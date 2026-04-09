Copa Sul-Americana: Fluminense e Atlético-MG lideram odds para título

A Copa Sul-Americana 2025 se aproxima das fases decisivas e, entre os clubes que ainda sonham com o título, dois brasileiros se destacam: Fluminense e Atlético-MG.

Mercado Odds na Superbet Fluminense para ser campeão 4.00 Atlético-MG para ser campeão 5.00

Essas odds são da Superbet e podem sofrer alterações.

O domínio brasileiro na América do Sul em pauta

Nos últimos anos, os clubes brasileiros dominaram o continente, sobretudo na Libertadores. De 2019 a 2024, o título da principal competição do continente ficou sempre em mãos nacionais, com Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo conquistando espaço.

Esse cenário reforçou a imagem de superioridade técnica e financeira do futebol brasileiro, que passou a exportar esse domínio também para o mercado de apostas.

Na Sul-Americana, no entanto, a realidade é um pouco mais equilibrada. Desde as conquistas do Athletico-PR, em 2018 e 2021, nenhum time do Brasil voltou a erguer a taça da segunda competição mais importante da América do Sul.

Clubes argentinos, equatorianos e até colombianos têm se mostrado competitivos, explorando a estratégia de dar prioridade ao torneio, enquanto muitos brasileiros chegam à disputa alternando titulares e reservas. Isso ajuda a explicar a ausência de títulos recentes.

Na última temporada, o Cruzeiro até chegou até a decisão, mas foi superado pelo Lanús. Ainda assim, 2025 apresenta um cenário promissor: Fluminense e Atlético-MG surgem como candidatos fortes, sustentados por elencos de qualidade, experiência internacional e odds atrativas.

Fluminense em busca da afirmação internacional

O Fluminense entra nesta fase da Sul-Americana com o peso de ser um dos elencos mais qualificados da América do Sul. Campeão da Libertadores em 2023 e semifinalista do Mundial de Clubes em 2024, o clube carioca já provou que pode competir no mais alto nível.

A odd de 4.00 na Superbet reflete exatamente essa percepção. O mercado valoriza a experiência de jogadores como Cano, Everaldo e Paulo Henrique Ganso, mas também reconhece o talento das novas gerações, com Cannobio e Martinelli, que aparecem como peças que podem decidir partidas em momentos de maior pressão.

Além do talento individual, o Flu tem um estilo de jogo consolidado, baseado em posse de bola e triangulações rápidas. Esse padrão costuma se impor contra rivais de menor investimento, algo comum na Sul-Americana.

Para o apostador, isso significa que a equipe tem perfil para ser favorita em vários confrontos eliminatórios.

O desafio do Tricolor é a regularidade defensiva. Em algumas competições recentes, o time sofreu com falhas em bolas paradas e contra-ataques, pontos que podem pesar em mata-mata.

Ainda assim, com elenco experiente e odds ajustadas, apostar no Fluminense é seguir a lógica do mercado: talento e repertório o tornam candidato natural ao título.

Atlético-MG: elenco profundo e odds convidativas

Se o Fluminense carrega a faixa de favorito, o Atlético-MG surge como a grande oportunidade de valor. Suas odds de 5.00 na Superbet indicam uma precificação levemente abaixo do rival carioca, mas ainda assim competitiva e atraente para o apostador.

O Galo tem um elenco recheado de nomes decisivos. Hulk segue como referência técnica e mental, enquanto Rony desponta como artilheiro e jogador de velocidade que desequilibra defesas mais lentas. No meio, a chegada de reforços recentes deu mais consistência ao setor, equilibrando o time.

Agora, com o retorno de Jorge Sampaoli, a tendência é de que os jogadores sejam potencializados.

O ponto positivo para o apostador é que o Atlético-MG tende a ser subestimado em comparação com Flamengo ou Palmeiras, mas em torneios eliminatórios já mostrou força.

Sua campanha na Libertadores de 2021 e as boas atuações recentes em competições nacionais reforçam que, quando encaixa, o time é capaz de brigar contra qualquer adversário.

O desafio está na irregularidade. O Galo já oscilou em torneios continentais e, em alguns momentos, sofreu com a dependência de Hulk. Contudo, se conseguir distribuir responsabilidades no ataque e manter a defesa sólida, a odd de 5.00 pode se transformar em uma aposta de valor com retorno acima da média.

O que esperar dos brasileiros na Sul-Americana?

O cenário de 2025 é promissor, mas não isento de riscos. A ausência de títulos desde 2021 mostra que a Sul-Americana exige foco e regularidade, algo que nem sempre os brasileiros conseguem manter devido ao calendário apertado e à prioridade dada à Libertadores.

Ainda assim, Fluminense e Atlético-MG reúnem ingredientes para quebrar esse jejum. O Flu, pela experiência recente de decisões e pelo talento acumulado no elenco. O Galo, pelas odds mais convidativas e pela capacidade de surpreender em mata-mata.

Para o apostador, o mercado atual ainda paga bem — odds de 4.00 e 5.00 são consideráveis para clubes desse porte.

Seja pela força ofensiva do Tricolor, seja pela tradição e poder de reação do Galo, as chances de ver novamente um clube brasileiro levantando a Copa Sul-Americana são reais. Para quem busca valor nas apostas, o momento de agir pode ser agora, antes que os números se ajustem conforme a competição afunilar.

Entre os dois, o Flu tem favoritismo consolidado, mas o Galo entrega a odd de maior valor.