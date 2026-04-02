4 apostas de valor surgem após a última Data FIFA da temporada

48 seleções já conhecem seus destinos na primeira edição da Copa do Mundo remodelada. O cenário mudou, e o valor está em analisar os detalhes.

Mercados da Copa do Mundo 2026 Odds Empate entre México e África do Sul 4.00 Espanha vence a Copa do Mundo 5.50 Bósnia e Herzegovina vence o Grupo B 3.50 Japão vencer o Grupo F 4.00

Odds fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

A pausa que mudou as odds

A janela internacional de março sempre prometeu ser reveladora. O que surgiu foi uma hierarquia mais clara entre as seleções, acompanhada de algumas zebras genuínas.

A França é agora a número 1 do ranking mundial. Os franceses bateram o Brasil por 2 a 1 antes de vencerem confortavelmente a Colômbia por 3 a 1. Kylian Mbappé voltou de lesão causando impacto imediato. A profundidade do elenco é absurdamente forte no ataque, meio-campo e defesa. Didier Deschamps tem em mãos um grupo comparável a qualquer um dos melhores da história recente.

A Espanha caiu para a segunda posição no ranking após um empate em 0 a 0 contra o Egito. Havia vencido a Sérvia por 3 a 0 anteriormente na pausa, mas o empate sem gols custou o topo. No entanto, o time de Luis de la Fuente segue como favorito das casas de apostas para erguer o troféu pela segunda vez.

A Inglaterra viveu uma janela preocupante. Dois jogos e nenhuma vitória colocaram Thomas Tuchel sob forte pressão. Um empate em 1 a 1 contra o Uruguai foi seguido por uma derrota histórica por 1 a 0 para o Japão, em pleno Wembley. Sem Harry Kane, o ataque pareceu inofensivo. A ausência de Jude Bellingham no meio-campo também foi gritante. O revés para os japoneses foi a primeira derrota da história da Inglaterra para uma seleção asiática.

Os três anfitriões da Copa do Mundo decepcionaram. Os Estados Unidos perderam duas vezes para seleções de elite: 5 a 2 para a Bélgica e 2 a 0 para Portugal. Christian Pulisic passou em branco e agora soma 14 partidas sem marcar pelo seu clube e pela sua seleção.

O México enfrentou os mesmos dois adversários europeus e arrancou empates de ambos. Seguem invictos há cinco jogos, mas falta "tempero" ao time. Já o Canadá competiu bem, estendendo sua invencibilidade para cinco partidas, com empates consecutivos contra Islândia e Tunísia.

Contudo, a maior bomba da Data FIFA veio de outro lugar. A Itália não se classificou para sua terceira Copa do Mundo consecutiva. A Bósnia e Herzegovina eliminou a Azzurra nos pênaltis, prolongando o calvário italiano.

A Suécia tornou-se a primeira equipe na história recente a se classificar para a Copa mesmo terminando em último no seu grupo das eliminatórias. O time de Graham Potter garantiu a vaga via Nations League. Com os retornos de Dejan Kulusevski e Viktor Gyokeres, a maré está virando para os suecos.

O Japão demonstrou sua qualidade ao vencer a Escócia por 1 a 0 e, em seguida, bater a Inglaterra pelo mesmo placar em Wembley. O gol de Kaoru Mitoma aos 23 minutos foi um triunfo tático. Isso após já terem vencido o Brasil por 3 a 2 na Data FIFA anterior. Os "Samurais Azuis" estão invictos há cinco jogos. Pode ser uma das melhores gerações japonesas da história, com 24 dos 27 convocados atuando no futebol europeu.

O Brasil venceu a Croácia por 3 a 1, mas precisou de dois gols no apagar das luzes para garantir o resultado. O time de Carlo Ancelotti continua sendo uma obra em construção após um ciclo de eliminatórias turbulento.

Em contrapartida, Portugal parece muito organizado. O time de Cristiano Ronaldo possui uma profundidade de elenco comparável apenas a França e Espanha.

Gana e Arábia Saudita demitiram seus treinadores após o fechamento da janela.

O calendário está confirmado — 48 seleções começam o torneio em junho. A última Data FIFA de 2025/26 trouxe uma perspectiva mais nítida, apresentando oportunidades valiosas para o mercado de apostas.

A Copa do Mundo ficou mais competitiva

O jogo de abertura será o México contra a África do Sul no Estádio Azteca. O Grupo A é talvez o mais equilibrado, com a República Tcheca e a Coreia do Sul completando o quarteto. O México é o anfitrião e atual campeão da Copa Ouro, mas sua forma recente é burocrática. Embora estejam invictos há cinco jogos, balançar as redes tem sido um parto.

A África do Sul teve uma janela ruim. Perdeu por 2 a 1 para o Panamá e empatou em 1 a 1 com o mesmo adversário quatro dias depois. Erros defensivos e falta de pontaria foram evidentes. Os africanos podem até surpreender, mas avançar em um grupo com México, Coreia do Sul e República Tcheca parece improvável.

A República Tcheca se classificou na repescagem, batendo a Dinamarca por 3 a 1 nos pênaltis após um 2 a 2, onde cederam a vantagem duas vezes. Já a Coreia do Sul foi goleada por 4 a 0 pela Costa do Marfim e perdeu por 1 a 0 para a Áustria.

Como todos os times do grupo têm defeitos, o jogo de abertura entre México e África do Sul deve ser truncado. Ambos terão medo de estrear perdendo. Consequentemente, o empate oferece um valor real para os apostadores.

A Espanha é favorita com razão. A "La Roja" é a atual campeã europeia e sobrou no seu grupo de classificação. O elenco é recheado em todas as posições. Lamine Yamal, Pedri, Fermín López e Dean Huijsen representam uma geração de ouro.

O Grupo H não deve ter mistério: Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Os uruguaios são perigosos, mas a Espanha deve passar em primeiro sem grandes sustos. O caminho potencial no mata-mata é acessível, podendo levar ao bicampeonato mundial. A inteligência tática de Luis de la Fuente já foi provada por A mais B.

As odds da Espanha refletem seu status de time a ser batido. No entanto, considerando o sorteio do grupo e a qualidade técnica, o valor ainda é excelente.

Esta é apenas a segunda participação da Bósnia e Herzegovina em Copas. A primeira foi há 12 anos, justamente no Brasil. Eles retornam após eliminarem heroicamente a Itália nos pênaltis. A resiliência mostrada ao buscar o resultado contra Gales e depois segurar a Itália com um a menos demonstra um grupo de muita personalidade.

O Grupo B conta com Canadá, Suíça e Catar. O Canadá é o cabeça de chave de menor ranking. A Suíça é sólida, mas tem seus problemas — estava invicta há 10 jogos até perder por 4 a 3 para a Alemanha. O Catar é, estatisticamente, o elo mais fraco.

A determinação bósnia, somada à inexperiência canadense nesse nível de torneio, torna a liderança do grupo uma ambição realista. A Suíça é o adversário a ser batido. Apostar na Bósnia para terminar no topo é uma escolha de muito valor.

O Japão caiu em um grupo espinhoso, ao lado de Suécia, Tunísia e Holanda. No entanto, chegam voando baixo. As vitórias seguidas contra Escócia e Inglaterra destacam um time pronto para aprontar no maior palco do mundo.

Esta é a oitava participação consecutiva do Japão. Chegaram às oitavas quatro vezes, mas nunca passaram dali. De Kaoru Mitoma a Takefusa Kubo e Wataru Endo, eles possuem jogadores de elite.

A Holanda é favorita no papel, mas os triunfos recentes do Japão contra gigantes sugerem que eles podem beliscar o primeiro lugar. A Suécia também não pode ser subestimada. As odds que refletem as chances dos "Samurais Azuis" terminarem em primeiro oferecem um retorno potencial fantástico.

Essas quatro seleções de apostas trazem narrativas distintas. A última Data FIFA separou o joio do trigo. Os campeões europeus seguem impressionando, enquanto a nação balcânica desafia as probabilidades. O Japão está pronto para fazer história. Tudo indica que teremos mais uma Copa do Mundo histórica.