Odds para assistências na Champions League: os dois jogadores que ameaçam o recorde de 25 anos

O recorde de nove assistências em uma única temporada de Luis Figo está ao alcance de Olise e Vinícius. Com sete cada, eles se enfrentam cara a cara no mata-mata.

Mercados de apostas Odds Olise termina como líder 4.00 Vini termina como líder 6.00

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

A corrida para quebrar o recorde de Figo

Um quarto de século se passou desde que Luis Figo estabeleceu o patamar a ser batido. Nenhum jogador igualou sua marca de nove assistências em uma única temporada de Champions League, alcançada pelo Barcelona em 1999/2000. Além de Michael Olise e Vinícius Júnior, outros oito jogadores registraram sete assistências, incluindo Xavi, Mesut Özil e Raúl González.

Outros cinco jogadores chegaram a oito, incluindo David Beckham e Raphinha, mas o recorde de Figo continua sendo uma "mosca branca". Agora, dois artistas do passe estão empatados com sete assistências, com as quartas de final ainda por vir. O destino conspirou para tornar isso pessoal: Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam nas quartas da Champions League.

Olise tem sido transformador para o time de Vincent Kompany. Ele soma 15 gols e 27 assistências em 38 partidas oficiais. O francês é o primeiro jogador do Bayern de Munique a atingir cinco ou mais assistências em uma única edição de Champions desde Leroy Sané em 2020/21 (6).

Ele esteve em seu auge técnico no jogo de ida das oitavas de final contra a Atalanta. Cinco jogadores diferentes marcaram, mas Olise roubou a cena com dois gols e uma assistência na goleada do Bayern por 6 x 1. Seus números são notáveis: Olise agora tem mais jogos com múltiplos gols na Champions League (3) do que jogos com apenas um gol (2).

Seu cartão amarelo aos 77 minutos custou a suspensão para o jogo de volta, que o Bayern venceu por 4 x 1 na Allianz Arena sem ele. Alguns sugeriram que o amarelo pode ter sido "forçado" para limpar o histórico antes das quartas de final. No entanto, ele não sofreu sanções adicionais.

Ao mesmo tempo, Vinícius está reescrevendo os livros de recordes do Madrid. O brasileiro tem 31 assistências em 80 jogos de Champions League, igualando o total de Cristiano Ronaldo pelo clube. O ícone português precisou de 101 jogos para atingir esse número. Karim Benzema terminou com 27 em 133 partidas.

Apenas quatro jogadores estão acima de Vinícius no ranking histórico de assistências da Champions League. Ele ocupa a quinta posição empatado com Kevin De Bruyne e Ryan Giggs. Todos os quatro acima dele — Neymar, Lionel Messi, Ángel Di María e Cristiano Ronaldo — não atuam mais na Europa.

Nesta temporada, Vini tem 15 gols e 12 assistências em 42 jogos oficiais. Cinco gols e sete dessas assistências vieram apenas na Champions League. Seus dois gols contra o Manchester City no jogo de volta selaram a vitória por 5 x 1 no agregado e mostraram sua excelente fase.

Na última década, Vinícius é o único jogador a marcar mais de 25 gols e distribuir mais de 25 assistências na competição. Ele participou diretamente de 39 gols na Champions League desde 2022.

O palco está montado. Dois gigantes que somam 21 taças europeias se encontram nas quartas. Olise e Vini se enfrentarão em dois jogos, com seu duelo pessoal adicionando mais um tempero a este confronto histórico. Esses clubes já produziram algumas das noites mais lendárias da competição.

O garçom do Bayern, o catalisador do Madrid

O mercado de odds reflete uma leve vantagem de valor. Olise jogou uma partida a menos do que Vini nesta temporada da Champions League. Ele perdeu o segundo jogo contra a Atalanta por suspensão. No entanto, isso o deixou "fresco" para o embate das quartas contra o Madrid.

Os números do jogador de 24 anos são excepcionais. Ele tem 27 assistências em três competições diferentes nesta temporada. Sua taxa de criação de chances o coloca entre a elite da Europa. Olise tem sido central na estratégia de Kompany como o principal provedor.

Nenhum jogador venceu o título de assistências jogando nesta posição nos últimos anos. No entanto, a capacidade de Olise de decidir em momentos de alta pressão — como fez contra a Atalanta — sugere que ele pode aumentar sua contagem nas próximas fases. Contra os merengues, ele tem a vitrine ideal para provar seu valor.

Enquanto isso, Vinícius tem mais assistências nesta competição do que qualquer outro na história do Real Madrid, exceto Cristiano Ronaldo. O brasileiro atingiu essa marca com 21 jogos a menos vestindo a famosa camisa branca. Sua trajetória é, certamente, ascendente.

O Madrid enfrenta uma defesa formidável do Bayern nas quartas de final. Vini cresce nessas ocasiões. Seu retrospecto contra clubes de elite na principal competição da Europa é fora de série.

Mais duas assistências em dois jogos igualariam o recorde de Figo. Mais uma e ele o superaria. Ele também está a apenas duas assistências de igualar a marca de 33 de Neymar, o quarto colocado histórico.

A tabela também conta. O sorteio coloca o vencedor de Bayern x Madrid contra quem passar de Paris Saint-Germain x Liverpool nas semifinais.

Dois jogadores, sete assistências cada, um recorde. As quartas de final entre Madrid e Bayern moldarão diretamente o resultado. As odds favorecem Olise, mas o valor pende para Vinícius. Apostar em qualquer um deles é um palpite na excelência contínua no principal torneio da Europa.

A história costuma ser escrita quando Bayern e Madrid se cruzam na Champions League. Olise e Vini têm 180 minutos em dois jogos para colocar seus nomes em uma lista seleta. Apenas um dos dois deve avançar para a semifinal e além.