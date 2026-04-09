5 goleadores em quem apostar na Europa neste fim de semana

Selecionamos goleadores da Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 e Bundesliga. Há muitas opções para escolher.

Goleadores a qualquer momento Odds Erling Haaland 1.61 Gonzalo Garcia 2.20 Lautaro Martinez 2.05 Mika Biereth 2.62 Serhou Guirassy 1.87

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Erling Haaland - Manchester City x Tottenham

A Premier League está de volta e Haaland precisou de apenas 34 minutos para marcar. Considerado um dos finalizadores mais letais do mundo, o norueguês espera uma temporada melhor após a campanha decepcionante do City em 2024/25.

Seus dois gols contra o Wolverhampton Wanderers o deixaram em boa forma e o Tottenham estará atento à ameaça que ele representa. Claro, Haaland é visto como o provável artilheiro nesta partida e não é difícil entender o porquê.

Com um elenco cheio de jogadores criativos ao seu redor, ele estará pronto para converter as chances na área.

Gonzalo Garcia - Real Madrid x Real Oviedo

Garcia teve um desempenho fantástico no Mundial de Clubes, destacando-se na ausência de Kylian Mbappé. Com isso, as expectativas são altas para que ele mantenha essa forma na La Liga.

O jovem de 21 anos saiu do banco na vitória sobre o Osasuna e pode ter mais tempo de jogo nesta partida.

Ele é um finalizador nato e, mesmo que não comece como titular, o recém-promovido Oviedo estará bem ciente de sua presença, já que o time ainda está se adaptando à primeira divisão e é considerado o azarão apesar de jogar em casa.

O Real Madrid precisa melhorar em relação à última partida e Garcia oferece uma ameaça diferente da de Vinicius Júnior e companhia.

Lautaro Martinez - Inter de Milão x Torino

Os dois gols de Martinez no Mundial de Clubes o levaram a 24 na temporada passada e espera-se que ele brilhe novamente. Aos 27 anos, ainda há espaço para melhorar, mas o argentino já provou ser um dos melhores atacantes da Serie A.

No fim de semana, a Inter tem a vantagem de jogar em casa contra um Torino que teve muitas dificuldades na temporada 2024/25, o que os torna claros favoritos. Os Nerazzurri são esperados para disputar o título novamente e um Martinez em boa forma será uma parte importante disso.

Ele tem consistentemente causado problemas ao Torino ao longo dos anos, com oito gols e assistências em 13 partidas, incluindo uma nesta mesma partida na última temporada.

Mika Biereth - Mônaco x Lille

Poucos atacantes no mundo têm sido tão clínicos recentemente quanto o jovem ex-Gunner. Considerando seu tempo no Sturm Graz, o jovem de 22 anos marcou 27 gols em 2024/25 – com 13 desses gols vindo em apenas metade da temporada no Mônaco.

Les Rouge et Blanc esperam mais do mesmo na campanha que se inicia. Eles não terão vida fácil contra um Lille que terminou em quinto na última temporada, mas Adi Hütter fez algumas adições interessantes neste verão.

Biereth não marcou na vitória por 3-1 sobre o Le Havre no dia de abertura, então provavelmente está devendo um gol no Stade Pierre-Mauroy.

Serhou Guirassy - Borussia Dortmund x St. Pauli

O recorde de Guirassy nas últimas temporadas tem sido nada menos que notável. Ele marcou 38 gols em 50 jogos pelo Dortmund em 2024/25, após um incrível desempenho com 30 gols em 30 jogos pelo VfB Stuttgart na temporada anterior.

Nesta temporada, ele já começou bem ao marcar o gol da vitória do Die Borussen na abertura da DFB Pokal. A Bundesliga retorna neste fim de semana e o Dortmund joga fora de casa contra o St. Pauli.

Eles são os grandes favoritos para a vitória e seria preciso coragem para apostar contra o guineense balançando as redes. Ele é letal.