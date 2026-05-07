Brasileirão registra queda nos gols e clássicos reforçam tendência defensiva

O início do Brasileirão indicava uma temporada mais ofensiva, mas as coisas normalizaram rápido.

Mercado Odds na Superbet Ambos marcam em Corinthians x São Paulo 1.99 Menos de 2.5 gols em Coritiba x Internacional 1.62

Essas odds são da Superbet e podem sofrer alterações.

O início do Brasileirão indicava uma temporada mais ofensiva. Após três rodadas, a média era de 3,10 gols por partida, acima dos números registrados nas últimas edições da competição. Porém, o cenário mudou nas semanas seguintes.

Desde 20 de fevereiro, a média caiu para 2,50 gols por jogo, aproximando o campeonato do padrão mais equilibrado e físico visto nos últimos anos. E alguns confrontos ajudam a explicar essa queda, especialmente Corinthians x São Paulo e Coritiba x Internacional, dois jogos que chegam cercados por números defensivos e baixa produção ofensiva.

Corinthians x São Paulo reforça tendência de poucos gols

O Corinthians possui a menor média de gols do Brasileirão até aqui: apenas 1,64 por partida. O número envolve tanto gols marcados quanto sofridos e ajuda a explicar o perfil mais travado dos jogos da equipe.

Em casa, a tendência fica ainda mais evidente. O mercado “Ambos Marcam — Não” venceu nos últimos seis jogos do Corinthians como mandante pela liga. Isso mostra uma equipe que participa constantemente de partidas fechadas, com poucos espaços e placares curtos.

O São Paulo também aparece entre os times com menos gols no campeonato. Os jogos da equipe têm média de 2,29 gols, a quarta menor da competição. Além disso, o time costuma reduzir ritmo fora de casa, priorizando controle e compactação defensiva.

Esse contexto cria um cenário pouco favorável para partidas abertas. O clássico tende a ser mais físico, equilibrado e com menos oportunidades claras.

Coritiba x Internacional também aponta para placar baixo

Outro jogo que acompanha essa tendência é Coritiba x Internacional. O Inter possui a segunda menor média de gols do Brasileirão, com apenas 2,00 por partida.

Do outro lado, o Coritiba também participa de jogos mais controlados. A média da equipe é de 2,36 gols por jogo, a sexta menor da competição.

Como mandante, os números ficam ainda mais fortes. O mercado de menos de 2.5 gols venceu em todos os seis jogos do Coritiba em casa pelo Brasileirão. Além disso, o “Ambos Marcam — Não” bateu em quatro dessas partidas.

Esses dados ajudam a explicar o perfil do confronto. O Inter costuma diminuir ritmo fora de casa, enquanto o Coritiba prioriza organização defensiva e controle territorial. O resultado tende a ser um jogo mais travado, com poucos espaços e menor volume ofensivo.

O Brasileirão volta ao padrão das últimas temporadas

Depois de um início mais acelerado e ofensivo, o Brasileirão começa a retornar ao perfil que marcou as últimas edições da competição. A média de gols caiu, os jogos ficaram mais equilibrados e os espaços passaram a aparecer com menos frequência.

Os números recentes reforçam esse cenário. Desde fevereiro, a média de gols caiu consideravelmente, aproximando o torneio dos índices registrados nas temporadas anteriores. Ao mesmo tempo, mercados como “Ambos Marcam — Não” e “Menos de 2.5 gols” passaram a aparecer com mais frequência entre os resultados do campeonato.

Corinthians x São Paulo e Coritiba x Internacional representam exatamente essa mudança de comportamento. São confrontos entre equipes que vêm participando constantemente de jogos mais controlados, com linhas defensivas compactas e menor volume ofensivo.

No caso do Corinthians, os últimos jogos em casa mostram uma tendência clara de partidas fechadas. Já o São Paulo também reduz ritmo em confrontos fora de casa, priorizando organização e controle defensivo.

Coritiba e Internacional seguem lógica parecida. Os números ofensivos das equipes são baixos, enquanto os mercados ligados a poucos gols seguem aparecendo rodada após rodada, principalmente nos jogos do Coritiba como mandante.

Diante desse contexto, a tendência é que o Brasileirão continue apresentando partidas mais equilibradas nas próximas semanas. E isso impacta diretamente a leitura dos mercados de apostas, especialmente aqueles ligados a poucos gols e menor produção ofensiva.