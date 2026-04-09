Internacional mantém tendência de gols dos dois lados: ambos marcam em alta

O Internacional virou sinônimo de jogos com emoção no Brasileirão. Em 7 das últimas 8 partidas, a aposta em ambos marcam foi vencedora.

Mercado Odds na Novibet Ambos marcam em Palmeiras x Internacional 2.10

Essas odds são da Novibet e podem sofrer alterações.

Internacional e a sequência de ambos marcam no Brasileirão

O Internacional entrou em uma fase em que suas partidas se transformaram em sinônimo de gols para os dois lados.

O mercado de “ambos marcam” ganhou força nos jogos do Colorado e virou tendência difícil de ignorar. São sete partidas das últimas oito no Brasileirão em que tanto o Inter quanto seus adversários balançaram as redes.

Essa regularidade chama a atenção de apostadores e casas de apostas, porque mostra um padrão de jogo que se repete.

E o próximo desafio não foge desse roteiro: o Palmeiras, um dos adversários mais fortes da liga. A Novibet já precificou o confronto com a odd de 2.10 para ambos marcam, uma linha que reflete equilíbrio e mantém o potencial de valor para quem acredita na continuidade da tendência.

Os números falam por si: sob comando de Roger Machado, o Internacional combina intensidade no ataque com fragilidades defensivas que se tornam evidentes principalmente contra equipes mais organizadas.

Mesmo quando cria muitas chances e pressiona, acaba cedendo espaço na transição defensiva. Essa característica faz com que seus jogos dificilmente terminem em zero de um lado. Contra adversários competitivos, o cenário é ainda mais claro: há sempre gols para os dois lados.

O Palmeiras, por sua vez, chega com um elenco sólido e rodado, mas também é um time que costuma abrir espaços em jogos grandes, já que não tem como se fechar por completo diante de rivais de peso.

A chance de termos uma partida aberta, em que os dois lados encontrem caminhos para balançar a rede, é real. Isso reforça a atratividade da odd oferecida.

Por que apostar no mercado de ambos marcam nos jogos do Inter

O que torna esse mercado especial não é apenas o retrospecto recente, mas o contexto geral da equipe e da competição. O Internacional vive uma temporada de transição, mesclando jogadores jovens como Ricardo Mathias com nomes mais experientes, como o de Enner Valencia.

Esse cenário gera uma equipe ousada e criativa, mas também irregular na defesa. O resultado é simples: mais gols nos dois lados do campo.

Outro ponto é o aspecto psicológico. A pressão por resultados no Brasileirão faz com que o time raramente abdique do ataque, mesmo quando já está em vantagem. Essa postura ofensiva aumenta a probabilidade de sofrer contra-ataques, e o “ambos marcam” encontra espaço para continuar dando retorno.

Do lado do mercado, há algo ainda mais relevante: as odds continuam atrativas. O 2.10 para o confronto contra o Palmeiras mostra que a precificação das casas ainda não reflete totalmente o peso da tendência.

Em outras ligas, quando um time acumula sequência tão longa de ambos marcam, as odds rapidamente caem para patamares menos interessantes, como 1.70 ou até 1.60. No caso do Internacional, ainda há margem para o apostador explorar valor.

Claro que existem riscos. Uma partida pode fugir ao padrão se o time optar por uma postura mais cautelosa, ou se um dos lados abrir vantagem muito cedo e controlar o ritmo até o fim.

Mas, o histórico recente é forte o suficiente para sustentar a aposta como uma das mais consistentes do momento no Brasileirão.

O que observar nos próximos jogos do Internacional

Pensando adiante, é provável que essa tendência continue em jogos contra adversários que não se fecham totalmente, como Botafogo, Grêmio, Flamengo ou mesmo times médios, como o Juventude, que têm força ofensiva considerável.

Já contra equipes que priorizam a defesa e jogam com linhas baixas, pode haver mais dificuldade. Ainda assim, o padrão ofensivo e defensivo do Inter dá ao apostador um caminho claro para identificar oportunidades.

O resumo é direto: enquanto a fase atual se mantiver e as odds seguirem acima de 2.00, o mercado de “ambos marcam” nos jogos do Internacional merece estar no radar de qualquer apostador que busca valor. Pode não ser uma tendência eterna, mas no momento é uma das mais consistentes do futebol brasileiro.

Se a sequência se prolongar nas próximas rodadas, é provável que as odds sejam reajustadas e o “segredo” desapareça. Por isso, o momento é oportuno para explorar esse padrão antes que o mercado se adapte de vez.