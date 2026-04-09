Quem são os favoritos para vencer a Copa do Brasil? Veja as odds

A Copa do Brasil chega à sua fase decisiva e o mercado de favoritos já ganha forma. As odds ajudam a entender onde está o valor.

Time Odds para ganhar a Copa do Brasil na Novibet Botafogo 4.50 Fluminense 5.00 Corinthians 5.00 Cruzeiro 6.00

Essas odds são da Novibet e podem sofrer alterações.

Copa do Brasil: quem são os favoritos?

A Copa do Brasil entrou na reta decisiva com um cenário raro: não há um grande favorito isolado. As odds da Novibet refletem esse equilíbrio.

O Botafogo lidera o mercado pagando 4.50, mas não tem vida fácil. O Fluminense aparece logo atrás, a 5.00, mostrando força ofensiva e elenco de qualidade. O Corinthians, também a 5.00, aposta na tradição e no peso da camisa em mata-mata. Já o Cruzeiro, a 6.00, surge como opção de maior retorno, carregando a tradição de ser um dos clubes mais vitoriosos da história da competição.

Essa distribuição mostra como a edição atual está aberta. Cada time chega com credenciais próprias: o Botafogo se apoia na regularidade, o Fluminense no ataque envolvente, o Corinthians na experiência em jogos decisivos e o Cruzeiro na capacidade de surpreender.

Para o apostador, a disputa é menos sobre quem é “o melhor” e mais sobre onde está o valor das odds.

Botafogo – pode justificar o favoritismo?

O Botafogo chega à reta decisiva da Copa do Brasil como favorito nas odds da Novibet, pagando 4.50. Não é para menos: o clube apresenta um futebol sólido, capaz de controlar jogos tanto em casa quanto fora.

O time de Davide Ancelotti se mostra competitivo em todas as frentes, e a consistência é a sua maior arma. Além disso, o elenco conta com jogadores diferenciados, como Álvaro Montoro, que decide em jogos de mata-mata, mesmo que não tenha avançado na Libertadores.

A dúvida é se esse favoritismo realmente entrega valor ao apostador. Em torneios de eliminação, um tropeço pode custar caro, e odds tão curtas nem sempre compensam o risco.

Apostar no Botafogo é acreditar que a boa fase nas últimas e vitoriosas temporadas vai se traduzir em título na copa. É uma escolha segura para quem confia na regularidade, mas talvez não a mais lucrativa para os apostadores.

Fluminense – força ofensiva que assusta

O Fluminense aparece com odds de 5.00 na Novibet e é, sem dúvida, um dos candidatos mais fortes ao título.

A equipe de Renato Gaúcho mantém um estilo de posse de bola e ataque criativo, liderado por Cano e companhia. O Tricolor das Laranjeiras costuma crescer em competições de mata-mata, aproveitando a mobilidade e intensidade de seu meio-campo.

O grande ponto de interrogação é a defesa, que ainda oscila em momentos decisivos e já deixou escapar vitórias importantes no Brasileirão.

Para o apostador, isso significa que há risco, mas também muito potencial. Com odds equilibradas, o Fluminense pode ser visto como a opção com melhor relação risco/recompensa entre os favoritos.

Se conseguir ajustar a parte defensiva, tem elenco e estilo suficientes para brigar pelo troféu. Para quem acredita no poder ofensivo e no protagonismo de Germán Cano em jogos grandes, essa pode ser a escolha mais atraente.

Corinthians – tradição pesa

O Corinthians, listado também a 5.00, é sempre um nome respeitado quando o assunto é Copa do Brasil. O clube tem história, títulos e uma relação especial com a competição.

Mesmo atravessando temporadas irregulares no Brasileirão, o Timão costuma se reinventar em torneios eliminatórios, impulsionado pela força da Fiel e pela camisa pesada.

O elenco atual mescla juventude e experiência, com jogadores capazes de decidir jogos complicados, especialmente em Itaquera. O problema é a falta de consistência: o time de Dorival Júnior não consegue manter uma sequência de boas atuações e pode sofrer contra adversários mais organizados.

Ainda assim, para quem valoriza a tradição e o peso psicológico da camisa, o Corinthians é uma escolha plausível. As odds de 5.00 entregam um equilíbrio entre risco e retorno, e, se o Timão embalar, pode surpreender novamente. Em mata-mata, experiência e torcida são fatores que não podem ser subestimados.

Cruzeiro – o azarão que pode surpreender

O Cruzeiro, pagando 6.00 na Novibet, é o azarão entre os quatro principais candidatos. Isso não significa que deve ser descartado.

A equipe mineira já provou nesta edição da Copa do Brasil que pode competir em alto nível, eliminando adversários fortes com organização e disciplina tática.

A defesa é um dos pontos altos do time de Leonardo Jardim, que raramente dá espaços nos jogos decisivos. O ataque, embora menos badalado do que o de seus rivais, tem funcionado em momentos-chave.

Apostar no Cruzeiro é buscar valor: as odds são mais altas, e o retorno potencial é maior, ainda que o risco seja igualmente elevado. Em torneios de mata-mata, a tradição pesa, e o Cruzeiro tem uma das camisas mais vitoriosas da história da Copa do Brasil.

Para o apostador, é a escolha de quem acredita em surpresas e prefere arriscar em odds mais generosas, mas com potencial de grande recompensa.