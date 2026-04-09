Quem pode balançar as redes? Favoritos a marcar em Flamengo x Mirassol

O Rubro-Negro vive um ano intenso, repleto de decisões, enquanto o time paulista faz uma campanha surpreendente e competitiva no Brasileirão. E é justamente por isso que a partida promete ser equilibrada e, ao mesmo tempo, recheada de oportunidades.

Na EstrelaBet, quatro jogadores aparecem como os mais cotados para balançar a rede no confronto. Dois do Flamengo, favoritos no papel. Dois do Mirassol, embalados pela boa fase.

E o melhor: com a regra da plataforma, se o jogador escalado for substituído e o reserva marcar, a aposta segue valendo. Uma margem a mais para quem sabe identificar bons nomes. Vamos aos protagonistas?

Pedro (Flamengo)

Pode não estar em sua melhor fase, mas Pedro é sempre um nome que impõe respeito quando o assunto é gol. O atacante do Flamengo soma seis gols em 21 jogos na temporada — números modestos para seus padrões, é verdade, mas que ganham peso se lembrarmos que ele ficou afastado por lesão.

Agora, recuperado, o camisa 9 vai voltando a ter minutos importantes e já começa a reencontrar o ritmo.

Contra o Mirassol, Pedro deve começar como titular ou, ao menos, estar à disposição no segundo tempo.

Em um jogo em que o Flamengo provavelmente terá mais posse, as chances de o centroavante receber bolas dentro da área aumentam. E, convenhamos: se a bola sobrar, ele costuma guardar.

Jogador para marcar Time Odds na EstrelaBet Pedro Flamengo 1.84

As odds estão sujeitas a alterações.

Arrascaeta (Flamengo)

Se tem um jogador que representa o Flamengo em 2025, esse nome é Arrascaeta. O uruguaio, agora vestindo a mítica camisa 10 do clube, vive uma das temporadas mais impactantes de sua carreira.

São 15 gols em 39 partidas até aqui, muitos deles decisivos e com seu estilo refinado de sempre.

Arrasca não é só um criador. Ele também é um finalizador eficiente. Costuma aparecer como elemento surpresa na área, bate bem de fora e tem a bola parada como trunfo.

Contra defesas que recuam, como a do Mirassol deve fazer, ele é ainda mais perigoso. Um chute de fora da área, um rebote, uma cobrança de falta. Qualquer detalhe pode ser suficiente para transformar sua aposta em vitoriosa.

Jogador para marcar Time Odds na EstrelaBet Arrascaeta Flamengo 2.14

As odds estão sujeitas a alterações.

Chico da Costa (Mirassol)

Do outro lado, o Mirassol aposta suas fichas em Chico da Costa. Recém-chegado ao clube, o atacante já mostrou a que veio: quatro gols em apenas cinco partidas com a camisa do Leão. Uma média impressionante, especialmente em um time que não costuma ter tanto volume ofensivo quanto os gigantes.

Chico tem presença de área, se movimenta bem e sabe aproveitar as poucas chances que surgem. Contra um Flamengo que pode dar espaços nas transições, sua velocidade e faro de gol podem fazer estrago. E, com odds generosas, ele se torna uma opção interessante para quem quer fugir dos óbvios.

Jogador para marcar Time Odds na EstrelaBet Chico da Costa Mirassol 5.00

As odds estão sujeitas a alterações.

Edson Carioca (Mirassol)

Outro nome que merece atenção é o de Edson Carioca. Meia ofensivo, rápido, inteligente e com bom chute de média distância, ele é um dos pilares do Mirassol em 2025.

Já são cinco gols em 28 partidas no ano, além de várias assistências e participações diretas em lances de perigo.

Edson não é o típico artilheiro, mas costuma aparecer bem nos espaços entre as linhas. Contra um Flamengo que marca alto e, às vezes, se expõe, ele pode se aproveitar disso para tentar de longe ou até mesmo em infiltrações rápidas.

É o tipo de aposta que exige mais ousadia, mas que pode trazer uma boa recompensa.

Jogador para marcar Time Odds na EstrelaBet Edson Carioca Mirassol 5.33

As odds estão sujeitas a alterações.

O que vale lembrar?

Na EstrelaBet, mesmo se o jogador for substituído, a aposta segue viva, desde que o reserva que entre no lugar dele marque. Essa regra dá um fôlego a mais, especialmente em jogos como esse, em que os times costumam rodar bastante o elenco.

Além disso, as odds estão sujeitas a alterações conforme a escalação oficial sair. Fique de olho no pré-jogo, confira as últimas informações e aproveite as melhores oportunidades.