocupar a defesa da casa.
- Palpite 2 para Arsenal x Crystal Palace: BTTS: Sim, com odds de 2.00 na Betano.
Eze pode punir seu ex-clube
Eberechi Eze se juntou ao Arsenal vindo do Crystal Palace durante a janela de transferências desta temporada. Ele tem sido incrível desde que se mudou para o norte de Londres, mas tem tido azar por não conseguir marcar muitos gols.
Eze acertou o travessão na noite de terça-feira contra o Atlético de Madrid, mas conseguiu uma assistência. Ele ainda não abriu sua conta na Premier League pelo Arsenal, o que torna quase inevitável que ele marque contra seu ex-clube.
Ele marcou o primeiro gol de empate aqui quando o Palace visitou em abril. Sendo utilizado como um 10 no lugar de Martin Odegaard, ele terá chances de marcar.
No entanto, um gol no domingo ajudaria sua nova equipe a fortalecer sua posição no topo da tabela.
- Palpite 3 para Arsenal x Crystal Palace: Artilheiro a qualquer momento: Eberechi Eze, com odds de 2.95 na Betano.