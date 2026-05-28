Como apostar na final da Champions League, jogo do melhor ataque contra a melhor defesa da Europa

Curiosamente, o PSG venceu os dois últimos confrontos contra os Gunners — sofrendo apenas um gol nesse período. Será que a defesa deles também está sendo subestimada?

Mercados da final da Champions League 25/26 Odds Ambas as equipes marcam: sim 1.75 Mais/Menos: mais de 2,5 gols 1.95 1º tempo: mais de 1,5 gols 2.62

Odds fornecidas pela Betboom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Expectativa de gols de ambos os lados

Ambas as equipes balançaram as redes em quatro dos últimos seis confrontos diretos. Embora o histórico recente aponte uma taxa de sucesso de 66% para o "Ambas as Equipes Marcam", o mercado de apostas estima que há apenas 55,56% de chance de isso acontecer neste fim de semana.

Os Gunners devem entrar em campo mais leves após conquistarem o título da Premier League. Por isso, prevemos as duas equipes jogando de igual para igual em Budapeste.

O PSG sofreu 22 gols em sua caminhada até a final da Champions League. Isso representa quase quatro vezes o número de gols sofridos pelo Arsenal. No entanto, uma estatística importante sugere que a solidez defensiva dos Gunners pode não ser tão sustentável quanto parece.

O Arsenal superou suas métricas de gols sofridos, tanto em casa quanto fora. A equipe teve uma média de apenas 0,33 gols sofridos por jogo em seus domínios. No entanto, seus gols esperados contra (xGA) são de 0,93 por partida. Longe de casa, os ingleses sofreram exatamente 1 gol por jogo, contra um xGA de 1,36 por partida.

O PSG balançou as redes em todos os jogos desta temporada da Champions League. O Arsenal, por sua vez, passou em branco em apenas 10% dos seus compromissos no torneio europeu. Com isso, o mercado de "Ambas as Equipes Marcam" surge como uma das jogadas mais óbvias do fim de semana.

Choque de duas filosofias de jogo opostas

Com uma probabilidade de 50% para o mercado "Mais de 2,5 Gols", as casas de apostas estão precificando o mercado com chances idênticas para os dois lados. O confronto pode muito bem terminar acima ou abaixo dessa linha na noite de sábado.

O encaixe de estilos é o motivo exato pelo qual as casas de apostas estão divididas. O ataque envolvente e vistoso do PSG é o mais produtivo desta edição da competição. Por outro lado, o Arsenal de Mikel Arteta demonstra um compromisso cada vez maior com uma postura pragmática e defensiva.

Vamos começar analisando o lado do PSG. Os franceses não tiveram nenhuma dificuldade para balançar as redes no mata-mata desta Champions League. Foram sete gols contra o Leverkusen, cinco no jogo de ida da semifinal contra o Bayern e impressionantes oito gols contra o Chelsea no placar agregado das quartas de final.

O motivo evidente para a linha de "Mais de 2,5 Gols" não estar com odds mais esmagadas é o retrospecto defensivo do Arsenal. Vários jogos grandes dos Gunners nesta Champions League terminaram com menos de 2,5 gols, incluindo a vitória por 1x0 sobre o Atlético de Madrid na semifinal e o triunfo pelo mesmo placar contra o Sporting nas quartas. Além disso, as finais costumam ser jogos mais tensos e truncados devido à enorme importância do que está em jogo.

Se o PSG conseguir impor o seu ritmo, o confronto tem tudo para registrar confortavelmente três ou mais gols. Caso o Arsenal consiga amarrar a partida, podemos esperar um duelo de poucos gols. As odds parelhas refletem perfeitamente esse cenário.

Por outro lado, essa precificação não leva em conta o fato de que ambas as equipes ostentam uma média de pelo menos um gol marcado no primeiro tempo por partida nesta campanha. Para completar, o PSG balançou as redes na etapa final em 90% dos seus jogos.

Grande valor no mercado de gols no 1º tempo

Os mercados de apostas indicam que este é o nosso palpite mais ousado. Mesmo assim, há bastante convicção em apoiar o mercado de mais de 1,5 gols no primeiro tempo neste fim de semana. A probabilidade implícita de que isso aconteça gira em torno de 33%, com base nas odds atuais.

O principal argumento a favor é o hábito do PSG de iniciar suas partidas em alta intensidade contra a maioria dos adversários. E eles costumam repetir a dose contra o Arsenal. No jogo de ida da semifinal da temporada passada, Ousmane Dembélé abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo.

Curiosamente, o Arsenal tem sido reconhecido pelo excelente desempenho no primeiro tempo de seus jogos na Champions League nesta temporada. Os Gunners marcaram na etapa inicial em 80% das suas partidas na competição — um aproveitamento superior aos 60% do PSG em jogos com pelo menos um gol nos primeiros 45 minutos.

Ambos os times mantêm uma média de um gol no primeiro tempo por jogo nesta Champions League. Isso sugere que uma probabilidade de 33% subestima drasticamente o poder de fogo de ambas as equipes na metade inicial da partida.