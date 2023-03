Código promocional LeoVegas: Aposte até R$150 grátis

Com o código promocional Leo Vegas você recebe uma oferta logo ao se cadastrar para apostar em esportes

Código promocional LeoVegas: Aposta grátis de até R$150

Quer começar a apostar com um saldo extra na sua conta? Então, a oferta de boas-vindas da Leo Vegas é perfeita para você. O código promocional Leo Vegas oferece uma aposta grátis de até R$150 logo após um depósito inicial de R$25 em um evento com odds de 1.80 ou mais.

Basta abrir a sua conta e começar a jogar. Lembre-se também de sempre analisar outras casas de apostas para verificar qual combina com o seu estilo.

O que posso obter com o código promocional LeoVegas?

Na tabela a seguir, veja as principais ofertas da LeoVegas Brasil:

LeoVegas oferta de bônus Detalhes da promoção Código promocional LeoVegas Bônus de boas-vindas - Esportes Deposite e ganhe uma aposta grátis de 100% até R$150. Ative a oferta

Verifique o site para ler os Termos e Condições (T&C) completos de cada LeoVegas bonus. Assim, saberá todas as regras e poderá ver qual o melhor bônus LeoVegas para o seu caso. Afinal, você só deve optar por uma oferta se sentir que ela serve para você.

Passo a passo: como fazer uma conta na LeoVegas?

Em primeiro lugar, antes mesmo de usar o código promocional LeoVegas, é preciso saber abrir uma conta na plataforma. Ou seja, fazer o cadastro para curtir as apostas esportivas e desfrutar das promoções.

Dessa maneira, preparamos um passo a passo para mostrar como fazer o cadastro e ativar o bônus LeoVegas :

Primeiramente, acesse o site da Leo Vegas Em seguida, na plataforma, clique na opção “Jogar Agora” e, depois, pressione “REGISTRE-SE AGORA”; Posteriormente, insira o seu endereço de e-mail e crie uma senha segura. Então, clique em “REGISTRAR CONTA”; Insira o seu nome completo, data de nascimento, número de celular e endereço. Se quiser, defina um limite de sessão por tempo; Clique em “CONTINUAR”; Então, leia os Termos e Condições (T&C) e a Política de Privacidade da casa. Se entender tudo e concordar, marque a caixinha. Clique em “FIM” para concluir o cadastro; Por fim, basta seguir as regras do bônus escolhido, incluindo o primeiro depósito, para ativar a oferta.

Em caso de dúvidas sobre o código promocional LeoVegas basta contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) para prestar a ajuda necessária.

Abra sua conta Leo Vegas

Como funciona a aposta grátis Leo Vegas?

A aposta grátis Leo Vegas funciona como um crédito. O usuário recebe uma aposta grátis de acordo com o valor que depositou. O depósito mínimo para ativar a oferta é de R$25 e a operadora irá creditar até o máximo R$150. Para isso, basta seguir as regras da promoção.

Termos e Condições (T&C) LeoVegas

A LeoVegas é uma das casas de apostas licenciadas e confiáveis presentes no mercado brasileiro. Mas, a fim de usar seus serviços e aproveitar ofertas e códigos promocionais, é preciso seguir regras.

Assim sendo, selecionamos os principais pontos dos Termos e Condições (T&C) da Aposta Grátis Leo Vegas

Para se qualificar para receber a Aposta Grátis Igualada, você deve apostar no mínimo R$25 no celular ou no computador, num evento com odds de 1.80 ou mais. Se você fizer uma aposta combinada, as odds totais deverão ser também de 1.80 ou mais. Para que sua primeira aposta se qualifique para a oferta, esta deve ser feita com dinheiro real, o que significa que apostas feitas com dinheiro de Apostas Grátis ou Lucros Turbinados não se qualificam. Sua aposta qualificada deve ser realizada dentro de 30 dias após seu primeiro depósito. A Aposta Grátis Igualada será creditada na sua conta assim que a primeira aposta de qualificação for liquidada. A Aposta Grátis Igualada terá de ser usada no celular em eventos ao vivo, e no total corresponde em 100% ao valor de sua aposta inicial de qualificação. O valor máximo é de R$150. No caso de um jogador apostar nos dois lados de um evento (i/ e 1X2) com dinheiro real e fundos de bônus, a LeoVegas tem o direito exclusivo de investigar e/ ou remover os ganhos do jogador. Esta oferta não pode ser usada em conjunto com qualquer outra oferta.

Como fazer apostas na LeoVegas?

Agora que já está com seu código promocional Leo Vegas em mãos vamos partir para as apostas esportivas. A plataforma da Leo Vegas oferece muitas opções e seu catálogo deve agradar a maior parte dos apostadores.

Em termos de esportes, existem os tradicionais como futebol, basquete, tênis, futebol americano e vôlei. E também, modalidades mais específicas como badminton, bandy, ciclismo, críquete e muito mais.

Para os fãs de eSports (esportes eletrônicos) também existem diversas opções como Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LoL), Valorant e mais.

E, além do bom catálogo de esportes, tem também muitas competições e mercados de apostas. No quesito competições, geralmente há campeonatos de diversos portes em modalidades diferentes.

Assim, se você é um apostador de futebol, poderá apostar na Champions League, na Copa do Mundo e também na Superliga do Quênia. Mas isso são só alguns exemplos da variedade.

Já no que diz respeito aos mercados, há diferentes tipos de apostas. Só para ilustrar, em uma partida de futebol, é possível palpitar em opções como:

Resultado final (1x2);

Total de gols (acima de/abaixo de);

Chance dupla;

Ambos os times marcam;

Placar exato;

Empate anula a aposta;

Escanteios;

Cartões;

Mas lembre-se: a variedade de mercados depende da competição, do evento em si e se a aposta é pré-jogo ou ao vivo. Desse modo, sempre confira o site para ver as opções disponíveis antes de apostar.

Leo Vegas é confiável?

Com toda a certeza, podemos afirmar que é seguro apostar na LeoVegas Brasil. Afinal, estamos falando de uma casa licenciada e regulamentada para oferecer apostas esportivas e jogos de cassino.

Além disso, a LeoVegas oferece um site completamente seguro, com criptografia. O ícone do cadeado, que aparece na barra do navegador, indica que a operadora trabalha com protocolo SSL/TLS. Desse modo, a conexão é segura e seus dados não cairão em mãos indevidas.

Igualmente, podemos mencionar o fato de que a LeoVegas já recebeu diversos prêmios da indústria de apostas e jogos. Isso é um grande reconhecimento para uma empresa com mais de dez anos de existência.

A fim de saber mais sobre a operadora, consulte o site e clique em “Sobre a LeoVegas”. Além disso, você pode tirar dúvidas junto ao suporte da empresa.

Aplicativo Leo Vegas

Tornando a experiência dos seus usuários ainda melhor, a casa adaptou a sua plataforma aos dispositivos móveis. E isso inclui a versão mobile do site e o LeoVegas app.

Assim, quem deseja apenas acessar o site pelo navegador do celular ou tablet, pode fazer isso sem problemas. Mas, se quiser ir além, também existe o aplicativo LeoVegas .

No Brasil, o LeoVegas app está disponível para celular Android. Então, se o seu aparelho for deste sistema operacional, poderá baixar e instalar o app.

Para isso, basta acessar a página do aplicativo no site da LeoVegas e seguir as instruções. Dessa maneira, em poucos minutos terá a plataforma em seu smartphone.

Lembrando que, para instalar o aplicativo, é necessário permitir a instalação de apps de fontes desconhecidas nas configurações do aparelho. Contudo, não é preciso ter preocupação, pois o app da LeoVegas é seguro.

Como baixar LeoVegas no iPhone?

Infelizmente, usuários brasileiros ainda não podem ter o aplicativo da LeoVegas no seu iPhone. Afinal, devido às restrições da App Store, aplicativos relacionados às apostas esportivas não são permitidos.

Mas isso não significa que você não possa aproveitar os serviços da LeoVegas em seu celular da Apple. Para isso, acesse o site através do Safari ou outro navegador de sua preferência e desfrute da plataforma. Entretanto, você pode aproveitar o código promocional LeoVegas , as promoções e todos os serviços pelo site móvel.

LeoVegas Apostas ao vivo e streaming

Quer mais um bom motivo para fazer o cadastro na casa e aproveitar o código promocional LeoVegas ? As apostas ao vivo. Sim, na LeoVegas você pode colocar seus palpites enquanto os eventos esportivos se desenrolam. Portanto, se você é dos que gostam de assistir ao evento antes de decidir se vale a pena fazer uma aposta, terá essa possibilidade.

Para isso, basta acessar a aba “Ao Vivo”, escolher o esporte e o evento em si. Dessa maneira, você poderá ver os mercados de apostas disponíveis em tempo real.

A LeoVegas oferece ainda quadros de estatísticas atualizados em tempo real. Ou seja, uma ferramenta que auxilia muito o apostador.

Contudo, ao menos durante a redação desta análise, não encontramos um recurso que seria interessante: transmissão ao vivo. Assim, não conseguimos encontrar eventos transmitidos em vídeo via live streaming.

Métodos de Pagamento LeoVegas

Toda casa de apostas tem o dever de oferecer boas opções de pagamento aos seus usuários. Afinal, os apostadores devem contar com alternativas para fazer um depósito ou saque.

Pensando nisso, a LeoVegas resolveu integrar os métodos de pagamento abaixo à sua plataforma.

· Pix;

· Transferência bancária;

· Carteiras eletrônicas (Skrill, PicPay, Neteller, Pay4Fun, entre outras);

· Cartões de crédito (VISA e MasterCard);

· Cartão pré-pago (AstroPay Card);

Dessa forma, acesse o site para mais informações sobre os limites mínimo e máximo por transação, além dos tempos de processamento.

Como sacar via Pix no Leo Vegas?

Uma das grandes vantagens da plataforma da LeoVegas para os brasileiros é que ela disponibiliza o Pix. Em outras palavras, os usuários podem fazer seus depósitos através desta forma de pagamento tão popular no Brasil.

Sem dúvida, o Pix já faz parte da rotina de muitos brasileiros. Então, nada melhor do que fazer parte de um site de apostas esportivas e cassino online que ofereça este método.

A fim de fazer um Pix na LeoVegas, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse a sua conta LeoVegas e escolha a forma de pagamento “Pix” na área de depósito; Em seguida, basta inserir o valor que deseja depositar e o seu número de CPF; Posteriormente, pressione o botão “CONFIRMAR DEPÓSITO”; Por fim, conclua a transação copiando o código Pix no aplicativo do seu banco ou escaneando o QR Code; Depois que o pagamento for processado, o saldo disponível em dinheiro na sua conta será atualizado.

Note que o Pix normalmente é um método de pagamento instantâneo. Entretanto, em alguns casos, devido à alta demanda ou limitações técnicas, pode haver atrasos eventuais.

Caso haja algum problema durante a sua transação, não hesite em contatar o suporte da LeoVegas. A equipe do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) prestará todo o apoio necessário. Aliás, é sobre isso que vamos falar nos tópicos a seguir.

Atendimento ao Cliente LeoVegas

Com toda a certeza, um dos aspectos mais importantes em uma empresa é o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

E isso vale para qualquer ramo de atividade. Nas casas de apostas online, isso é ainda mais crucial, pois o cliente deve ter suporte para tirar dúvidas e resolver problemas.

A boa notícia para quem se cadastra e abre uma conta na LeoVegas é que a operadora tem o seu próprio SAC. Dessa forma, os apostadores que queiram fazer perguntas ou resolver eventuais contratempos terão a ajuda que precisam.

Assim, a equipe de atendimento da LeoVegas vai lhe atender do modo mais rápido possível e conveniente para você.

Como falar com o atendimento ao cliente da LeoVegas?

Mas, afinal, quais são as formas de entrar em contato com a LeoVegas Brasil? Em primeiro lugar, você deve clicar em “Ajuda”, no menu lateral.

Então, na página de Ajuda, você encontrará primeiramente a “Central de Apoio”. Nela, você poderá encontrar tópicos para dúvidas comuns. Inclusive, vale uma consulta antes de entrar em contato com o suporte.

Mas, se não encontrar o auxílio do qual necessita, poderá encontrar canais de contato como:

Chat ao vivo (disponível todos os dias da semana, das 8h às 23h – de Brasília);

E-mail de contato

Então, a LeoVegas oferece mais de uma forma de entrar em contato com o suporte e buscar ajuda. Isso significa que você não ficará sem o auxílio do qual precisa.

Nossa opinião sobre o LeoVegas

Na conclusão desta análise, podemos dizer que o LeoVegas Brasil é uma boa opção para apostadores brasileiros. Afinal, a plataforma oferece um catálogo extenso em termos de apostas esportivas e jogos de cassino.

O cadastro é fácil e estamos falando de uma plataforma segura. A empresa possui licença para operar e mais de uma década de expertise no ramo de entretenimento online. Portanto, pode ir sem medo.

Além disso, com o código promocional LeoVegas , você pode ativar bônus da operadora. Tem promoções para Esportes, Cassino e mais. Então, consulte o site para ver todas as ofertas atualizadas.

No quadro a seguir, veja alguns prós e contras da LeoVegas:

O que gostamos O que não gostamos Boas opções de apostas esportivas e jogos de cassino Não encontramos transmissão ao vivo (live streaming) durante a redação desta análise Site com layout agradável e de fácil navegação O chat ao vivo não opera 24 horas por dia e isso é algo a ser melhorado Diversos bônus de boas-vindas e outras promoções

Os pontos que destacamos acima são apenas a opinião de nossa equipe editorial e, assim, são subjetivos. A fim de ver se gosta da LeoVegas, conheça a plataforma e forme a sua própria opinião pessoal. Veja também informações sobre o Código de Cupom KTO.

Tire suas dúvidas sobre a Leo Vegas

Agora, vamos responder algumas perguntas comuns sobre o código promocional LeoVegas e outros assuntos.

