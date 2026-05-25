O Criar Aposta ideal de 3 seleções para a final da Conference League desta semana

Há muito valor em apostar que o jogo estará empatado no intervalo. A final também coloca frente a frente duas defesas muito sólidas.

Criar Apostas na Europa Conference League Odds 1º tempo: empate 2.20 Mais/Menos: menos de 2,5 gols 1.75 Ambas as equipes marcam: não 1.90 Odds totais do Criar Apostas 7.31

Odds fornecidas pela Betboom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Uma final fascinante envolvendo duas defesas intransponíveis

A final da Conference League colocará frente a frente uma equipe da Premier League inglesa e outra da La Liga espanhola. Estas são, indiscutivelmente, as ligas nacionais mais fortes do futebol europeu. O Palace era o favorito das casas de apostas para vencer a competição desde o último verão europeu, enquanto o Rayo Vallecano era apenas o quinto favorito, atrás de times como Fiorentina, Strasbourg e Shakhtar Donetsk.

Vale destacar que os favoritos venceram três das últimas quatro finais da Conference League (Roma, West Ham, Chelsea). Além disso, o Olympiacos é o único azarão, até o momento, a erguer o troféu em 2023.

Crystal Palace e Rayo Vallecano também ostentam alguns dos melhores retrospectos defensivos da competição nesta temporada.

Na verdade, o Crystal Palace sofreu apenas 12 gols em seus 16 compromissos europeus nesta temporada. Seus adversários espanhóis sofreram o mesmo número em 14 partidas. O Rayo Vallecano cedeu apenas 0,90 gol por jogo fora de casa na Conference League nesta temporada.

Em média, apenas 25% dos jogos continentais envolvendo Palace ou Rayo tiveram três ou mais gols.

É por isso que há valor em apostar em menos de 2,5 gols na final de quarta-feira. Os mercados de apostas sugerem que há apenas 57,14% de chance de este resultado acontecer. No entanto, 75% de seus jogos na campanha de 2025/26 terminaram desta forma.

Curiosamente, ambas as equipes marcaram em 70% dos jogos do Palace na Conference League. Na verdade, os Eagles de Oliver Glasner não conseguiram passar uma única partida sem sofrer gols longe de Selhurst Park. O "ambas marcam" aconteceu em 60% dos jogos do Rayo Vallecano fora de casa em sua campanha europeia. Ainda assim, podemos apostar nesse resultado com uma probabilidade de apenas 52,63%.

Pode parecer incomum combinar uma aposta em menos de 2,5 gols e ambas as equipes marcam (Sim), mas os dados sugerem um placar final de 1x1. Ambos os lados são mais do que capazes de balançar as redes. No entanto, o retrospecto defensivo de cada um indica que uma chuva de gols é improvável.

Um empate tenso por 1x1, seguido de prorrogação – e talvez até pênaltis – parece um cenário totalmente plausível.

Dados da temporada sugerem jogo empatado no intervalo

A final da Conference League é a chance de ambas as equipes conquistarem seu primeiro grande troféu europeu. Naturalmente, nenhum dos lados vai querer cometer erros logo no início do confronto.

Acreditamos que as odds para o jogo ir empatado para o intervalo oferecem um forte valor no momento. Podemos apostar no empate no primeiro tempo com uma probabilidade de apenas 45,45%. No entanto, ambas as equipes empataram 50% de seus jogos da Conference League na etapa inicial.

Também é importante levar em conta a magnitude desta partida e o retrospecto defensivo de ambos os lados. Há até mais de 50% de chance de este jogo apresentar um empate no intervalo.

Na verdade, o Crystal Palace estava liderando em apenas 10% de suas partidas da Conference League ao final do primeiro tempo.

Além disso, apenas 23% dos gols nos jogos do Palace na Conference League saíram nos 30 minutos iniciais. A história é semelhante para o Rayo Vallecano, já que 25% de seus gols aconteceram dentro dos primeiros 30 minutos de suas partidas.