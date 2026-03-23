4 palpites de valor para as quartas de final da Champions League

Na chave, teoricamente, mais fraca do sorteio, Arsenal e Barcelona parecem destinados a se encontrar, mas a corrida pela taça segue totalmente aberta.

Mercados da Champions League Odds Barcelona x Atlético Madrid: Barcelona vence & Ambas as equipes marcam 2.60 Arsenal x Sporting: Viktor Gyokeres marca a qualquer momento Indisponíveis PSG vence o torneio 7.00 Real Madrid vence o torneio 8.00

Odds fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Por que estar no "lado difícil" da chave pode ser uma vantagem

Com muitos pesos pesados ainda na disputa, os principais candidatos ao título da Champions League precisarão superar obstáculos consideráveis. O cabeça de chave Arsenal teve o sorteio mais generoso, enfrentando o azarão Sporting nas quartas de final. Caso avancem, um adversário espanhol, como Barcelona ou Atlético Madrid, estará à espera nas semifinais.

Em teoria, esse chaveamento é uma vantagem clara para os Gunners. No entanto, eles podem chegar às fases finais sem terem sido devidamente testados antes de encarar a verdadeira elite da Europa.

Os campeões recentes costumam passar por provações duras logo cedo. O vencedor de 2024, o Real Madrid, precisou despachar Manchester City e Bayern de Munique apenas para chegar à final. Enquanto isso, o PSG teve que vencer três confrontos de ida e volta contra rivais da Premier League em sua caminhada rumo à glória na última temporada.

Isso sugere que pode haver, de fato, uma vantagem para as equipes na metade mais complicada do sorteio. A dominância do PSG sobre os clubes ingleses continuou nas oitavas de final contra o Chelsea. Eles chegarão cheios de confiança se eliminarem o Liverpool pelo segundo ano consecutivo nestas quartas de final.

Apesar disso, o embate entre Real Madrid e Bayern de Munique pode ser aquele que definirá o torneio. Os Merengues avançaram e acabaram levantando a taça nas últimas quatro vezes em que os clubes se enfrentaram em mata-mata. Se passarem pelo Bayern novamente, os 15 vezes campeões se tornarão, sem dúvida, o time a ser batido.

Por outro lado, uma vitória sobre o Real Madrid seria uma injeção de ânimo psicológico gigantesca para o time de Vincent Kompany. Daria a eles a confiança necessária para seguir em frente e derrotar as melhores equipes do continente.

Quais times estão mais preparados para ir até o fim?

O fator casa será crucial no duelo espanhol das quartas de final. O Barcelona venceu suas últimas 17 partidas diante de sua torcida. Eles bateram o Atlético Madrid por 3 a 0 em casa na Copa do Rei no início deste mês, mas ainda assim acabaram eliminados no placar agregado.

A equipe de Hansi Flick sofreu gols em todos os 10 jogos da Champions League nesta temporada. Isso indica que há um valor real em apostar na vitória do Barcelona com ambas as equipes marcando no jogo de ida.

Ambos os times devem chegar descansados. No entanto, o Barça, que ainda luta pelo título nacional, pode estar vulnerável no jogo de volta, que será o terceiro encontro entre os clubes em apenas 11 dias.

Os catalães são capazes de golear qualquer um quando conseguem jogar com intensidade. O desafio será manter esse ritmo com a sequência de jogos decisivos. No fim das contas, pode ser o cansaço, e não a defesa vazada, o fator determinante para sua queda nesta temporada.

O vencedor desse confronto deve enfrentar o Arsenal, cuja qualidade técnica superior deve ser suficiente para passar pelo Sporting. Espera-se que Viktor Gyokeres balance as redes contra seus antigos empregadores.

O sueco mantém uma média de um gol a cada 116 minutos na Champions League desde o início da temporada passada. Ele apresenta ótimo valor em uma aposta para marcar a qualquer momento em seu retorno a Lisboa.

Do outro lado da chave, o PSG deve gostar de suas chances de bater o Liverpool mais uma vez. Eles criaram 4,45 xG contra 1,86 dos Reds no duelo das oitavas de final da temporada passada.

Os parisienses têm um clássico decisivo da Ligue 1 contra o Lens marcado entre os dois jogos das quartas de final. No entanto, o Liverpool também tem uma agenda lotada, com cada jogo da Premier League sendo vital na busca por uma vaga no G5.

O PSG se impôs de forma impressionante nos grandes palcos europeus na última temporada. Com praticamente o mesmo elenco um ano depois, eles são uma boa escolha na cotação atual.

Tendo vencido seis das últimas 12 edições da Champions League, o Real Madrid certamente também oferece valor. Houve sinais de melhoria defensiva na fase anterior, permitindo apenas 2,53 xG ao longo de 180 minutos contra o Manchester City.

Kylian Mbappé e Jude Bellingham voltaram à plena forma física, enquanto Vinicius Junior e Fede Valverde vivem um momento iluminado. A combinação de um contra-ataque letal com momentos de brilho individual pode torná-los sérios candidatos ao título mais uma vez.