Palpite Alemanha x Irlanda do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo - 07/09/2025

A Irlanda do Norte se prepara para o segundo de seus jogos consecutivos fora de casa nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, com uma partida difícil contra a Alemanha.

Dicas de apostas para Alemanha x Irlanda do Norte:

Alemanha -2 (Handicap 3-Vias), com odds de 2.07 na bet365 ;

; Mais de 3,5 gols, com odds de 1.31 na bet365 ;

; Nick Woltemade marca a qualquer momento, com odds de 1.95 na bet365.

Esperamos que a Alemanha garanta facilmente uma vitória por 4-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

A Irlanda do Norte inicia sua campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026 com duas viagens: para Luxemburgo e Alemanha. O confronto em Colônia será significativo para a equipe de Michael O'Neil.

A Alemanha liderou seu grupo na Liga das Nações na Liga A, antes de chegar às semifinais, quando perdeu para Portugal. O time de Julian Nagelsmann viajou para a Eslováquia na quinta-feira para sua estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Agora, eles receberão o Exército Verde e Branco.

O principal tema da convocação de Nagelsmann para a dupla jornada de setembro envolve jovens talentos como Finn Dahmen, Nnamdi Collins e Paul Nebel. Todos eles impressionaram na equipe sub-21 da Alemanha, que chegou à final do Euro 2025 neste verão.

A Alemanha venceu seus últimos nove encontros competitivos consecutivos com a Irlanda do Norte desde 1997.

A Irlanda do Norte teve uma campanha sólida na Liga das Nações no ano passado, embora no nível da Liga C. Tendo perdido apenas um de seus seis jogos, os homens de Michael O'Neil venceram seu grupo e garantiram a promoção para a Liga B.

Para a maioria dos jogadores no jovem elenco de O'Neil, esta será a primeira experiência em uma campanha de qualificação para a Copa do Mundo.

Apesar de algumas derrotas pesadas recentes, incluindo derrotas por cinco gols para a Espanha e a Suécia, a promoção na Liga das Nações deve lhes dar confiança para competir neste nível.

Escalações esperadas para Alemanha x Irlanda do Norte

Alemanha: Baumann; Raum, Kimmich, Tah, Rüdiger, Stiller, Goretzka, Adeyemi, Wirtz, Gnabry, Woltemade;

Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Bradley, Hume, McConville, McNair, McCann, Saville, S. Charles, Galbraith, Price, D. Charles.

Os alemães vão vencer por uma margem de, pelo menos, três gols

A última vez que Alemanha e Irlanda do Norte se enfrentaram foi durante a qualificação para a Euro 2020. A Alemanha garantiu uma vitória dominante por 6-1 em novembro de 2019 e uma vitória por 2-0 em Belfast no mesmo ano.

Eles também foram sorteados no mesmo grupo para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, quando a Alemanha venceu por 3-1 em Belfast e 2-0 em Hannover.

Quatro dos últimos sete encontros competitivos entre essas nações apresentaram pelo menos quatro gols.

A Irlanda do Norte é uma equipe em transição com muitos jogadores inexperientes no nível internacional. Portanto, apostar na nona melhor nação do mundo no ranking atual para vencer por três gols ou mais contra a nação número 71 do mundo é uma aposta muito realista.

A Irlanda do Norte perdeu por 5-1 para a Suécia no início deste ano em um amistoso, e os suecos estão atualmente classificados em 29º no mundo.

Palpite 1: Alemanha -2 (Handicap 3-Vias), com odds de 2.07 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Alemanha x Irlanda do Norte nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O histórico de confrontos diretos sugere muitos gols

O recorde da Alemanha de 13 gols marcados em seus últimos quatro confrontos competitivos com a Irlanda do Norte sugere que o confronto deste fim de semana provavelmente será animado. A Irlanda do Norte também conseguiu marcar em dois desses quatro confrontos anteriores.

Os alemães estarão ansiosos para superar a decepção de sua falha na Liga das Nações nas semifinais e na disputa pelo terceiro lugar. Portanto, espera-se que eles dominem a Irlanda do Norte em Colônia.

Os mercados de apostas atualmente indicam que há apenas 47,62% de chance de este jogo apresentar quatro ou mais gols.

Palpite 2: Mais de 3,5 gols, com odds de 1.31 na bet365

Apostando no novo Magpie Woltemade para marcar em Colônia

A mudança que transformou a vida de Nick Woltemade para o gigante da Premier League Newcastle United colocou o jovem de 23 anos em destaque. O ex-atacante do VfB Stuttgart conseguiu 13 gols em 18 aparições pela Alemanha sub-21, com uma taxa de acerto de 72%.

Woltemade ainda não marcou em suas duas aparições pela equipe principal. No entanto, se ele mantiver sua taxa de acerto atual, certamente marcará nesta campanha de qualificação.

Os mercados de apostas sugerem que ele tem 47,62% de chance de marcar a qualquer momento contra a equipe de Michael O'Neil, o que está bem abaixo de sua taxa de acerto nos sub-21.

Woltemade estará confiante em suas chances de marcar contra defensores com mais experiência em jogar nas segundas e terceiras divisões da Inglaterra do que na Premier League.