Odds para promoção na EFL Championship: quem escolher dentre os 4 favoritos

O Ipswich Town teve um início difícil e o Southampton decepcionou. O valor pode estar em equipes como Birmingham City e Coventry City.

Promoção na EFL Championship Odds Ipswich Town 2.25 Southampton 2.75 Birmingham City 2.65 Coventry City 2.90

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Probabilidades de promoção na EFL Championship

Hoje em dia, é comum assumir que as três equipes rebaixadas da Premier League estarão na disputa para subir novamente. Dado o dinheiro que vem com uma passagem na primeira divisão e os elencos que os clubes podem montar, é uma suposição justa. No entanto, nem sempre é assim que acontece.

As equipes podem enfrentar problemas financeiros, ou as coisas simplesmente desmoronam para elas. O Luton Town, por exemplo, sofreu rebaixamentos consecutivos. O Sheffield United caiu na última etapa da temporada passada. O Leicester City vendeu uma série de jogadores neste verão e quase não trouxe ninguém.

Provavelmente, é justo dizer que aqueles que caíram para a EFL Championship nesta temporada estarão na disputa por um lugar entre os seis primeiros. No entanto, só o tempo dirá quão próximos estarão de realmente conseguir a promoção.

Hoje, analisamos os quatro favoritos para a promoção como as coisas estão – e dois deles não eram considerados candidatos antes do início da temporada.

Ipswich Town

Os "Tractor Boys" tiveram um início de temporada bastante terrível para os seus padrões. Após uma brilhante temporada na EFL Championship na última vez, eles gastaram muito, mas não conseguiram se destacar na primeira divisão. Estão gastando muito novamente, mas ainda não venceram após três jogos.

Há motivos para otimismo, no entanto. Eles têm um bom treinador em Kieran McKenna, e uma vez que jogadores como Kasey McAteer, Chuba Akpom e outros se encaixem, eles ficarão bem. Novas contratações adicionais os tornarão ainda mais fortes.

As preocupações crescerão se as dificuldades persistirem daqui a um mês, mas, por enquanto, é apenas uma questão de se ajustar novamente. O Ipswich definitivamente vale a pena apostar para promoção, mesmo após um início lento.

Southampton

Os "Saints" tiveram um verão difícil de várias maneiras. Sempre se esperou que perdessem jogadores, mas a escala de mudanças no elenco foi bastante substancial. Tyler Dibling e Mateus Fernandes são as saídas de maior valor, mas não são as únicas perdas que serão sentidas.

Eles fizeram algumas contratações sólidas, com Damion Downs e Josh Quarshie chegando, mas será que contrataram o suficiente para cobrir as perdas? Isso está em debate. Espera-se um final de janela movimentado para eles e, se acertarem, ficarão bem.

Will Still tem um elenco muito bom neste nível, e com jogadores como Shea Charles de volta de empréstimo, há muita qualidade em campo. No entanto, há pontos de interrogação após um início misto. Neste estágio, as perspectivas do Southampton são incertas. Vamos reservar o julgamento até que a janela de transferências se feche.

Birmingham City

Agora, esta é uma equipe para ficar de olho. Os "Blues" não economizaram no mercado de transferências, fazendo algumas contratações brilhantes durante o verão. Estão invictos após três jogos de volta à segunda divisão, e espera-se que estejam na disputa entre os seis primeiros durante toda a temporada.

Jay Stansfield já marcou três gols, e tanto Kyogo Furuhashi quanto Seung-ho Paik encontraram a rede. O elenco agora combina jogadores experientes com jovens talentosos, e Chris Davies recebeu apoio significativo.

Eles se mantiveram firmes contra o Ipswich no dia de abertura, venceram o Blackburn Rovers e também derrotaram o Oxford United. Desafios mais difíceis virão, mas depois de dominar a League One, começam a campanha 2025/26 com uma vantagem. O Birmingham é uma perspectiva realmente interessante nesta temporada, e definitivamente esperamos que estejam na conversa sobre promoção.

Coventry City

O que dizer de um time que já marcou 12 gols em três jogos da EFL Championship? Frank Lampard fez um trabalho brilhante desde que assumiu os "Sky Blues" e eles começaram a nova temporada em boa forma. A goleada de 7-1 sobre o Queens Park Rangers seguiu-se a um emocionante jogo de oito gols contra o Derby County, e eles estão se mostrando um espetáculo.

No momento da escrita, estão em terceiro lugar, e se conseguirem manter a forma de marcar gols, permanecerão por ali. Os defensores da divisão provavelmente terão trabalho.

Haji Wright já tem quatro gols em 2025/26, e Victor Torp tem três. Kaine Kesler-Hayden, por sua vez, pode se mostrar uma contratação muito boa, e eles conseguiram manter a maioria de suas estrelas também. Estão em muito boa forma para a temporada que se aproxima.

O Coventry pode não ser ainda um verdadeiro desafiante ao título, mas seria surpreendente se não estiverem entre os seis primeiros quando maio chegar.