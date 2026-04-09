Palpite Amazonas x Remo - Brasileirão Série B - 05/09/2025

O duelo entre Amazonas e Remo promete ser truncado e com forte tendência de placar mais baixo.

Melhores apostas para Amazonas x Remo

Menos 2,5 gols com odd 1.57 na Betano

Empate com odd 3.05 na Betano

Menos 11,5 escanteios com odd 1.75 na Betano

Previsão de placar: Amazonas 0x0 Remo.



Nossa análise: momento das equipes

Em má fase na Segundona, o Amazonas ocupa a primeira posição dentro do Z4, com 24 pontos, e vem de uma derrota fora de casa por 2x0 diante do Atlético-GO.

Antes disso, havia vencido o Avaí por 2x1, também como visitante. Esse triunfo foi apenas o segundo nas últimas dez rodadas.

O Remo vive situação um pouco mais confortável na tabela, ocupando a 6ª colocação com 35 pontos. Em sua partida mais recente, acabou derrotado por 1x0 pelo Criciúma, resultado que veio após uma sequência de dois empates.

A última vitória da equipe aconteceu na 21ª rodada, diante do América-MG. Assim como o Amazonas, o Remo também somou apenas duas vitórias nas últimas dez rodadas.

Prováveis escalações para Amazonas x Remo

Amazonas: Renan; Thomás Luciano, Leo Coelho, Fabiano e Alyson; Vásquez, Rafael Tavares e Linares; Rodrigo Varanda, Alex Sandro e Henrique Almeida.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo e Sávio; Jáderson, Caio Vinícius e Janderson; Pavani, Eduardo Melo e Pedro Rocha.

Jogo de placar enxuto

Apesar do Amazonas ter protagonizado partidas movimentadas recentemente, com quatro dos últimos cinco jogos terminando acima de 2,5 gols, a postura ofensiva do time não encontra reflexo no histórico recente do Remo.

A equipe paraense não teve nenhuma de suas últimas cinco partidas ultrapassando essa marca e, inclusive, balançou as redes em apenas duas ocasiões nesse período. Já o Amazonas, mesmo marcando gols com frequência, costuma parar em dois, sem transformar os jogos em grandes goleadas.

Dessa forma, somando o estilo mais contido do Remo e a regularidade moderada do Amazonas, as estatísticas indicam uma boa probabilidade de termos menos de 2,5 gols neste confronto.

Palpite 1: Menos 2,5 gols com odd 1.57 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Amazonas x Remo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Empate em foco

O confronto entre Amazonas e Remo promete ser bastante equilibrado e a possibilidade de empate ganha força diante do histórico recente das duas equipes.

Nos últimos dez compromissos, o Amazonas terminou em igualdade em quatro ocasiões, sendo duas delas atuando em casa, o que mostra uma tendência da equipe em segurar resultados mesmo diante de sua torcida.

O Remo apresenta números ainda maiores, somando cinco empates nesse mesmo recorte, com dois deles acontecendo fora de seus domínios.

Esse cenário aponta para um duelo de forças equivalentes, em que ambos podem encontrar dificuldades para impor superioridade.

Assim, a probabilidade do placar terminar nivelado aparece como uma opção considerável para este embate.

Palpite 2: Empate com odd 3.05 na Betano

Expectativa de poucos escanteios

Este encontro tem grandes indícios de ser truncado no quesito escanteios. Isso porque o Amazonas mostra um desempenho bastante modesto nesse fundamento, com apenas dez cobranças nos seus últimos cinco jogos, sendo que em três deles registrou somente um escanteio.

Além disso, nenhum desses confrontos ultrapassou a marca de 11,5 cantos.

O Remo, por sua vez, apresenta números um pouco mais expressivos, somando 21 escanteios no mesmo período, mas a maioria das partidas também ficou em patamares baixos, com o time não passando de três cobranças na maior parte dos jogos.

Assim, é esperada uma partida de intensidade controlada nas bolas paradas, tornando bastante provável que o total de escanteios fique abaixo dos 11,5.