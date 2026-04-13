Em quem apostar nos jogos de volta das quartas de final da Champions League?

Sporting Clube de Portugal, Real Madrid, Barcelona e Liverpool ainda têm chances de virar o jogo e mudar o destino de suas campanhas.

Palpites para os jogos das quartas de final da Champions League Odds Arsenal x Sporting: Arsenal vence e menos de 1,5 gols 3.50 Bayern x Real Madrid: mais de 3,5 gols 1.75 Barcelona x Atlético de Madrid: Barcelona vence e ambas as equipes marcam 2.80 Liverpool x PSG: ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols 1.62

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Arsenal x Sporting

O Arsenal balançou as redes no fim do jogo de ida e garantiu a vantagem contra o Sporting Clube de Portugal. Embora o gol decisivo de Kai Havertz nos acréscimos tenha dado a liderança de 1x0 para a partida de volta, a atuação esteve longe de ser convincente. Os donos da casa venceram a batalha do xG no Estádio José Alvalade e ainda têm lenha para queimar e reverter o confronto.

Os Gunners são formidáveis em seus domínios. Perderam apenas uma vez no Emirates nesta temporada e vêm de uma sequência de sete vitórias consecutivas desde então. Mesmo quando não encantam, costumam dar um jeito de buscar o resultado necessário.

Com um clássico gigante contra o Manchester City no horizonte, Mikel Arteta pode adotar uma postura mais cautelosa. Martin Odegaard também pode ser desfalque, e os anfitriões não estão exatamente com força máxima. Estamos apostando que eles garantem a vitória necessária, mas provavelmente não veremos uma chuva de gols.

Cinco dos últimos seis jogos do Arsenal tiveram menos de 2,5 gols. Esperamos uma vitória magra dos donos da casa em Londres na noite de quarta-feira.

Bayern de Munique x Real Madrid

Não são muitos os times que vão ao Santiago Bernabéu pela Champions League e saem de lá com a vitória. O Bayern de Munique tem feito uma temporada 2025/26 soberba e está em ótima posição para despachar o Real Madrid e avançar. A profundidade do seu elenco também permite rotação na Bundesliga, o que significa que devem chegar descansados para este embate contra os Merengues.

No entanto, os visitantes não vão entregar os pontos sem lutar. Os espanhóis são gigantes da Champions League e deixaram de marcar em apenas quatro jogos em todas as competições nesta temporada. Após um xG combinado de 5,12 na ida, esperamos muita emoção nas áreas no jogo de volta.

A forma do Bayern em casa tem sido notável, com 18 vitórias em 20 jogos na Allianz Arena. O Real Madrid precisa de uma atuação de gala se quiser reverter a desvantagem do primeiro jogo, por isso deve começar pressionando. O setor ofensivo visitante é uma ameaça real, mas os problemas defensivos continuam sendo um ponto de atenção.

No fim das contas, vemos o Bayern garantindo sua vaga nas semifinais na noite de quarta-feira. Deve ser um encontro eletrizante, prato cheio para os entusiastas do bom futebol.

Barcelona x Atlético

O Atlético protagonizou uma grande zebra ao garantir uma vitória por 2x0 fora de casa contra o Barcelona, no Camp Nou. Os Colchoneros não passavam um jogo sem sofrer gols em Barcelona há quase cinco anos antes da última quarta-feira. Eles devem estar radiantes. Foi apenas a segunda vez nos últimos 30 jogos que o Barça passou em branco.

As duas equipes já se enfrentaram cinco vezes em 2025/26, com resultados variados. O clube Blaugrana quase operou um milagre após levar um chocolate de 4x0 na Copa do Rei, vencendo o jogo de volta por 3x0. Eles também venceram por 2x1 na visita mais recente ao Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Com isso em mente, embora os comandados de Diego Simeone tenham a vantagem, ainda não estão em águas seguras. Hansi Flick sabe que tem qualidade para incomodar os donos da casa, mas precisará de mais pontaria. O Barcelona finalizou 18 vezes no jogo de ida e teve um xG superior (1,16 x 0,45), mas, no fim das contas, o que decide o jogo é bola na rede.

Pau Cubarsí está suspenso após o cartão vermelho na ida, mas ainda acreditamos que os visitantes possam vencer a partida. No entanto, é improvável que isso seja o suficiente para a classificação.

Liverpool x Paris Saint-Germain

O Liverpool de Arne Slot tem uma última chance de redimir o que tem sido uma campanha terrível em Anfield. A equipe ocupa a quinta posição na Premier League e já foi eliminada tanto da Copa da Liga Inglesa quanto da Copa da Inglaterra. A derrota por 2x0 para o Paris Saint-Germain no meio da semana marcou a terceira vez nesta temporada que o time perdeu três jogos seguidos.

Todos sabemos do que as noites europeias em Merseyside são capazes. A vitória por 4x0 sobre o Barcelona em 2019, a virada relâmpago contra o Borussia Dortmund três anos antes e o gol de Steven Gerrard contra o Olympiakos em 2004 continuam vivos na memória. O PSG tem a vantagem, mas conhece bem o peso da camisa adversária e não vai cantar vitória antes do tempo.

Na verdade, Luis Enrique deve ter ficado frustrado por seu time não ter feito mais gols em casa. Foram 18 finalizações contra apenas três do Liverpool, com 39 toques na bola dentro da área dos Reds. Com mais escanteios, cruzamentos, passes e uma precisão superior, eles deveriam ter levado mais do que apenas dois gols de vantagem.

O Liverpool pode produzir outra noite mágica sob as luzes de Anfield. Mohamed Salah pode brilhar mais uma vez enquanto sua trajetória no clube se aproxima do fim. Infelizmente para os donos da casa, os gigantes franceses devem ser fortes demais para deixar a vaga escapar.