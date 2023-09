Betano ou Rivalo: Qual é melhor casa de apostas?

Não sabe se deve optar pela Betano ou Rivalo para realizar as suas apostas esportivas? Confira a nossa análise detalhada sobre as casas de apostas.

Neste artigo vamos comparar o que as duas casas de apostas têm a oferecer, desde as categorias esportivas, mercados de apostas, odds e aplicativo para dispositivos móveis.

Betano ou Rivalo? Betano Rivalo Bônus de boas vindas 100% no valor do seu primeiro depósito até R$500 Aposta grátis de até R$50 Mercados de apostas Futebol, basquete, tênis, vôlei e muito mais Futebol, Basquete, Beisebol, MMA e muito mais Odds Odds variadas Odds distintas App para celular Betano app para Android Não há um Rivalo app Streaming/ apostas ao vivo Possui recursos de streaming e apostas ao vivo Apostas ao vivo, porém sem streaming Nota de 1 a 100 98 91 Aproveite o bônus de boas-vindas Pegar bônus Pegar bônus

Saiba que Betano e Rivalo estão entre os sites de apostas confiáveis que recomendamos para palpites esportivos. Se estiver começando no mundo das apostas, veja também nossa página com as melhores casas de apostas.

Bônus de boas vindas: Betano ou Rivalo?

O bônus de boas vindas é uma promoção comum em casas de apostas para atrair novos clientes. Alguns sites podem oferecer uma primeira aposta sem riscos, outros oferecem bônus sobre o primeiro depósito para realizar mais apostas online, como é o caso de uma das plataformas.

O site da Betano dispõe de um bônus de 100% sobre o seu primeiro depósito até R$500 em créditos de aposta. Sendo assim, se você depositar R$100, irá receber mais R$100 para as suas apostas esportivas, independente do resultado do seu palpite. Para poder utilizar este prêmio, é preciso criar uma conta no site e cumprir com os termos e condições da oferta, que podem ser um pouco complexos.

Já a Rivalo opta por oferecer um bônus de boas vindas para novos clientes mais simples: apostas grátis até R$50. Mesmo assim, os requisitos também são mais básicos, portanto, pode agradar a diversos apostadores.

Aliás, a Rivalo também tem promoções interessantes, como é o caso do Combi Boost, em que você poderá elevar os seus retornos em apostas esportivas combinadas.

A Betano também possui um catálogo amplo de promoções para todos os apostadores, além do bônus de boas vindas. Por isso, consideramos esta operadora como a vencedora neste quesito.

Para mais informações sobre o bônus de boas vindas e outras ofertas da Betano ou Rivalo, veja nossas páginas sobre código promocional Betano e Rivalo apostas.

Esportes disponíveis na Betano e Rivalo

Ao escolher uma casa de apostas esportivas para começar os seus palpites, é importante realizar uma pesquisa sobre o que cada uma delas tem a oferecer. Atualmente o futebol é o esporte mais popular nas apostas online, porém existem muitas outras modalidades disponíveis no mercado. Na Betano, por exemplo, você encontra as seguintes categorias:

Futebol

Basquete

Tênis

E-sports

Voleibol

MMA e outros

Já na Rivalo, verificamos os seguintes esportes:

Futebol

E-sports

T ênis de mesa

Beisebol

Hóquei no Gelo

Handebol,

Fórmula 1

Como podemos observar, a Betano possui um catálogo mais amplo de esportes disponíveis para apostas online, por isso vence também neste tópico. Mesmo que não conte com tantas opções, a Rivalo ainda assim oferece os esportes mais populares para apostas.

Diversidade de mercados: empate

Quando o assunto é o catálogo de esportes, a Betano leva uma boa vantagem em relação a Rivalo. Entretanto, é preciso analisar também quais são os mercados de apostas disponíveis em cada categoria.

Para comparar como as duas plataformas se saem neste tópico, analisamos uma partida entre Palmeiras e Cruzeiro no Brasileirão. Na Betano, vimos os seguintes tipos de apostas online:

Resultado final

Acima/abaixo

Total de gols

Ambas as equipes marcam

Handicap

Chance dupla e outros

Já na Rivalo vimos os mercados de apostas abaixo:

Resultado final

Acima/abaixo

Ambas as equipes marcam

Chance dupla

Empate não tem aposta

Primeiro time a marcar, etc.

Como podemos ver, as duas casas de apostas online possuem os mercados de apostas mais populares em partidas de futebol, além de contarem com muitas outras opções não listadas acima. Por isso, a Betano ou Rivalo são boas opções neste tópico.

Betano ou Rivalo odds: Betano a frente

As odds presentes nas partidas das casas de apostas representam a probabilidade estipulada para que um ou outro resultado se concretize no evento esportivo. Desta forma, quanto maiores forem as odds, maiores serão os retornos, já que os sites acreditam que há uma probabilidade menor deste resultado se tornar verdadeiro.

Utilizamos a mesma partida entre Palmeiras e Cruzeiro para analisar as odds de cada plataforma, começando pela Betano:

Vitória do Palmeiras: 1.57

Empate: 3.95

Vitória do Cruzeiro: 6.40

Já na Rivalo, as odds se apresentaram da seguinte forma:

Vitória do Palmeiras: 1.57

Empate: 3.80

Vitória do Cruzeiro: 5.50

Para esta partida, a Betano oferece retornos maiores em dois dos três resultados possíveis. Ao analisarmos outros jogos, pudemos ver que isto acontece com mais frequência neste site, o que não significa que a Rivalo não possa se destacar em alguns casos.

As odds podem oscilar a qualquer momento, por isso, poderá encontrar jogos onde as odds estão mais parecidas, ou em que uma das plataformas está oferecendo cotações fora do padrão.

Aplicativo Betano ou Rivalo: Betano ganha

Algumas casas de apostas já oferecem seus serviços em aplicativos móveis, como é o caso da Betano. A plataforma possui um app disponível para qualquer aparelho do sistema operacional Android, permitindo que os apostadores acessem os mesmos serviços a qualquer momento e com a mesma facilidade do site pelo computador. Um ponto negativo é que o Betano app ainda não está disponível para dispositivos iOS.

Já a Rivalo ainda não possui um app para nenhum tipo de aparelho. A casa de apostas conta com uma versão mobile do site, que também proporciona os mesmos serviços da plataforma, tal qual acontece para aparelhos móveis iOS com a Betano.

Por contar com um app em ao menos um sistema operacional, damos a frente para a Betano mais uma vez.

Streaming e opções ao vivo: Betano vence

A Betano ou Rivalo oferecem apostas em jogos ao vivo em diversas categorias esportivas, permitindo que os apostadores analisem o decorrer dos jogos para escolherem uma estratégia em seus palpites. Em ambos os sites você poderá encontrar uma seção escrita “Ao Vivo” para ver todas as partidas ao vivo disponíveis do momento.

Já em relação ao recurso de streaming ao vivo, apenas a Betano oferece tal serviço. A Rivalo oferece apenas estatísticas em tempo real. Porém, devemos mencionar que o serviço de streaming ao vivo pode contar com limitações geográficas e técnicas.

Nossa opinião: Betano ou Rivalo, qual é a melhor?

Afinal qual é a melhor casa de apostas, Betano ou Rivalo? Em nossa opinião, acreditamos que a Betano acaba por ser uma plataforma mais completa, contando com mais modalidades esportivas, aplicativo para aparelhos Android e serviço de streaming ao vivo em alguns eventos esportivos.

Quanto ao bônus de boas vindas, a Betano oferece 100% do seu primeiro depósito em créditos de aposta para apostas esportivas até R$500. Para poder usufruir do bônus, você deverá criar uma conta no site com o código promocional Betano.

Já a Rivalo não conta com alguns recursos, mas é um site de apostas online confiável e também possui odds interessantes, principalmente com a oferta Combi Boost em apostas combinadas. Além disso, o bônus de boas-vindas é um atrativo na casa de apostas.

Por isso, recomendamos tanto a experiência na Betano, como na Rivalo. O apostador pode, inclusive, se cadastrar nos dois sites para aproveitar o melhor de cada uma das plataformas.