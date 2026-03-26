Botafogo e Cruzeiro trocam técnicos: reação imediata ou risco maior?

Botafogo e Cruzeiro decidiram mudar de rumo ainda no início da temporada. No fim, com objetivos parecidos.

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Botafogo vive instabilidade e acumula mudanças

O Botafogo optou por demitir Martín Anselmi mesmo após a vitória sobre o Bragantino. A decisão não foi sobre o último resultado, mas sobre o contexto geral da temporada.

O time chega à pausa dentro da zona de rebaixamento e acumula sinais de instabilidade. Em 20 jogos no ano, são oito vitórias, dois empates e 10 derrotas. Além disso, a equipe caiu nas quartas do Campeonato Carioca e foi eliminada ainda na pré-Libertadores.

O dado mais preocupante é a sequência de decisões no comando técnico. Essa é a segunda demissão em quatro meses, após a saída de Davide Ancelotti em dezembro. Esse tipo de rotatividade costuma afetar diretamente a consistência do time.

Agora, o clube avalia nomes como Fernando Diniz e Juan Pablo Vojvoda. São perfis diferentes, mas ambos indicam uma busca por identidade de jogo, algo que o Botafogo perdeu neste início de temporada.

A questão é se ainda há tempo para reconstruir isso dentro do campeonato.

Cruzeiro muda após início sem vitórias com Tite

O Cruzeiro vive um cenário diferente, mas igualmente delicado. A demissão de Tite aconteceu após apenas 90 dias no cargo. O principal motivo foi o início sem vitórias sob o comando do treinador, algo que rapidamente aumentou a pressão interna.

Os números da temporada mostram um time competitivo, mas irregular. Em 19 jogos, são oito vitórias, quatro empates e sete derrotas. O título do Campeonato Mineiro indica capacidade, mas o desempenho no início do Brasileirão não acompanhou.

A diretoria optou por uma mudança mais estrutural ao trazer Arthur Jorge. O treinador português chega com credenciais fortes, após conquistar a Libertadores e o Brasileirão com o Botafogo em 2024.

A escolha indica uma tentativa de reorganizar o time com base em modelo de jogo mais definido. Diferente do Botafogo, que busca estabilidade, o Cruzeiro parece apostar na reconstrução tática.

Mudanças rápidas podem ajudar ou aprofundar problemas

Trocas de treinador no futebol brasileiro são comuns. O impacto, porém, nem sempre é previsível.

No caso do Botafogo, a sequência de mudanças pode ser um problema maior do que os resultados em si. Times que trocam comando com frequência tendem a perder identidade e demoram mais para encontrar estabilidade.

Já o Cruzeiro vive um cenário de ajuste. A troca acontece cedo na temporada, o que pode facilitar a adaptação ao novo modelo de jogo. Ao mesmo tempo, exige resposta rápida para evitar que a equipe se distancie da parte de cima da tabela.

Em ambos os casos, o fator emocional pesa. Jogadores costumam reagir imediatamente a mudanças no comando. A intensidade aumenta e o foco se ajusta. Mas, sem evolução estrutural, esse efeito tende a ser curto.

Duas mudanças, dois caminhos diferentes

Botafogo e Cruzeiro tomaram decisões semelhantes, mas partem de pontos bem diferentes na temporada.

O Botafogo tenta interromper um ciclo de instabilidade que já se arrasta há meses. A sequência de trocas no comando técnico indica um clube em busca de direção, mas que ainda não encontrou um caminho claro dentro de campo.

Nesse tipo de cenário, o risco não está apenas nos resultados imediatos, mas na falta de continuidade, que costuma cobrar seu preço ao longo do campeonato.

O Cruzeiro, por outro lado, age de forma mais preventiva. A mudança acontece cedo, antes que o cenário se torne irreversível. A chegada de Arthur Jorge aponta para uma tentativa de reorganização estrutural, com foco em modelo de jogo e identidade. Ainda assim, o tempo de adaptação será determinante.

Em comum, os dois clubes carregam a urgência por resposta. O Brasileirão não costuma perdoar inícios instáveis, e equipes que passam muitas rodadas tentando se encontrar acabam pagando o preço mais à frente.

As próximas semanas serão decisivas. Se houver reação rápida, as mudanças serão vistas como movimentos estratégicos, capazes de reposicionar os times dentro da competição.

Caso contrário, podem se transformar em sintomas de problemas mais profundos, que vão além do treinador. No futebol brasileiro, trocar o comando técnico pode mudar o rumo de uma temporada.