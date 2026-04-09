Como apostar no Real Madrid de Xabi Alonso

Na última temporada, contabilizando todas as competições – inclusive o Mundial de Clubes –, o Real sofreu 84 gols. Porém, o novo técnico, Xabi Alonso, acredita ter encontrado a solução.

Mercados do Real Madrid Odds Real vence o Mallorca sem sofrer gols 1.91 Real Sociedad x Real Madrid - Menos de 2,5 gols 2.10 Real Madrid vence a La Liga 2.10

Odds fornecidas pela F12 Bet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Alonso consertou a defesa do Real Madrid?

Após dois jogos da temporada 2025/26 da La Liga, o Real Madrid registrou duas vitórias – e, tão importante quanto, dois jogos sem sofrer gols.

Eles derrotaram o Osasuna por 1-0 na partida de estreia, antes de superar o recém-promovido Real Oviedo, vencendo por 3-0 em Astúrias no domingo.

Embora desafios mais difíceis estejam por vir, os primeiros indicadores apontam para um time do Madrid que já está mais sólido sob o comando de Alonso.

Seus adversários criaram apenas 0,36 xG e dois chutes ao longo de 90 minutos na abertura da temporada. Foi uma história semelhante no Carlos Tartiere, onde a xG do Oviedo foi de apenas 0,51. Os novatos mal ameaçaram, até que a tentativa tardia de Kwasi Sibo quase encontrou a rede.

Embora seja verdade que o colapso de 4-0 do Real Madrid para o PSG, no verão, não é exatamente uma memória distante, Alonso parece ter apertado as coisas. E o progresso vai além da defesa.

Os Blancos agora estão mais tranquilos em posse de bola e melhor organizados estruturalmente do que estavam nos Estados Unidos.

Dean Huijsen teve um grande papel nisso, enquanto o ex-zagueiro do Bournemouth certamente tem sido o destaque entre as novas contratações até agora. O retorno de Dani Carvajal à forma física também é significativo, enquanto Antonio Rüdiger voltou ao time após uma suspensão doméstica de seis jogos na 2ª rodada.

Mais jogos sem sofrer gols no horizonte

Há razões para acreditar que o Real Madrid pode manter sua solidez defensiva nas próximas semanas. Seu único jogo restante antes da pausa internacional é um confronto favorável em casa contra o Mallorca.

Eles têm uma chance de 52,4% de vencer sem sofrer gols. Isso parece razoável, dado que os Ilhéus Baleares marcaram apenas uma vez até agora nesta temporada e tiveram uma média de apenas 0,92 gols por 90 minutos na última temporada.

Em seguida, vem uma viagem a San Sebastián em setembro. No papel, esse é um teste mais complicado para o time de Alonso, embora uma Real Sociedad pouco impressionante esteja em um estado de transição sob nova direção. Esse confronto tem sido muito acirrado nos últimos anos, com todos os últimos seis encontros no País Basco produzindo dois ou menos gols.

Os Blancos, então, enfrentam Espanyol e Levante. Isso os coloca em uma posição forte antes do derby de Madrid contra o Atlético no final de setembro.

Foi um começo sólido no geral, com Kylian Mbappé afiado no ataque. O Real Madrid também parece ter evitado com sucesso o risco de uma ressaca do Mundial de Clubes, uma preocupação significativa ao entrar na nova campanha. Apesar disso, não houve realmente uma mudança nos mercados de apostas à vista, com o Barcelona ainda sendo os ligeiros favoritos.

Os catalães, no entanto, enfrentam um confronto muito mais difícil na 3ª rodada, fora de casa contra o Rayo Vallecano, que frequentemente os incomoda. Aqueles confiantes na visão de Alonso podem ver valor em apostar que o Real Madrid vencerá a La Liga antes da próxima rodada de jogos.